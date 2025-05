ETV Bharat / state

"ते काय बोलले, याला मी फारसं महत्त्व देत नाही", राज ठाकरेंच्या 'त्या' वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं - CHIEF MINISTER DEVENDRA FADNAVIS

राज ठाकरेंच्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया ( ETV Bharat Reporter )

May 7, 2025

मुंबई : भारतीय लष्करानं पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला करुन जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेतला. भारतीय लष्कराच्या जवानांनी 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) राबवत बुधवारी पाकिस्तानमधील ९ दहशतवादी तळांवर हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, "दहशतवादी हल्ल्याचं युद्ध हे उत्तर नाही. ज्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, त्यांना शोधून मारलं पाहिजे. त्यासाठी कोंम्बिग ऑपरेशन केलं पाहिजे. याचा अर्थ युद्ध करणं, असा होत नाही. युद्ध करण्यासाठी जे मॉक ड्रिल करण्यात येणार आहे. सायरन वाजणार आहेत. पण या सर्वांची आवश्यकता काय आहे? जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं आहे. आधीच भारत देशात मोठ्या प्रमाणात प्रश्न आहेत. पण त्याच्यात आता युद्ध कशाला?," असं म्हणत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी 'ऑपरेशन सिंदूर'वरुन टीका केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरेंना प्रत्त्युतर दिलं आहे.





संपूर्ण देश कारवाईच्या पाठीमागे : दरम्यान, राज ठाकरेंनी हल्ल्याला युद्ध हा पर्याय होऊ शकत नाही, अशी टीका केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, "भारतानं पाकिस्तानच्या उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील सर्व दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले आहेत. भारतानं पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे नष्ट केले आहेत. त्यामुळं लष्करी दल, पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारचे मी अभिनंदन करतो. तसंच राज ठाकरे काय बोलले, याला मी फारसं महत्त्व देत नाही. भारतानं जे दहशतवादी अड्डे नष्ट केलेत, त्या कारवाईच्या पाठीमागे संपूर्ण भारत देश उभा आहे. सर्व भारतीयांनी या कारवाईचं स्वागत केलं आहे. संपूर्ण जग भारताच्या कारवाईबद्दल वाहवा करत आहे... कौतुक करत आहे. त्यामुळं ते काय बोलले, याकडे आम्ही लक्ष देत नाही," असं टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज ठाकरे यांना लगावला.



नेमकं राज ठाकरे काय म्हणाले? : "पाकिस्तान आधीच बरबाद झालेला देश आहे. त्याला काय बरबाद करणार तुम्ही? ज्यांनी हल्ला केला, ते दहशतवादी तुम्हाला अजून सापडले नाहीत. जिथं हजारो पर्यटक जातात. इतकी वर्ष जातात. तिथे सिक्युरिटी का नव्हती? हे पाहिले पाहिजे," असं राज ठाकरे म्हणाले. तसंच, "आपल्या देशात कॉम्बिंग ऑपरेशन करून त्या दहशतवाद्यांना शोधून काढणं महत्त्वाचं आहे. युद्ध हा त्याचा पर्याय नाही. युद्ध हे उत्तर नाही. दुसरीकडं जेव्हा अमेरिकेच्या व्हॉईट हाऊसवर हल्ला केला होता. तेव्हा अमेरिकेनं युद्ध पुकारलं नव्हतं. तर त्या दहशतवाद्यांना शोधून मारलं होतं, हे एक उदाहरण आहे. त्यामुळं भारतानेही कुठंतरी अंतर्मुख झालं पाहिजे. तसंच या हल्याचे उत्तर देणं म्हणजे युद्ध असा होत नाही," असं राज ठाकरे म्हणाले.



