लॉटरी खेळता खेळता पुण्यातील आजोबांनी केला चक्क लॉटरीचा संग्रह; गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये होणार नोंद
वयाच्या 22 वर्षांपासून लॉटरी घेत घेत आज वयाच्या 79 वर्षांपर्यंत पुण्याच्या आजोबांनी लॉटरी खरेदी केली आणि आता या लॉटरीचा संग्रह केला
Published : September 22, 2025 at 2:40 PM IST
पुणे: पुणे तिथं काय उणे हे नेहमीच म्हटलं जातं आणि याची प्रचिती ही नेहमी विविध माध्यमातून येत असते. आपण गरीब आहोत म्हणून आपल्याला लॉटरी लागावी या उद्देशाने वयाच्या 22 वर्षांपासून लॉटरी घेत घेत आज वयाच्या 79 वर्षांपर्यंत पुण्याच्या आजोबांनी लॉटरी खरेदी केली आणि आता या लॉटरीचा संग्रह केला असून, 55 वर्षांत तब्बल 8 हजार 750 लॉटरीचा संग्रह पुण्याच्या या आजोबांनी केलाय.
अन् हीच आवड त्यांच्यासाठी छंद बनली : आयुष्यात एकदा तरी लॉटरी लागावी हे प्रत्येकाचंच स्वप्न असतं आणि हेच स्वप्न पाहत पुण्यातील 79 वर्षीय विष्णुदास सूर्यवंशी यांनी 55 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारची लॉटरी खरेदी करायला सुरुवात केली आणि आज नाही तर उद्या आपल्याला लॉटरी लागेल, या आशेवर 55 वर्ष लॉटरी खरेदी केली आणि खरेदी केलेली लॉटरी ही स्वतः जवळच सांभाळून ठेवली. हीच आवड त्यांच्यासाठी छंद बनली अन् त्यांनी लॉटरी तिकिटांचा छंद जोपासत आता तब्बल आठ हजार 750 लॉटरी तिकिटांचा संग्रह केलाय. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी तिकिटांचा संग्रह करणारे ते पहिले संग्राहक असून, आता याचा रेकॉर्ड बनविण्यासाठी ते गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद करणार आहेत.
मोठं होण्याचं स्वप्न अन् लॉटरी तिकीट खरेदीला सुरुवात : मी लहानपणी पुण्यातील भवानी पेठ येथे राहत होतो आणि मी गरीब घराण्यातून आलो होतो आणि आपल्याला लॉटरी लागावी या स्वप्नांपायी मी वयाच्या 22 व्या वर्षांपासून म्हणजेच 1969 पासून लॉटरी खरेदी करायला लागलो आणि खरेदी केलेल्या लॉटरीचं तिकीट हे माझ्याकडे जमा करीत होतो. मी 2007 साली सदर्न कमांडमधून अधीक्षक पदावरून निवृत्त झालो. त्यानंतरही 2023 पर्यंत मी येथेच काम करीत होतो. पुण्यातील बुधवार पेठ येथील दत्त मंदिर येथे पार्ट टाईम काम करीत असताना लॉटरीचं दुकान दिसलं आणि आपणाला लॉटरी लागली तर आपण मोठे होऊ हे स्वप्न पाहत मी लॉटरी खरेदी करीत होतो, पण कधीही लॉटरी लागत नव्हती. पण मला माझं मोठं होण्याचं स्वप्न हे सोडत नव्हतं. पाहता पाहता या 1969 सालापासून सुरू झालेला लॉटरी तिकिटांच्या संग्रहाचा प्रवास आज 2025 पर्यंत येऊन पोहोचला असून, आतापर्यंत तब्बल 8 हजार 750 लॉटरी तिकिटांचा संग्रह माझ्याकडे जमा झाला आहे. आता मी याकडे एक संग्रह म्हणून बघतो आणि संग्रहासाठी तिकीट जमा करत असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.
