दसऱ्या मेळाव्यात आम्ही दोन तास चिखलात उभे राहून मराठवाड्याच्या शेतकरी बांधवांची वेदना अनुभवणार, संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं
शिवसेनेचे कार्यकर्ते मेळाव्याचे दोन ते तीन तास चिखलासह पावसात उभे राहून शेतकऱ्यांच्या वेदना अनुभवत आहेत, आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचं ते दाखवून देतील, असे संजय राऊत म्हणाले.
Published : September 28, 2025 at 1:20 PM IST
मुंबई : सध्या मराठवाड्यासह राज्यात पावसाने थैमान घातले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेना दसरा मेळावा घेणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना खासदार संजय राऊत यांनी गेले सहा ते आठ दिवस मराठवाड्याचा शेतकरी पाण्यात आहे. त्यांच्या वेदना अनुभवण्यासाठी दसऱ्या मेळाव्यात आम्ही दोन तास चिखलात उभे राहू, असे स्पष्ट केले आहे. कितीही पाऊस असला तरी राज्यभरातून शिवसैनिक या मेळाव्यासाठी उपस्थित राहतील, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. शिवसेनेचे कार्यकर्ते मेळाव्याचे दोन ते तीन तास चिखलासह पावसात उभे राहून, आम्ही तुमच्या वेदना अनुभवत आहोत, तुमच्या बरोबर आहोत हे शेतकरी बांधवांना दाखवून देतील, असे संजय राऊत म्हणाले.
आमदार आणि पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसोबत थांबणं गरजेचं होतं : आमदारांनी प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह संभाजी नगर, लातूर, नांदेडला जाऊन थांबणं गरजेचं होतं. कशा प्रकारे नागरिकांना मदत मिळेल हे पाहणं गरजेचं होतं. लोकांना वेळेत अन्नपाणी मिळालेलं नाहीये, घरं वाहून गेली आहेत, निवारा नाहीये आणि आपण मुंबईत, नागपुरात काय करतोय? आतापर्यंत सरकारने किती मदत केली, याची आकडेवारी देऊ शकता? अजूनपर्यंत खासगी संस्था, समाजसेवी संस्थांनी केलेली मदत नागरिकांपर्यंत गेली आहे. सरकारने कोणतीही मदत केलेली नाही. हे अत्यंत कामचुकार मंत्रिमंडळ आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते मदत करतायत पण त्यांनासुद्धा मर्यादा आहेत. आभाळ फाटलंय, जमीन वाहून गेलीय. यावेळी सरकारने सर्व मदत करणं गरजेचं आहे. पण सरकारची मदत अजूनही पोहोचली नाहीय, असंही राऊतांनी सांगितलंय.
पूरग्रस्त भागाचे पालकमंत्री कुठे आहेत? : मराठवाडा, अहिल्यानगर, जळगावातील काही भाग पावसामुळे पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेला आहे. ठिकठिकाणी हा पाऊस सुरू आहे. आता कोकणातही जोरदार पाऊस सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांचं पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. गमबूट घालून तुम्ही चार तासांचा दौरा केलात आणि परत आलात. त्यातून तुम्हाला तिथली परिस्थिती कळली का? या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं करण्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहे? तुमचे पालकमंत्री कुठे आहेत? त्या त्या भागाच्या पालकमंत्र्यांची यावेळी नागरिकांसोबत उभे राहण्याची जबाबदारी आहे. धाराशिवचे पालकमंत्री दोन टेम्पोंना फोटो लावून ते मदतीचे टेम्पो घेऊन गेले, आता ते कुठे आहेत? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. पूरग्रस्त जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलं पाहिजे. आज पालकमंत्री मुंबईला काय करतायत? तर आपापल्या भागातील दांडियाच्या कार्यक्रमात जाऊन बसले आहेत. हा सामाजिक राजकीय गुन्हा आहे. अशा मंत्र्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. गरब्याचे कार्यक्रम पुढच्या वर्षी पण येतील. पण आता शेतकरी बांधवांना आधार दिला पाहिजे आणि तेच नेते निर्लज्जपणे शिवसेनेला विचारात आहेत की तुम्ही काय मदत देत आहात? अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
मोदींनी मुंबईला येऊच नये : हे गायब झालेले मंत्री आता मोदी-शाह येतील तेव्हा त्यांच्या स्वागताला धावत पळत येतील. मोदींनी खरं तर मुंबईला येऊच नये. इथे येऊन सगळी यंत्रणा विस्कळीत करू नये, एवढं या पंतप्रधानांना कळत नाही? त्यापेक्षा मोदी आणि शाहांनी पूरग्रस्त भागाचा किमान हेलिकॉप्टरने तरी दौरा करावा, असे संजय राऊत यांनी सुचवले.
सरकार क्रिकेटमध्ये दंग : या सगळ्या आपत्कालीन परिस्थिती सरकार क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीत दंग आहे. आयपीएल कशी होणार याच्या काळजीत आहे. शेतकऱ्यांच्या घरादारावर, शेतीवर ओढवलेल्या संकटाची सरकारला काळजी नाहीये. शत्रू राष्ट्र म्हणून जो पाकिस्तान भारताचा उल्लेख करतो, त्या देशाबरोबर सामने खेळवले जातात आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण चित्रपटगृहांमध्ये केले जाते. खरंतर राज्याच्या गृहमंत्र्यांना याची लाज वाटली पाहिजे आणि या चित्रपटगृहांच्या मालकांवर गुन्हे दाखल केले गेले पाहिजेत. या सामन्यातून पाकिस्तानला थेट आर्थिक मदत होत आहे. म्हणजे सरकारच देशद्रोही आहे. आणि पाकिस्तानने एवढी कमाई करून देणाऱ्या अमित शाह आणि त्यांच्या मुलाला पाकिस्तानचा सर्वोच्च निशाण ए पाकिस्तान हा पुरस्कार दिला पाहिजे, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
