निवडणूक लढायची किंवा पर्यटनाला जायचंय; आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स करणार व्यवस्थापन

माणसाचं आयुष्य संपूर्ण 360 डिग्रीनं बदलण्याची क्षमता असणाऱ्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससंदर्भात अमरावती शहरातील डॉटकॉम या सॉफ्टवेअर कंपनीचे प्रमुख दीपक पोहेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"ला विशेष माहिती दिलीय.
Published : September 18, 2025 at 5:29 PM IST
अमरावती : महापालिका निवडणूक लढायची तर मग मागच्या निवडणुकीत काय परिस्थिती होती, याचा आढावा नक्कीच घ्यावा लागतो. आता विधानसभा निवडणुकीत कोणत्या भागात कोणत्या पक्षाला बळ मिळालं हे सारं काही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून समजून घेऊन आपल्याला आता निवडणूक जिंकण्यासाठी काय करता येईल, याचं योग्य नियोजन करता येतं. पर्यटनाला जायचंय मग आपल्या जवळ असणाऱ्या पैशांचा अचूक अंदाज घेत आपल्याला योग्य प्लॅन हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे तंत्रज्ञान करून देतं. माणसाचं आयुष्य संपूर्ण 360 डिग्रीनं बदलण्याची क्षमता असणाऱ्या या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससंदर्भात अमरावती शहरातील डॉटकॉम या सॉफ्टवेअर कंपनीचे प्रमुख दीपक पोहेकर यांनी "ईटीव्ही भारत"ला विशेष माहिती दिलीय.
मोबाईल फोनसारखाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अविभाज्य : मोबाईल फोन आलेत आणि आज ते मानवाच्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचे भाग झालेत. अगदी तसंच आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा देखील मानवी आयुष्यात अविभाज्य भाग झाला आहे. अगदी सुरुवातीला आलेली अलेक्सा हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच होतं. आज चाट जीपोटी, परफ्लेकसिटी, जेमिनी हे सगळे प्रकार आहेत. या टूल्सला एलएलएम अर्थात लार्ज लँग्वेज मोडल्स असंही म्हणतात. जगामध्ये जो सर्वात मोठा डेटा किंवा अन्य भरपूर साईट्स आहेत, त्यामध्ये असणाऱ्या यूज डेटाचे पॅटर्न तयार करण्याचं काम लार्ज लँग्वेज मॉडेलद्वारे होतं आणि ती संपूर्ण माहिती जीपीटीच्या माध्यमातून वाचली जाते. यामुळंच चाट जीपीटीला जो काही प्रश्न विचारला जातो, त्याचं त्याच पद्धतीनं उत्तर मिळतं.
प्रॉम्ट इंजिनीअरिंग : विविध वेबसाईट्सवर जो काही डेटा सेट आहे, त्या डेटाच्या आधारावर चाट जीपीटी आपण विचारलेल्या प्रश्नावर जे अचूक उत्तर देतं, त्याला प्रॉम्ट इंजिनीअरिंग असं म्हणतात. आपल्याला हवी ती अचूक माहिती मिळविण्यासाठी प्रॉम्ट इंजिनीअरिंगचं काम करतं, असं दीपक पोहेकर सांगतात. जीपीटीवर जी काही माहिती विचारतो ती प्रॉम्ट असायला हवी. ती प्रॉम्ट असेल तर त्या प्रकारे तर्क हे तंत्रज्ञान आपल्याला शोधून देतं. यामुळंच राजकारण, वैद्यकीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र यामध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातोय, असं दीपक पोहेकर यांनी स्पष्ट केलंय.
निवडणुकीसाठी असा केला प्रयोग : आता महापालिका निवडणूक होणार आहे. 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीचा निकाल, आकडेवारी एकत्रित केली आणि विधानसभा निवडणुकीत शहरात कोणत्या भागात कसं मतदान झालं ही माहिती, असं सारं काही चाट जीपीटीमध्ये पाठवून महापालिका निवडणुकीत काय परिस्थिती राहील, असं विचारलं. जे काही उत्तर मिळालं ते चकित करणारं होतं, असं दीपक पोहेकर म्हणाले. सगळा डेटा काही क्षणात तपासून भाजपाशी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेसोबत युती झाली तर कसे परिणाम येतील. शहरात कोणत्या भागात भाजपाचा मतदार नाही, कोणत्या भागात कोणता पक्ष बळकट ठरू शकतो, अशी सर्व माहिती समोर आली. भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकीत या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अगदी सोप्या पद्धतीनं लढता निवडणूक लढता येतील असा अंदाजही दीपक पोहेकर यांनी व्यक्त केला.