एकदा 10 हजार रुपयांची लागली लॉटरी; पण झाला एवढा खर्च : तसेच मी गरीब घराण्यातून आलेली असल्याने मोठं होण्याचं जे स्वप्न पाहण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लॉटरी तिकीट सुरू झालं तेव्हापासून हे खरेदी करीत असून, जोपर्यंत आपल्याला लॉटरी लागणार नाही, तोपर्यंत लॉटरी खरेदी करण्याचं ठरवलं. कधी मुलाला घेऊन जाऊन त्याच्या हाताने लॉटरी काढली तर कधी मुलीला घेऊन जाऊन तिच्या हाताने लॉटरी काढली, असं मी 55 वर्ष लॉटरी काढत राहिलो. लॉटरी काढत असताना आठ ते दहा वर्षांपूर्वी मला एकदा दहा हजार रुपयांची लॉटरी लागली, पण या 55 वर्षांत मी जवळपास 2 लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या लॉटरी खरेदी केल्यात, असंही यावेळी सूर्यवंशी यांनी सांगितलंय.
संग्रहात 50 पैशांपासून ते थेट 500 रुपयांपर्यंतची तिकिटं : सूर्यवंशी यांच्याकडे जो काही लॉटरीचा संग्रह आहे तो महाराष्ट्र राज्य लॉटरी तिकिटांचा संग्रह असून, या संग्रहात अगदी 50 पैशांपासून ते थेट 500 रुपयांपर्यंतची तिकिटे आहेत. प्रत्येक तिकिटाचे एक वैशिष्ट्य असून, काही तिकिटे ही सण-उत्सवावर आधारित आहेत, तर काही तिकिटांवर वन्यप्राण्यांची चित्रे आहेत. तसेच काही तिकिटांवर अभिनेत्रींची छायाचित्रे आहेत, तर काही तिकिटांवर वेगवेगळी चित्रे पाहायला मिळतील. त्यांच्या संग्रहात पाच लाखांपासून 51 लाखांपर्यंतच्या वेगवेगळ्या रकमांची लॉटरीची तिकिटे आहेत.
तरुणांनो कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक करू नका : सूर्यवंशी हे दर गुरुवारी लॉटरीचं तिकीट काढत होते, तसेच प्रत्येक सण अन् उत्सवाच्या वेळेस जे काही तिकीट येत होते तेदेखील ते काढायचे, सध्या आपल्याला ऑनलाइन गेमिंगमध्ये अनेक लोक हे कर्जबाजारी होताना पाहायला मिळतात, यासाठी सूर्यवंशी म्हणाले की, आताच्या तरुणांना माझं आवाहन आहे की, कोणतीही गोष्ट करताना ती मर्यादेमध्ये केली पाहिजे. लॉटरीचे तिकीट विकत घेण्याची आवड तरुणाईने मर्यादित स्वरूपात जोपासावी, त्याचा अतिरेक करू नये, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं.
गिनीज बुकमध्ये रेकॉर्ड करायचाय : आयुष्यात एवढी वर्ष जेव्हा तिकीट खरेदी करून लॉटरी लागत नव्हती, तेव्हा मनात विचार आला की जे आपण एवढी वर्ष लॉटरीचं तिकीट जमा करून ठेवली आहेत, त्याचं मग काय? मी विचार केला की, आता या तिकिटांची मला गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद करून घ्यायची आहे म्हणून मी तिकिटंही जमा करू लागलो आणि त्याच्या संग्रह करायला लागलो, आता गिनीज बुक यांच्याशी संपर्क साधला असून, लवकरच ते येऊन पाहणी करणार आहेत आणि त्यांच्या नियमावलीनुसार झालं तर माझी नोंद ही गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये होईल, असं यावेळी सूर्यवंशी यांनी सांगितलंय.
महाराष्ट्र सरकारने लॉटरी बंद करू नये : मध्यंतरी असं समजलं होतं की सरकार महाराष्ट्र राज्य लॉटरी हे बंद करणार आहे. माझं त्यांना आवाहन आहे की, सरकारने हे बंद करू नये, असं म्हणत सूर्यवंशी हे रडू लागले आणि सरकारने हे बंद करू नये. तसेच माझी इच्छा आहे की, माझ्याकडे जो लॉटरीचा संग्रह आहे तो सरकारने ताब्यात घ्यावा आणि त्याच ठिकठिकाणी प्रदर्शन भरवावं, असंही यावेळी सूर्यवंशी म्हणालेत.
हेही वाचाः
मुंबईत पंतप्रधान मोदींचा 'संगीतमय वाढदिवस' साजरा, 'मेरा देश पहले' कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांसह, उद्योगपती आणि बॉलीवूड कलाकारांची हजेरी
अनेक वर्षाची प्रतीक्षा संपली! ठाणे मेट्रोची ट्रायल रन आज होणार, नवरात्रीच्या मुहूर्तावर ठाणेकरांना दिलासा