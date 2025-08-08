कोल्हापूर : "राज्यासह कोल्हापूरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनलेल्या नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीण संदर्भातील वाद आता मिटला आहे. महादेवी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांनी केलेले प्रयत्न फळास आले असून लवकरात लवकर महादेवी परत यावी, तिच्या भेटीसाठी आम्ही व्याकूळ झालो आहोत. उद्योगपती अंबानी कुटुंबानं घेतलेल्या भूमिकेचं सर्वत्र स्वागत होत आहे. अतिशय कमी कालावधीत ही कारवाही पूर्ण व्हावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत," अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.
लवकरात लवकर कार्यवाही पूर्ण करावी : कोल्हापुरातील स्वस्तश्री जिनसेन पठारक भट्टाचार्य मठाच्या माधुरीचा पुन्हा नांदणीत येण्यावर जवळपास तोडगा निघाला असल्याचं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. "महादेवी उर्फ माधुरीसाठी लढा उभा करणाऱ्या कोल्हापूरच्या जनतेचे आभार मानतो. राज्यातील अनेक नामवंत वकिलांनी मठाला भेट देऊन कायदेशीर प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा केली असून लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत एक याचिका दाखल केली जाणार आहे. यामुळं महादेवी परतण्यावर शिक्कामोर्तब होईल. संपूर्ण कोल्हापूरवासीय आणि आम्ही माधुरीसाठी व्याकूळ झालो आहोत. लवकरात लवकर ही कार्यवाही पूर्ण करावी," अशी मागणी या निमित्तानं करत असल्यास राजू शेट्टी यांनी सांगितलं.
महादेवी परत यावी, हीच शिवसेनेची भूमिका : दुसरीकडे, "महादेवी गुजरातच्या जामनगर येथे गेल्यापासून शिवसेना युवासेनेचे नेते खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून तिला परत आणण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही केंद्रीय पातळीवर बैठका आणि पाठपुरावा करून महादेवी हत्ती कोल्हापुरात येण्यासाठी प्रयत्न केले. महादेवी ही मठाला आणि कोल्हापूरकरांना मिळावी, हीच शिवसेनेची भूमिका आहे, " असं राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
वनतारा फेज टू सेंटर सुरू करावं : याचबरोबर, "महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीसाठी कोल्हापूरकरांनी उभारलेल्या लढ्याला अखेर यश येताना दिसत आहे. पहिल्यापासूनच आम्ही लढ्याच्या बाजूनं आणि लोकांच्या भावनेचा आदर करत आलो आहोत. जामनगर येथील हत्ती संगोपन केंद्राचं फेज टू सेंटर हातकणंगले तालुक्यातील आळते येथील डोंगरावर सुरू करावं, अशी सूचना माझ्याकडून करण्यात आली आहे, " असं वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं. दरम्यान, राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाच्यावतीनं ई रिक्षा प्रदान कार्यक्रमाप्रसंगी मंत्री हसन मुश्रीफ बोलत होते.