मोबाईल फोन सर्वात मोठं माध्यम : पूर्वी एखादी माहिती शहरात पोहोचायची. काही दिवसांनी ग्रामीण भागात ती मिळायची. आज मात्र ज्या ठिकाणावरून माहिती प्रसारित झाली तिथून थेट मेळघाटच्या जंगलात हातात मोबाईल घेऊन बसलेल्या आदिवासी युवकापर्यंतही क्षणभरात पोहोचते आहे. आता कोणत्याही मध्यस्थाची माहितीसाठी गरज उरली नाही. हातात असणारा मोबाईल फोन हाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापर करण्याचं प्रमुख माध्यम झालाय. सोशल मीडियावर प्रत्येकाची माहिती आहे. विविध सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करताना आपण आपली सर्व माहिती देण्याची परवानगी देतो. ही अशीच प्रत्येकाची सर्व माहिती आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे काही क्षणात वापरली जाते. आज इंटरनेटवर असणारी सर्व माहिती क्षणभरात या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे चाट जीपीटी सारखे टूल्स क्षणभरात शोधून समोर आणते.
या तंत्रज्ञानाची अशी झाली सुरुवात : अमेरिकेत सॅम ओल्टमन आणि एलॉन मस्क यांनी 2017 पासून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात नवी क्रांती घडविण्याच्या दिशेनं प्रयत्न सुरू केलेत. ओपन एआयची स्थापना झाली. ज्यावेळेस हे तंत्रज्ञान विकसित व्हायला लागलं त्यावेळी हे तंत्रज्ञान स्वतःच सक्षम होऊन कार्य करायला लागलं तर मोठा उद्रेक होईल, या भीतीनं एलॉन मस्क यांनी हा प्रकल्प सोडला. सॅम ओल्टमन हे मात्र या क्षेत्रात काम करत होतेच. 2023 मध्ये त्यांनी आपलं फाऊंडेशनल मोडेल जगासमोर आणलं. त्यावेळी चमत्कार काय असू शकतो हे संपूर्ण जगानं चाट जीपीटीच्या माध्यमातून पहिल्यांदा अनुभवलं. अमेरिकेच्या एनवीडीआय या ग्राफिक्स प्रोसेस युनिट तयार करणाऱ्या कंपनीच्या 30 हजार ग्राफिक्स प्रोसेस युनिट अर्थात जीपीयूनं चाट जीपीटी बळकट करण्यात आलं आणि त्या आधारावरच चाट जीपीटी विकसित झालीय.
चीननं आणलं डीप सीक : अमेरिकेत चाट जीपीटीनं जगासमोर मोठा चमत्कार घडविला असताना चीनमध्ये सलग दोन वर्ष गुपचूप अशाच प्रयोगावर प्रयत्न सुरू होते. जानेवारी 2025 मध्ये डीप सीक हे चीनचं पहिलं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं मॉडेल जगासमोर आणलं.
लवकरच येणार "भारत जीपीटी" : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळं जगभरात हाहाकार उडाला. अनेक देश या तंत्रज्ञानावर आधारित आपलं मॉडेल्स निर्माण करत असताना 2023 मध्यचेच भारतानं अवलंबिलेलं या क्षेत्रातील धोरणावर संथगतीनं काम सुरू होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या क्षेत्रात लक्ष घातलंय. या क्षेत्रात आपलं स्वतःचं फाऊंडेशनल मॉडेल असावं, यासाठी भारत जीपीटी तयार केलं जातंय. यामध्ये 2 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. त्यासाठी 18 हजार जीपीयूची व्यवस्था करण्यात आहे आणि येत्या सहा महिन्यांत भारताचं फाऊंडेशनल एआय बाजारात येईल, असं दीपक पोहेकर यांनी सांगितलं.
24 तास 7 दिवस सतत काम सुरू राहतं : तसेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळं 2030 पर्यंत 90 लाख रोजगार जातील आणि 1 कोटी नवे रोजगार उपलब्ध होईल. विद्यार्थ्यांनी एआय टूल्सचा खेळ म्हणून नव्हे तर या क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराकडे लक्ष द्यावं. विद्यार्थ्यांनी क्रियाशीलतेवर भर दिला तर त्यांचं भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात उजळ होईल, असंही पोहेकर म्हणालेत. खरं तर असे कारखाने किंवा उत्पादन केंद्र जिथे माणसांची गरज नाही, त्याठिकाणी मशीन, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सद्वारे काम होतं. त्याठिकाणी माणसं काम करत नसल्यानं त्याठिकाणी दिवे, पंखे, याची गरज राहत नाही. विशेष म्हणजे याठिकाणी पूर्णतः 24 तास 7 दिवस सतत काम सुरू असतं. कमी खर्चात भरपूर उत्पादन मिळतं.
पुढचा टप्पा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्सचा : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्सचं हे युग आहे. आज चार माणसं एकत्र आली की ते काही तरी नवीन घडवू शकतात. आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजन्स हे असं तंत्रज्ञान आहे ज्यात कोट्यवधी लोकांच्या मेंदूचा वापर करून काही क्षणातच हवी ती माहिती उपलब्ध होते. या क्षेत्रात पुढचा टप्पा हा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजन्सचा असेल. ते अगदी माणसांप्रमाणे विचार करायला लागेल. हा अगदी माणसासारखा तयार होईल. त्याचे भयंकर परिणाम पाहता त्यावर बंदी आहे. असं असलं तरी 2047 नंतर हे तंत्रज्ञान संपूर्ण जगावर राज्य करणार, असं दीपक पोहेकर म्हणाले.
