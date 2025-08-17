ETV Bharat / state

पश्चिम रेल्वे मार्गावर आज मेगा ब्लॉक, हार्बर अन् मध्य रेल्वेची काय परिस्थिती? - MEGA BLOCK HARBOR

आज सेंट्रल आणि हार्बर लाईनवर ब्लॉक नसल्याने मुंबईकर बिनधास्त बाहेर पडू शकतात. मध्य रेल्वेने आज मध्य रेल्वेवर दिवसा मेगा ब्लॉक नसल्याची घोषणा केली आहे.

megablock Western Railway line today
पश्चिम रेल्वे मार्गावर आज मेगा ब्लॉक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2025 at 10:28 AM IST

1 Min Read

मुंबई : रविवारी सुट्टी असली तरी मेगाब्लॉकमुळे बऱ्याचदा मुंबईकर फिरण्यासाठी बाहेर पडणं टाळतात. मात्र, आज सेंट्रल आणि हार्बर लाईनवर ब्लॉक नसल्याने मुंबईकर बिनधास्त बाहेर पडू शकतात. मध्य रेल्वेने आज मध्य रेल्वेवर दिवसा मेगा ब्लॉक नसल्याची घोषणा केली आहे. तर ट्रान्स हार्बर लाईनवरदेखील ब्लॉक नसल्याची माहिती दिली आहे. मात्र, पश्चिम रेल्वेने बोरिवली-गोरेगाव दरम्यान सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत मेगाब्लॉक असल्याची माहिती दिली आहे.

एक्सप्रेस गाड्या 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावू शकतात : मध्य रेल्वेच्या कल्याण आणि कसारादरम्यान विशेष वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉकची घोषणा करण्यात आली असून, मुंबई विभागातील विद्याविहार-ठाणे-कल्याणदरम्यान मध्यरात्री अभियांत्रिकी आणि देखभालीचे काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेहमीच्या दिवसाच्या ब्लॉकऐवजी मध्यरात्री मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. मात्र, डाऊन मेल/एक्सप्रेस गाड्या डाऊन फास्ट मार्गावरून वळवल्या जातील आणि त्यामुळे एक्सप्रेस गाड्या 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावू शकतात, अशी माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे. तर अप मार्गावरील गाड्या अप फास्ट मार्गावरून वळवल्या जाणार असून, या एक्सप्रेस गाड्या 10 ते 15 मिनिटे उशिराने धावू शकतात, अशी माहिती आहे.

डाऊन मेल/एक्सप्रेस प्रभावित गाड्या : 12811 लोकमान्य टिळक टर्मिनस - हातिया एक्सप्रेस, 22538 लोकमान्य टिळक टर्मिनस - गोरखपूर कुशीनगर एक्सप्रेस, 11099 लोकमान्य टिळक टर्मिनस - मडगाव एक्सप्रेस या गाड्या मध्य रेल्वेनं रात्रकालीन ब्लॉक घेतल्यामुळे प्रभावित झाल्यात.

अप मेल/एक्सप्रेस प्रभावित गाड्या : 18030 शालीमार – लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस, 18519 विशाखापट्टणम – लोकमान्य टिळक टर्मिनस एक्सप्रेस, 20104 आझमगड - लोकमान्य टिळक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस या लांब पल्ल्याच्या मेल / एक्सप्रेस / विशेष गाड्या वळवल्या जाणार आहेत.

ट्रॅक आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी दिवसाचा जम्बो ब्लॉक : पश्चिम रेल्वेवर बोरिवली ते गोरेगाव दरम्यान जम्बो ब्लॉकची घोषणा करण्यात आली असून, ट्रॅक आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी दिवसाचा जम्बो ब्लॉक घेणार आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली आहे. या दरम्यान अप आणि डाउन लोकल मार्गावर सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत ब्लॉक राहील. काही उपनगरीय गाड्या रद्द किंवा शॉर्ट टर्मिनेट केल्या जातील, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेने दिली आहे.

CENTRAL RAILWAYWESTERN RAILWAYमुंबई लोकलMEGA BLOCK HARBOR

