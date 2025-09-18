ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विस्तार करू : सुनील तटकरे

चिंतन शिबिरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, मंत्री, आमदार खासदार यांच्यासह सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहे.

We will expand the NCP party in Chief Minister's Nagpur: Sunil Tatkare
सुनील तटकरे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 6:17 PM IST

2 Min Read
नागपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 'चिंतन शिबिर शुक्रवारी (उद्या) नागपूरमध्ये आयोजित करण्यात आलं आहे. दिवसभर चालणाऱ्या या चिंतन शिबिरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, मंत्री, आमदार, खासदार यांच्यासह सर्व प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहे.

शिबिरात विविध विषयांवर चर्चा : लोकशाही, न्याय, समता या विचारधारेला बळ देण्याचे विषय चिंतन शिबिरात असतील, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी गुरुवारी दिली. लोकसभेत अपयश आलं तर विधानसभामध्ये प्रचंड यश मिळालं, यावरही या चिंतन शिबिरात चर्चा होणार आहे. तसंच पक्षाची विचारसरणी, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील आव्हान, यावर चर्चा होणार आहे. महिनाभर या सुनियोजित शिबिराचे स्थानिक कार्यकर्ते तयारी करत आहेत. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरमध्ये प्रादेशिक विभागात कार्यक्रम होणार आहे. त्याचंही नियोजन केलं जाणार असल्याचं सुनील तटकरे यांनी सांगितलं.

भाजपाच्या बालेकिल्लात विस्ताराची संधी : "पश्चिम महाराष्ट्र हा आमचा बालेक्किल्ला असला तरी विदर्भात अनेक जागी आम्ही लढलो आणि तिथं यश पण मिळालं. अमरावतीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत झाल्यानं अपयश आलं. 7 पैकी 6 जागा आम्ही विदर्भात जिंकलो. पक्ष विस्ताराची संधी आम्हाला इथं आहे. भाजपाचा हा किल्ला आहे. मुख्यमंत्री येथील आहेत, पण आम्ही याठिकाणी विस्तार करू शकतो. तसंच आम्ही वेगवेगळ्या भागात जाऊन कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेत आहोत. या भावना जाणून घेऊन महायुतीमध्ये जागा वाटप करताना जास्त जागा घेऊ. आम्हाला सध्याच्या स्थितीची जाणीव आहे. इलेक्ट्रॉल मेरिट विषयानुसारच जास्तच्या जागा मिळेल, या प्रयत्न करू पण महायुतीमध्ये लढून जास्त जागा निवडून आणू," असं सुनील तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

राहुल गांधींना बूथ लेव्हलची माहिती नाही : "राहुल गांधी बालिशपणाचे भाष्य करत आहेत. मी पोलिंग एजंटपासून काम करतोय, मतदार यादी नेहमी अपडेट होत असते. नवीन मतदार नोंदणी होत असते. राहुल गांधींना बूथ लेव्हलची माहिती नाही. त्यांचे सल्लागार बूथ लेव्हलची माहिती त्यांना सांगत नाहीत. व्होटचोरी म्हणजे नेमकं काय? हे पण राहुल गांधींनी समजून सांगावं," अशी मागणी सुनील तटकरे यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली : "ओला दुष्काळ जाहीर व्हावा, या विषयावर माझं आजच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत फोनवर बोलणं झालं आहे. सरकारनं अहवाल मागवून लवकर निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी असणार आहे, असंही सुनील तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

सुनील तटकरेनागपूरराष्ट्रवादी काँग्रेसचिंतन शिबीरSUNIL TATKARE

