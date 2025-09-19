सरकारी अध्यादेशाबाबत कोणाला काय अर्थ काढायचा तो काढा - राधाकृष्ण विखे पाटील
मला या परिषदेचे लोक भेटले नाहीत, त्यामुळे मी काय बोलणार, मिळालेलं आरक्षण घालवण्याचे काम महाविकास आघाडीने केले, त्यांना जाब विचारला पाहिजे, असंही विखे पाटील म्हणाले.
Published : September 19, 2025 at 4:49 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या जीआरचा काय अर्थ काढायचा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कोणाला शंका असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावे असं राज्याचे मंत्री तथा भाजपाचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मराठा समाजाच्या काही नेत्यांनी गोलमेज परिषद घेतली, त्यांच्या काही मागण्या त्यांनी केल्या. मात्र, मला या परिषदेचे लोक भेटले नाही, त्यामुळे मी काय बोलणार, मिळालेलं आरक्षण घालवण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले, त्यांना जाब विचारला पाहिजे, असंही विखे पाटील म्हणाले.
महाविकास आघाडीने वकिलांचे पैसे दिले नाहीत : शहरात झालेल्या गोलमेज परिषदेत सरकारच्या अध्यादेशाबाबत शंका व्यक्त करण्यात आली. त्यावर विखे पाटील यांनी उत्तर देत त्यांना काही शंका असेल तर त्यांनी न्यायालयात जावं. सरकारने चांगले वकील देणं हे सरकारचं दायित्व आहे. याआधी देखील आम्ही चांगले वकील दिले होते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले. पण महाविकास आघाडीच्या दळभद्री सरकारने ते घालवलं, बाजू देखील भक्कम पणाने मांडली नाही. जे वकील याचिका करीत होते त्यांना महाविकास आघाडी सरकारने पैसे दिले नाहीत. आरक्षणाचे मारेकरी हे सरकार होते, काही प्रश्न विचारायचे आहेत, तर त्यांना विचारले पाहिजे. माझ्याकडे सगळ्यांचे स्वागत आहे, सगळ्यांचे सहकार्य मिळाले तर काम होईल अस विखे पाटील यांनी सांगितले. तर जरांगे पाटील यांच्यावर पोलिसांचा लाठीहल्ला झाल्यावर शरद पवार गटाचे आमदारांनी बैठक घेतली होती असं बोललं जात आहे, त्याबाबत मला याबबद्दल काही माहिती नाही, असं उत्तर त्यांनी दिलंय.
सगळ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग निघतील : हैदराबाद गॅजेट्सनुसार, बंजारा समाजालादेखील लाभ द्या, अशी मागणी करण्यात येत आहे. ते चुकीचे करत आहे, असं आम्ही कधीही म्हणालेलो नाही. सगळ्यांच्या प्रश्नात मार्ग निघेल, असे आश्वासन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. जरांगे पाटील यांच्यासह ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी शांतता ठेवली पाहिजे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याने ओबीसी नेत्यांनी नाराज होण्याची गरज नाही, जरांगे पाटील यांनी देखील संयम ठेवला पाहिजे. छत्रपती संभाजीनगर येथे घेण्यात आलेली गोलमेज परिषद ही काही अधिकृत नाही, पण त्यांच्या काही सूचना असतील तर चर्चा करू, असं राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलंय.
