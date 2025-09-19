ETV Bharat / state

श्रीकांत शिंदेंचा शिवसेनेशी काय संबंध? गोपाळ लांडगेंचं तिकिट कापून त्यांना खासदार केलं; संजय राऊतांचा घणाघात

श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात काल (18 सप्टेंबर) कल्याण लोकसभा मतदारसंघात संजय राऊतांचा पुतळा जाळण्यात आला. त्यामुळं संजय राऊत चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं.

What is Shrikant Shinde's relationship with Shiv Sena? Sanjay Raut's attack in Mumbai
श्रीकांत शिंदेंचा शिवसेनेशी काय संबंध? संजय राऊतांचा घणाघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आनंद दिघेंबाबत खासदार संजय राऊतांनी केलेल्या विधानावरून ठाणे जिल्ह्यात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना (उबाठा) असा सामना सुरू झाला आहे. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात काल (18 सप्टेंबर) कल्याण लोकसभा मतदारसंघात संजय राऊतांचा पुतळा जाळण्यात आला. त्यामुळं संजय राऊत चांगलेच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. आज पत्रकार परिषदेत त्यांनी श्रीकांत शिंदेंचा समाचार घेतला. संजय राऊत म्हणाले, "श्रीकांत शिंदेंचा शिवसेनेशी काय संबंध आहे? उद्धव ठाकरेंनी त्यांना खासदार केलं, हे पोरगं कधी शिवसेनेमध्ये होतं का? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरेंकडे आले आणि 'माझ्या मुलाला काही काम येत नाही, तो डॉक्टर हाडांचा आहे, गोपाळ लांडगे यांचं तिकीट नाकारून माझ्या मुलाला द्या', असा आग्रह धरून तिकीट द्यायला लावलं," असा हल्लाबोल संजय राऊतांनी केला.


उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासह आनंद दिघे यांचा फोटो लावण्यात आला होता. यावर आक्षेप घेत संजय राऊत यांनी म्हटलं होतं की, "आनंद दिघे हे जिल्हाप्रमुख होते, नेते किंवा उपनेते नव्हते. त्यांचा फोटो बाळासाहेबांच्या बरोबरीनं लावून शिंदे गट बाळासाहेबांचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे." दरम्यान, या विधानावर आक्षेप काल घेत शिवसेनेच्या वतीनं ठाण्यासह राज्यभरात तीव्र आंदोलनं केली. त्याला संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिलं.


राजन विचारे यांचे पाय धुवून तीर्थ प्या : संजय राऊत म्हणाले, "एकनाथ शिंदे आज जे काही आहेत, ते राजन विचारे यांच्या त्यागामुळं. विचारेंनी त्याग केल्यामुळं एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या मुख्य प्रवाहात आहेत. त्याबद्दल त्यांनी दररोज राजन विचारेंचे पाय धुवून तीर्थ प्राशन केलं पाहिजे. राजन विचारे सभागृह नेते होते. एकनाथ शिंदेंच्या घरी दुर्दैवानं दुर्घटना घडली. ते सैरभैर झाले होते. त्यांना दु:खातून बाहेर काढण्यासाठी राजन विचारे यांनी आनंद दिघे यांच्याकडं प्रस्ताव ठेवला की, एकनाथ आपला कार्यकर्ता आहे, त्याच्या घरी दुर्घटना घडली आहे. त्यांच्या दोन मुलांचं निधन झालंय. आपण त्यांना सभागृह नेते करुन कामात सहभागी करून घेऊया. हा राजन विचारेंचा त्याग आहे. त्याला उद्धव ठाकरेंनी मान्यता दिली. तरीही त्यांनी पक्षाशी आणि ठाकरे कुटुंबाशी गद्दारी केली", असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.


आंदोलनात ठेकेदारांची मुलं : शिवसेनेनं राऊतांविरोधात केलेल्या आंदोलनावरही त्यांनी टीका केली. ते म्हणाले, "एकनाथ शिंदे योद्धा नाही, डरपोक आहेत. ठाण्यावर बाळासाहेबांनी भगवा झेंडा लावलाय, एकनाथ शिंदेंनी नाही. कालच्या आंदोलनात ठेकेदारांची मुलं आणि लाभार्थी सहभागी होते. या आंदोलनासाठी 50 लाख रुपये खर्च झाले असावेत. शिवसेनेचं श्रेय अशा लोकांना देऊ नका. श्रीकांत शिंदेंना उद्धव ठाकरेंनी दोनदा कल्याण-डोंबिवलीतून खासदार केलं, त्यांचं स्वतःचे कर्तृत्व काय?", असा सवालही संजय राऊतांनी विचारला.


