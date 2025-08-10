Essay Contest 2025

राज्यात महायुतीचं सरकार येऊन आठ महिने झाल्यानंतरही अजूनही रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदाचा तिढा काही सुटताना दिसत नाही.

Aditi Tatkare and Bharat Gogavale
आदिती तटकरे आणि भरत गोगावले (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 5:42 PM IST

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळालं. मात्र महायुतीतील तिन्ही पक्षातील कुठल्या पक्षाला किती मंत्रीपदं द्यायची? कोणतं खातं कोणत्या पक्षाला द्यायचं? यावरून सरकार स्थापण होण्यास मोठा विलंब झाल्याचं दिसून आलं. यानंतरही अनेक कारणावरून महायुतीत रस्सीखेच आणि नाराजीनाट्य सुरू असल्याचं चित्र आहे. निधीवरून शिंदेंच्या मंत्र्यांनी अर्थमंत्री अजित पवारांची तक्रार केली होती. तर आता राज्यात महायुतीचं सरकार येऊन आठ महिने झाल्यानंतरही अजूनही रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदाचा तिढा काही सुटताना दिसत नाही. त्यामुळं येत्या 15 ऑगस्टला या जिल्ह्यात पालकमंत्री म्हणून झेंडा कोण फडकवणार? यावरून सध्या महायुतीत रस्सीखेच सुरू आहे. नाशिकमधील पालकमंत्रीपदावरून भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आणि रायगडमधील पालकमंत्रीपदावरून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चढाओढ सुरू असल्याचं चित्र आहे.

पालकमंत्रीपदाचा तिढा का सुटत नाही? विरोधकांचा सवाल : 15 ऑगस्टला अवघे काही दिवस बाकी असताना महायुतीत रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळं या ठिकाणी झेंडा फडकवण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून मोठ्या प्रमाणात मोर्चेबांधणी सुरु आहे. नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपद मिळवण्यासाठी महायुतीतील दोन्ही पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. दरम्यान, महायुतीत समन्वय आहे, असं महायुतीतील नेते वारंवार सांगतायेत. मग जर समन्वय आहे. तर दोन्ही जिल्ह्यातील पालकमंत्रीपदाचा तिढा का सुटत नाही? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे, "महायुतीत तिन्ही पक्षातील मुख्य नेते एकत्र बसून पालकमंत्रीपदाचा तिढा सोडवतील," अशी प्रतिक्रिया माध्यमांशी बोलताना मंत्री संजय शिरसाठ यांनी दिली आहे.

रायगड पालकमंत्रीपदावरून शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चढाओढ : "रायगड जिल्ह्यात शिवसेनेलाच पालकमंत्रीपद मिळालं पाहिजे. आम्ही लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी मोठं काम केलं. परंतु विधानसभा निवडणुकीत आमच्यासाठी त्यांनी काम केलं नाही. त्यामुळं रायगडमधील पालकमंत्रीपद आम्हालाच मिळणार आहे आणि ते मिळलेच पाहिजे," असा ठामपणे दावा मंत्री भरत गोगावले यांनी माध्यमांशी बोलताना केला आहे. तर दुसरीकडे, रायगडमधील पालकमंत्रीपद हे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळावं, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देखील प्रयत्न केला जातोय. याचाच एक भाग म्हणून दिल्लीत गेल्या आठवड्यात खासदार सुनील तटकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. याआधी रायगडमध्ये आदिती तटकरे यांच्या नावाची घोषणा पालकमंत्रीपदासाठी केली होती. मात्र याला शिवसेनेचा वाढता रोष आणि नाराजी पाहून पालकमंत्रीपद रद्द करण्यात आलं होतं. तर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडूनही रागयडमधील पालकमंत्रीपदासाठी आदिती तटकरे यांच्या नावासाठी मोर्चेबांधणी करण्यात येत आहे. तर भारत गोगावले ही जोरदार तयारी करत आहे. त्यामुळं पालकमंत्रीपदावरून महायुतीत कुरघोडीचं राजकारण होताना पाहायला मिळत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

नाशिकमध्ये पालकमंत्री म्हणून कोण झेंडा फडकवणार? : महायुती सरकारी येऊन 8 महिने झाले आहेत. परंतु महायुतीत अजून दोन जिल्ह्यांचा पालकमंत्रीपदाचा तिढा काही सुटताना नाव घेत नाही. यातच नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावर भाजपाकडून दावा सांगण्यात येत आहे. भाजपाच्या गिरीश महाजन यांच्या नावाची नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी चर्चा आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे छगन भुजबळ आणि माणिकराव ठाकरे हे देखील नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाच्या शर्यतीत असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान, 15 ऑगस्टजवळ आला आहे आणि रायगड आणि नाशिकमधील पालकमंत्री म्हणून कोण झेंडा फडकवणार? असा प्रश्न मंत्री छगन भुजबळ यांना विचारला असता, ते म्हणाले, "जसा 26 जानेवारी रोजी झेंडा फडकवण्यात आला, तसा 15 ऑगस्ट रोजी पण झेंडा फडकविण्यात येईल. महायुतीत पालकमंत्री पदाचा प्रश्न काही मोठा नाही. तिन्ही पक्षाचे मुख्य नेते एकत्र बसून पालकमंत्रीपदाच्या प्रश्नावर निर्णय घेतील. त्यावर तोडगा काढतील. महायुतीत समन्वय आहे, महायुतीत सर्वकाही आलबेल आहे," अशी प्रतिक्रिया मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

