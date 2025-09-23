मुंबई पालिकेतील 90 हजार कोटींच्या ठेवींचं काय केलं?; संजय राऊतांनी मागितलं मुख्यमंत्र्यांसह भाजपाच्या मुंबई अध्यक्षांकडे उत्तर
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून ही महापालिका भाजपा आणि मिंधे पुरस्कृत प्रशासकाच्या हातात आहे. या काळातच भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Published : September 23, 2025 at 11:50 AM IST
मुंबई : “मुंबई पालिकेच्या 90 हजार कोटींच्या ठेवी आमच्या काळात सुरक्षित होत्या. त्याची तुम्ही उधळपट्टी केली. आता किती शिल्लक आहे आणि कोणाला हे पैसे दिले, याचा हिशेब द्या,” असं आव्हान शिवसेना (उबाठा) नेते संजय राऊत यांनी भाजपा आणि एकनाथ शिंदेंना दिलं आहे. यासोबतच सफाई कामगारांसाठी राखीव असलेला जुहू येथील भूखंड मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ‘लाडक्या’ बिल्डरला दिल्याचा दावा करीत त्यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. संजय राऊतांनी मुंबईत माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधलाय, त्यावेळी ते बोलत होते.
गेल्या साडेतीन वर्षांत भ्रष्टाचारात मोठी वाढ : माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले की, भाजपाच्या मुंबई अध्यक्षांनी मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार पुढील तीन वर्षांत संपवण्याची भाषा केलीय. मात्र, गेल्या साडेतीन वर्षांपासून ही महापालिका भाजपा आणि मिंधे पुरस्कृत प्रशासकाच्या हातात आहे. या काळातच भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. “मुंबई महापालिकेचे भूखंड मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या बिल्डरला दिले जातात. जुहूमधील सफाई कामगारांचा भूखंड कोणत्या बिल्डरला दिला? यावर मुंबई भाजपाच्या अध्यक्षांनी बोलावं. एसआरए प्रकल्प एकाच बिल्डरला, मुख्यमंत्र्यांच्या गटातल्यांना कसे मिळतात? याचा खुलासा करावा,” असं आव्हान राऊत यांनी दिलं. त्यांनी पुढं म्हटलं की, भ्रष्टाचारावर बोलण्याची सुरुवात आधी स्वतःच्या घरापासून करावी. “मुंबई महापालिकेच्या 90 हजार कोटींच्या ठेवी आमच्या काळात सुरक्षित होत्या. त्याची तुम्ही उधळपट्टी केली. आता किती शिल्लक आहे आणि कोणाला हे पैसे दिले, याचा हिशेब द्या,” असं आव्हानही राऊतांनी दिलं.
दसरा मेळाव्यात राज-उद्धव युती होणार का? : दसरा मेळाव्यात शिवसेना आणि मनसे युती होईल का? याबाबत विचारले असता राऊत यांनी माध्यमांना ‘पतंगबाजी’ थांबवण्याचा सल्ला दिला. “उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात राजकीय संवाद उत्तम आहे. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा आणि बैठका सुरू आहेत. योग्य वेळी याबाबत माहिती समोर येणार आहे,” असंही त्यांनी सांगितलं. “मुंबई पालिकेवर मराठी माणसाचा भगवा झेंडा फडकेल. ठाकरे ब्रँड काय आहे, हे मराठी माणूस दाखवून देईल”, असंही ते म्हणाले.
भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीवरून टोलेबाजी : संजय राऊत यांनी भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीवरही भाष्य केलं. “भाजपा हा देशाची सत्ता चालवणारा पक्ष आहे, पण स्वतःच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड करू शकत नाही. त्यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या नावावर एकमत होत नसल्याने निवडणूक जाहीर झालेली नाही. निवडणूक आयुक्त, सरन्यायाधीश, उपराष्ट्रपती बदलणारे लोक स्वतःच्या पक्षाच्या अध्यक्षाची निवड का करू शकत नाहीत?” असा टोला त्यांनी लगावला.
कामाख्यात 55 रेडे कापले : ठाण्यातील शिवसेनेच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी राजन विचारे यांच्यावर जादूटोण्याचा आरोप केला होता. आनंद दिघे हयात असताना राजन विचारे जादूटोणा करायचे, आनंद आश्रमाबाहेर लिंबू टाकायचे, दिघे रस्त्यावरून जायचे, तेव्हा त्यांच्या पायाखालची वाळू देखील जादूटोण्यासाठी वापरायचे, असा आरोप करण्यात आला. यावर राऊत यांनी तिखट प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा विरोधी कायदा आहे. त्यांनी तक्रार दाखल करावी. ठाण्यात तंत्रमंत्र कोण करतं, भिवंडीच्या जमिनीत बकरे कोण पुरतं, कामाख्यामध्ये रेडे कोण कापतं आणि ती शिंगं वर्षा बंगल्यात कोण पुरतं, याबाबत अनेक गोष्टी समोर येतील. कामाख्या मंदिरात 55 रेडे कापणारे आणि ती वर्षा बंगल्यात पुरणारे लोक आमच्यावर आरोप करतात ही हास्यास्पद बाब आहे,” असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