दिघेंनी बाळासाहेबांचा शब्द मोडला नाही : "आनंद दिघे यांनी कधीही बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द मोडला नाही. तुम्ही आनंद दिघे यांचा फोटो नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षा मोठा लावला पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांना मोठं ठरवून तुम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांना छोटं ठरवत आहात. ही भाजपाची रणनीती आहे. काल ज्या लोकांनी माझा निषेध केला, त्यांचं मी स्वागत करतो. पण हे सर्व गद्दार आहेत. गद्दारांना निष्ठावंत आनंद दिघे यांचं नाव घेण्याचा अधिकार नाही. दिघे यांनी शिवसेना कधीच विकली नाही. त्यांच्यावर अनेक संकटं आली, त्यांना तुरुंगात टाकलं गेलं, तरीही त्यांनी पक्ष बदलला नाही. माझे आणि दिघे यांचे संबंध चांगले होते. काल जे लोक आले, त्यांना त्यावेळी टेंभीनाक्यावर प्रवेश नव्हता," असा टोलाही संजय राऊतांनी लगावला.

'त्या' अटकेमुळेच ते 'धर्मवीर' झाले : "आनंद आश्रम कुणाच्या नावावर आहे? मी स्पष्ट सांगतो, दिघे यांनी कधीही असं म्हटलं नाही की संजय राऊत यांच्या मुलाखतीमुळं मला तुरुंगात टाकलं गेलं. आम्ही त्यांना तुरुंगात भेटायला जात होतो. सुटल्यानंतर ते माझ्या घरीही आले होते. त्या अटकेमुळेच ते 'धर्मवीर' झाले. आजच्या या पोरांना राजकारण कळत नाही. ज्या आनंद आश्रमात ही मंडळी बसतात, ती मालमत्ता कुणाच्या नावावर आहे, हे मी सांगू शकतो. दिघे साहेबांनी कधीही कोणतीही मागणी केली नाही," असंही संजय राऊतांनी सांगितलं.

उद्या गौतम अदानी निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते होतील :

  • संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना म्हटलं की, "राहुल गांधी हे लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते असून त्यांचं पद घटनात्मक आहे. राहुल गांधींमध्ये शेकडो पत्रकारांसमोर एकाच वेळी आपली भूमिका ठामपणे मांडण्याची हिंमत आहे. नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये ही हिंमत दिसत नाही. काल मोदी 75 वर्षांचे झाले. गेल्या 11 वर्षांत त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. दुसरीकडं, राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगाच्या घोटाळ्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यांवर आपलं मत स्पष्टपणं मांडलं आहे. त्यांनी पुरावे देऊन मतदारांची नावं डिलीट केल्याचं उघड केलं."
  • "भाजपाचं राजकारण चोरी, घोटाळे आणि फसवणुकीवर टिकून आहे. राहुल गांधी यांनी सहजपणे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. जर त्यांनी एखादा 'हायड्रोजन बॉम्ब' फोडला, तर वाराणसीसह संपूर्ण देशात खळबळ उडेल. निवडणूक आयोगात भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत. ज्याप्रमाणे मुंबईत नवीन लोकांना बोलण्यासाठी पुढं आणले जातं. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगात भाजपानं आपले प्रवक्ते ठेवले आहेत. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले आहेत, पण भाजपाला त्यात पडण्याची गरज नाही. निवडणूक आयुक्त हे भाजपाच्या प्रवक्त्यासारखं काम करत आहेत, हे सर्वांना माहीत आहे. उद्या जर गौतम अदानी निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते म्हणून समोर आले, तर आश्चर्य वाटू नये. जर अदानी 'सत्यमेव जयते' बोलू लागले, तर संविधानातील 'सत्यमेव जयते'ची व्याख्याच बदलावी लागेल," असंही राऊत म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. मराठा समाजासाठी दिलासादायक बातमी! अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या योजनांचा लाभ थेट गावात मिळणार
  2. ओंकार हत्ती पहिल्यांदाच सिंधुदुर्गातून गोव्यात दाखल; गोवा वनविभाग अलर्ट मोडवर
  3. 'पहिला iPhone 17 मीच खरेदी करणार' या हट्टामुळे 'अ‍ॅपल'प्रेमींमध्ये हाणामारी, मुंबईच्या बीकेसीत तणावाचं वातावरण

For All Latest Updates

TAGGED:

श्रीकांत शिंदेआनंद दिघेसंजय राऊतशिवसेनाSANJAY RAUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.