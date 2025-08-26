पुणे - उद्यापासून सर्वत्र गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार असून पुणे शहरातील गणेशोत्सव हा जगप्रसिद्ध आहे. जगभरातून भाविक हे पुणे शहरातील गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात येत असतात. पुणे शहरात मानाच्या गणेशोत्सव मंडळाच्या बरोबरच काही प्रमुख मंडळांच्या वतीने उद्या बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना कधी केली जाणार आहे याबाबत माहिती घेऊया.
श्री कसबा गणपती मंडळ - मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती मंडळाची मिरवणूक ही मूर्तिकार अभिजीत धोंडफळे यांच्या इथून सकाळी दहा वाजता निघणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे श्रींची मूर्ती चांदीच्या पालखीमध्ये विराजमान होणार आहे. रस्ता पेठ पावर हाऊस, दारूवाला पूल, फडके हौद मार्गे उत्सव मंडपात श्रींचं आगमन होणार आहे. या मिरवणुकीत संघर्ष ढोल ताशा पथक, श्रीराम ढोल ताशा पथक, अभेद्य ढोल ताशा पथक सहभागी होणार आहे. मूर्तीची प्रतिष्ठापना सवितानंद महाराज यांच्या हस्ते अकरा वाजून 37 मिनिटांनी करण्यात येणार आहे.
श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळ - मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती मंडळाच्या वतीने श्रींची आगमन मिरवणूक ही सकाळी १० वाजता नारायण पेठेतील केळकर रस्त्यावरील मंदार लॉज येथून निघणार आहे. मंडळाचे यंदा १३३ वे वर्ष आहे. कुंटे चौक, नगरकर तालीम चौक, आप्पा बळवंत चौक मार्गे उत्सव मंडपात मिरवणूक पोहोचेल. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही श्रींची मिरवणूक ही चांदीच्या पालखीत निघणार आहे. या मिरवणुकीत आढाव बंधूंचे नगारा वादन, न्यू गंधर्व ब्रास बँड, शिवमुद्रा ढोल ताशा पथक, ताल पथक विष्णू नाथ शंख पथक सहभागी होणार आहे. तसंच दुपारी बारा वाजून अकरा मिनिटांनी श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना वासुदेव निवास आश्रम पुणे या महायोग शक्तिपीठाचे प्रधान विश्वस्त योगेश्री शरदाशास्त्री जोशी यांच्या हस्ते होणार आहे.
श्री गुरुजी तालीम गणपती मंडळ - मानाचा तिसरा श्री गुरुजी तालीम मंडळाचे यंदा 139 वे वर्ष असून श्रींची मिरवणूक सकाळी 11 वाजता गुरुजी तालीम गणपती मंदिर येथून निघणार आहे. मिरवणूक लिंबराज महाराज चौक, अप्पा बळवंत चौक, जोगेश्वरी चौकातून उत्सव मंडपात येणार आहे. आकर्षक फुलांच्या रथातून श्रींची मिरवणूक निघणार आहे. मिरवणुकीत जैन नगरकर यांचे नगर वादन, अश्वराज ब्रास बँड, गुरुजी प्रतिष्ठान ढोल ताशा पथक, राग मंत्र ढोल ताशा पथक सहभागी होणार आहेत. दुपारी दोन वाजून 35 मिनिटांनी उद्योजक पुनित बालन यांचे हस्ते प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे.
श्री तुळशीबाग गणपती मंडळ - मनाचा चौथा श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ यंदा शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. या गणपतीची दुपारी बारा वाजून पंधरा मिनिटांनी आळंदी येथील विश्वस्त निरंजन नाथ महाराज यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. लोणकर बंधू नगारा रुद्रांग आणि तालगर्जना ही वाद्यपदके सहभागी होणार आहेत. यावर्षी पूजेच्या गणपतीची पालखीतून मिरवणूक सकाळी 10 वाजता गणपती चौक, आप्पा बळवंत चौक, बुधवार चौक, समाधान चौक, लक्ष्मी रोडने गणपती चौकातून उत्सव मंडपात येणार आहे.
केसरी वाडा गणपती मंडळ - मानाचा पाचवा केसरी वडा गणेशोत्सवाच्या प्राणप्रतिष्ठापना मिरवणुकीला सकाळी नऊ वाजता रमणबाग चौकातून सुरुवात होणार आहे. परंपरेनुसार मानाच्या पालखीत बप्पा विराजमान असणार आहे. सकाळी दहा वाजता रौनक रोहित टिळक यांच्या हस्ते श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना होईल. त्यानंतर श्रीराम आणि शिवमुद्रा या ढोल ताशा पथकांचे टिळक वाड्यात स्थिर वादन होणार आहे.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट - पुण्याचं वैभव असलेल्या श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाच्या आगमन मिरवणुकीला सकाळी साडे आठ वाजता सुरुवात होणार आहे. मुख्य मंदिर येथून या मिरवणुकीला सुरुवात होणार असून आकर्षक फुलांच्या रथातून श्रींची आगमन मिरवणूक करण्यात येणार आहे. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडळच्यावतीने ट्रस्टच्या १३३ व्या वर्षी गणेशोत्सवात केरळमधील श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिराची प्रतिकृती साकारण्यात येत आहे. गणेश चतुर्थीला सकाळी ११ वाजून ११ मिनिटांनी मध्यप्रदेश चित्रकुट येथील अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य श्री झालरिया पीठाधीश्वर श्री श्री १००८ प. पू. स्वामी घनश्यामाचार्य महाराज यांच्या हस्ते श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना होणार आहे.
अखिल मंडई मंडळ - अखिल मंडई मंडळाचे यंदा 132वे वर्ष आहे. फुलांनी सजलेल्या भव्य मयूर रथातून अखिल मंडई मंडळाच्या शारदा गजाननची आगमन मिरवणूक सकाळी दहा वाजता निघणार आहे. श्रींची प्राणप्रतिष्ठापना दुपारी बारा वाजता नवीन चंद्र आणि स्नेहल मेहकर या दाम्पत्याच्या हस्ते होणार आहे. या मिरवणुकीत मल्हार ढोल ताशा पथक, स्वराज्य पथक, समर्थ पथक वादन करणार आहे.
श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट - श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टच्या आगमन मिरवणुकीला सकाळी साडेआठ वाजता सुरुवात होणार आहे. लाठीकाठी हा मर्दानी खेळ आणि केशव शंकरा यात होणार आहे. तसेच सात पथकांकडून ढोल ताशांची सलामी दिली जाणार आहे. यानंतर दुपारी बारा वाजून पंधरा मिनिटांच्या मुहूर्तावर आध्यात्मिक वक्त्या जया किशोरी यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठापना केली जाणार आहे.
