सांगली - राज्य सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांना मागच्या वेळी जे सांगितलं होतं, ते तरी कमीत-कमी दिलं पाहिजे, असं मत खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी व्यक्त केलं आहे. मिरजहून मुंबईमध्ये सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनातील मराठा मावळ्यांना खाण्यापिण्याची रसद पाठवण्यात आली, या प्रसंगी ते बोलत होते.
मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे आणि या आंदोलनातील आंदोलकांना खाण्या-पिण्याची रसद पाठवण्याचं आवाहन मिरज तालुक्यातून मराठा समाजाकडून करण्यात आलं होतं. त्यानुसार मराठा समाजासह मुस्लिम समाज तसंच इतर समाज बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणात भाकरी फरसाणा बिस्कीटं पाण्याच्या बाटल्या इतर खाण्यापिण्याचे साहित्य जमा करण्यात आले होते. हे सर्व साहित्य कोल्हापूरचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईकडे रवाना करण्यात आलं. तीन ट्रक भरून खाण्यापिण्याचं साहित्य हे मुंबईला शनिवारी रात्री रवाना झालं.
या प्रसंगी बोलताना, खासदार छत्रपती शाहू महाराज म्हणाले, मुंबईत मनोज जरांगे पाटलांचं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातलं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला ताकद मिळावी म्हणून राज्यातून अनेक ठिकाणाहून खाण्यापिण्याची रसद पाठवण्यात येत आहे. मिरजेतून देखील पाठवली जात आहे, ही खूपच कौतुकाची बाब आहे. यामुळे आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळणार आहे. राज्य सरकारला आपला एक संदेश आहे, मागच्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केल्यावर त्या ठिकाणी सरकारने जाऊन त्यांना जे सांगितलं होतं, कमीत कमी ते तरी त्यांनी दिलं पाहिजे, असं मत यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांनी व्यक्त केलं आहे.