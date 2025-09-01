ETV Bharat / state

राज्य सरकारने मागच्या वेळी मनोज जरांगे पाटील यांना जे सांगितलं, ते तरी किमान द्यावं - खासदार शाहू महाराज - MP SHAHU MAHARAJ

राज्य सरकारनं मागच्या वेळी मनोज जरांगे-पाटील यांना जे सांगितलं, ते तरी किमान मराठा समाजाला द्यावं अशी मागणी खासदार शाहू महाराज यांनी केलीय.

खासदार शाहू महाराज
खासदार शाहू महाराज (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2025 at 7:38 PM IST

1 Min Read

सांगली - राज्य सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांना मागच्या वेळी जे सांगितलं होतं, ते तरी कमीत-कमी दिलं पाहिजे, असं मत खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी व्यक्त केलं आहे. मिरजहून मुंबईमध्ये सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनातील मराठा मावळ्यांना खाण्यापिण्याची रसद पाठवण्यात आली, या प्रसंगी ते बोलत होते.


मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे आणि या आंदोलनातील आंदोलकांना खाण्या-पिण्याची रसद पाठवण्याचं आवाहन मिरज तालुक्यातून मराठा समाजाकडून करण्यात आलं होतं. त्यानुसार मराठा समाजासह मुस्लिम समाज तसंच इतर समाज बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणात भाकरी फरसाणा बिस्कीटं पाण्याच्या बाटल्या इतर खाण्यापिण्याचे साहित्य जमा करण्यात आले होते. हे सर्व साहित्य कोल्हापूरचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईकडे रवाना करण्यात आलं. तीन ट्रक भरून खाण्यापिण्याचं साहित्य हे मुंबईला शनिवारी रात्री रवाना झालं.



या प्रसंगी बोलताना, खासदार छत्रपती शाहू महाराज म्हणाले, मुंबईत मनोज जरांगे पाटलांचं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातलं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला ताकद मिळावी म्हणून राज्यातून अनेक ठिकाणाहून खाण्यापिण्याची रसद पाठवण्यात येत आहे. मिरजेतून देखील पाठवली जात आहे, ही खूपच कौतुकाची बाब आहे. यामुळे आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळणार आहे. राज्य सरकारला आपला एक संदेश आहे, मागच्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केल्यावर त्या ठिकाणी सरकारने जाऊन त्यांना जे सांगितलं होतं, कमीत कमी ते तरी त्यांनी दिलं पाहिजे, असं मत यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांनी व्यक्त केलं आहे.

सांगली - राज्य सरकारनं मनोज जरांगे पाटील यांना मागच्या वेळी जे सांगितलं होतं, ते तरी कमीत-कमी दिलं पाहिजे, असं मत खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी व्यक्त केलं आहे. मिरजहून मुंबईमध्ये सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनातील मराठा मावळ्यांना खाण्यापिण्याची रसद पाठवण्यात आली, या प्रसंगी ते बोलत होते.


मुंबईमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे आणि या आंदोलनातील आंदोलकांना खाण्या-पिण्याची रसद पाठवण्याचं आवाहन मिरज तालुक्यातून मराठा समाजाकडून करण्यात आलं होतं. त्यानुसार मराठा समाजासह मुस्लिम समाज तसंच इतर समाज बांधवांकडून मोठ्या प्रमाणात भाकरी फरसाणा बिस्कीटं पाण्याच्या बाटल्या इतर खाण्यापिण्याचे साहित्य जमा करण्यात आले होते. हे सर्व साहित्य कोल्हापूरचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईकडे रवाना करण्यात आलं. तीन ट्रक भरून खाण्यापिण्याचं साहित्य हे मुंबईला शनिवारी रात्री रवाना झालं.



या प्रसंगी बोलताना, खासदार छत्रपती शाहू महाराज म्हणाले, मुंबईत मनोज जरांगे पाटलांचं मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातलं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला ताकद मिळावी म्हणून राज्यातून अनेक ठिकाणाहून खाण्यापिण्याची रसद पाठवण्यात येत आहे. मिरजेतून देखील पाठवली जात आहे, ही खूपच कौतुकाची बाब आहे. यामुळे आंदोलन करणाऱ्यांना बळ मिळणार आहे. राज्य सरकारला आपला एक संदेश आहे, मागच्यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन केल्यावर त्या ठिकाणी सरकारने जाऊन त्यांना जे सांगितलं होतं, कमीत कमी ते तरी त्यांनी दिलं पाहिजे, असं मत यावेळी छत्रपती शाहू महाराजांनी व्यक्त केलं आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANOJ JARGE PATILमनोज जरांगे पाटीलखाण्यापिण्याची रसदखासदार छत्रपती शाहू महाराजMP SHAHU MAHARAJ

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.