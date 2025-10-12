महापालिका निवडणुका आम्ही महायुती म्हणून लढणार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी स्पष्टच सांगितलं
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आम्ही महायुती म्हणून लढणार असून, राज्यात 51 टक्के मत घेऊन महायुतीचा महाराष्ट्रात विजय होणार आहे, असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाय.
Published : October 12, 2025 at 10:36 AM IST
पुणे: राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून, प्रत्येक पक्षाच्या वतीने जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीमध्ये भाजपा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या स्वबळावर लढवणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. याबाबत भाजपाचे नेते आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आम्ही महायुती म्हणून लढणार असून, राज्यात 51 टक्के मत घेऊन महायुतीचा महाराष्ट्रात विजय होणार आहे, असा विश्वास यावेळी बावनकुळे यांनी व्यक्त केलाय.
सरकारने 31 हजार कोटींचं पॅकेज दिलं : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील शुभारंभ लॉन्स येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री यांच्यासोबत 13 जिल्ह्यांची संघटनात्मक बैठक घेतली. सरकारने 31 हजार कोटींचं पॅकेज दिलं आहे. आर्थिक मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. पूरग्रस्तांना मदत मिळाली पाहिजे हा आमचा हेतू आहे, असंही बावनकुळे म्हणालेत. पश्चिम महाराष्ट्राचे विभागीय बैठक झालीय. या बैठकीला तीन हजार पदाधिकारी आले होते.
राज्यात महायुतीचा विजय होणार : येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 51 टक्क्यांएवढं मतं मिळवून राज्यात महायुतीचा विजय होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होते, त्यामुळे याला महत्त्व आहे. आपण मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आहोत म्हणून भाजपा तशी भूमिका बजावत आहे. महायुतीमध्ये येत्या निवडणुकीत मनभेद होतील असे कोणी बोलू नये, असे निर्देश पदाधिकाऱ्यांना दिलेत. आमच्याकडून कोणीही मनभेद करणारे वक्तव्य करणार नाही, असं यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
पक्ष काढण्याचा अधिकार सगळ्यांना : जैन मुनी यांनी नवीन पक्ष जाहीर केला असून, याबाबत बावनकुळे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, पक्ष काढण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे. जैन समाज यांच्या भावना दुखावण्याचा प्रयत्न नाही. सरकार सर्वांच्या भावनांचा आदर करतो, पण कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असते. मी कशाचाही समर्थन करत नाही, असंही यावेळी बावनकुळे म्हणाले. विरोधकांकडून निवडणूक आयोगाची भेट घेतली जाणार आहे, याबाबत बावनकुळे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, विरोधकांकडून स्टंटबाजी केली जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून याद्या आल्यावर बूथ लेवलवरील एजंट काय करतात. निवडणूक आयोगाला भेटायला जाणं म्हणजे ही स्टंटबाजी आहे. याद्या लावल्या त्यावर ऑब्जेक्शन घ्या, सर्व्हेमध्ये ते पराभूत होणार आहेत, असं दिसतंय, त्यामुळे आताच आयोगाला भेट देत असून, पुढे हरल्यावर हे म्हणतील की आम्ही आयोगाला भेट दिली होती, असंही यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
आमचं सरकार निवडणुकीत घेतलेला संकल्प पूर्ण करणार : शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांना फरक कळत नाही. मुख्यमंत्री राहिलेल्या व्यक्तींनी अशी बेजबाबदार वक्तव्यं करावीत हे चुकीचं आहे. सरकारने 31 हजार कोटीचं पॅकेज दिलंय. शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये असं आम्हाला वाटतं म्हणून आम्ही पॅकेज जाहीर केलंय. तसेच कर्जमाफी संकल्प आम्ही पुढच्या पाच वर्षांसाठी केला आहे. संपूर्ण यादी तयार करीत असून, ज्यांना खरंच गरज आहे अशा लोकांना आमचं सरकार निवडणुकीत घेतलेला संकल्प पूर्ण करणार आहे, असंही यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
जे काही आहे ते पोलीस चौकशीत समोर येईल : गुंड निलेश घायवळप्रकरणी रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपावर बावनकुळे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, त्याला पासपोर्ट कुठल्या काळात मिळाला आणि कोणी दिलाय सगळ्यांना माहिती आहे. फोटो कोणासोबत आहेत, याला काही अर्थ नाही. या प्रकरणी लवकरात लवकर शिक्षा व्हावी, असा आमचा प्रयत्न आहे. जे काही आहे ते पोलीस चौकशीमध्ये सगळं समोर येईल, असंही यावेळी बावनकुळे म्हणाले.
