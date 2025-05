ETV Bharat / state

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शेतकरी महिलांनी उभारला कृषी प्रक्रिया उद्योग, कुटुंबाला दिलं आर्थिक बळ! - CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR

शेतकरी महिलांनी उभारला कृषी प्रक्रिया उद्योग ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 19, 2025 at 4:36 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:23 PM IST 3 Min Read

छत्रपती संभाजीनगर : शेतमजूर म्हणून काम करणाऱ्या महिला आता महिन्याला तीस ते चाळीस हजार रुपये कमावतायेत. हे शक्य झालंय सावित्रीबाई फुले संस्था आणि नाबार्ड यांच्यामध्यमातून. करमाड तालुक्यासह जिल्ह्यातील साडेतीन हजार महिलांचं आयुष्य पालटलं आहे. मका प्रक्रिया उद्योग आणि भाजीपाला प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. यावर्षी योग्य नियोजन आणि कष्टानं जिल्ह्यातील वी फॉर वुमन एम्पावरमेंट कंपनीनं तब्बल 74 कोटींची उलाढाल केली आहे. मका प्रक्रिया कंपनी : ज्या भागात मका उत्पादन जास्त घेतलं जातं. त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग उभारण्याचा मानस वी फॉर वुमन एम्पावरमेंट कंपनीनं ठरवला. त्यातून त्यांनी यंत्रणा उभी केली आणि आज मोठ्या कंपन्यांना लागणारा प्रक्रिया झालेला मका पुरवठा करायला सुरुवात केली. मक्यावर प्रक्रिया केल्यावर सहा वेगवगेळ्या प्रकाराचे घटक मिळतात. त्यातील महत्वाचा असलेला घटक कुरकुरे सारख्या पदार्थासाठी वापरला जातो. असे एकूण चार प्रकार आहेत, जे वेगवगेळ्या ठिकाणी वापरले जातात. त्यांना वेगवेगळं करण्याचा हा प्रक्रिया उद्योग आहे. रोज तीन टन मक्यावर प्रक्रिया होत असून सहा हजारांचे उत्पन्न त्याद्वारे निघत असल्यानं मोठी उलाढाल होत आहे. शेतकरी महिलांनी उभारला कृषी प्रक्रिया उद्योग (ETV Bharat Reporter) कांदा प्रक्रिया उद्योग ठरतोय फायदेशीर : अनेक शेतकरी अतिरिक्त कांदा, टोमॅटोचं उत्पादनही घेतात. मात्र, याला बाजारात भाव मिळत नाही. असा शेतीमालाला विकत घेऊन त्यावर प्रक्रिया उद्योग करण्याचे काम वी फॉर वुमन एम्पावरमेंट कंपनी करत आहे. शेतीमालाला योग्य भाव देऊन तो विकत घेतल्यामुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान होत नाही. याशिवाय घेतलेल्या शेती मालावर प्रक्रिया करून वेगवगेळ्या कंपन्यांना तो पुरवला जात आहे. करमाड येथील प्रक्रिया प्रकल्पात सोलर ड्रायर माध्यमातून कांद्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. सुकवलेला कांदा मसाला कंपन्यांना पुरवण्याचं काम केलं जात आहे. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पात होणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगातून वी फॉर वुमन एम्पावरमेंट कंपनी मोठी आर्थिक उलाढाल करत आहेत. पहिल्या वर्षी 35 कोटीची उलाढाल केल्यावर तिसऱ्या वर्षी 74 कोटींची उलाढाल केल्याची माहिती संचालक शकुंतला घाईत यांनी दिली.

Last Updated : May 19, 2025 at 5:23 PM IST