निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सर्वोतोपरी मदत करू - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
आम्ही वेळप्रसंगी निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करू, असं प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं.
Published : September 29, 2025 at 9:03 PM IST
नागपूर : गत पन्नास वर्षात शेतकऱ्यांचं पावसामुळं जेवढं नुकसान झालं नसेल त्यापेक्षा जास्तच नुकसान राज्यात सप्टेंबर अखेरपर्यंत झालेल्या पावसानं झालं आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भाग उद्ध्वस्त झाले आहेत. राज्यातील प्रत्येकच भागात शासन शेताच्या बांधावर जावून पंचनामे करीत आहे. या नैसगिर्क संकटातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळप्रसंगी ड्रोनच्या सहाय्यानं याचबरोबर प्रत्यक्ष पंचनाम्याच्या माध्यमातून अधिकाधिक मदत केली जाईल, असं सांगितलं आहे. आम्ही वेळप्रसंगी निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करू, असं प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं.
शेतकऱ्यांना दिला धीर : नागपूर जिल्ह्यातील कळमेश्वर तालुक्यात मौजा दाढेरा ,तिडंगी, तेलगाव, नांदा गोमुख यासह जिल्ह्यातील इतर गावांतील कृषी क्षेत्राची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाहणी केली. तसंच या गावातील संत्रा, सोयाबीन, कापूस,तूर,भाजीपाला-वेलवर्गीय पिके उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर भेटून पालकमंत्री महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धीर दिला. यावेळी नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, उपविभागीय अधिकारी संपत खलाटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र मनोहरे, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही : "पंचनामे करताना कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश महसूल विभागाला दिले आहेत. या पंचनाम्यामध्ये काही चूक असल्यास ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून यात योग्य दुरुस्ती केली जाईल. कोणत्याही स्थितीत शेतकऱ्यांवर कसल्याही प्रकारचा अन्याय होणार नाही," असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय जाहीर केला जाईल : "राज्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत सूमारे 25 लाख व सप्टेंबर महिन्यात सुमारे 22 लाख हेक्टर एवढे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. राज्यातील सर्व महसूल यंत्रणा शेताच्या बांधावर असून येत्या 5 ऑक्टोबर पर्यंत झालेल्या नुकसानीची आकडेवारी येईल. यानंतर मंत्री मंडळस्तरावर व्यापक विचार विनिमय करुन शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय जाहीर केला जाईल," असंही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं.
