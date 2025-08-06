Essay Contest 2025

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या वाटपावर आम्ही लक्ष ठेवू शकत नाही, हायकोर्टानं केलं स्पष्ट - BOMBAY HIGH COURT

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या उद्दिष्टांना मंजुरी देणं आणि त्यांचा विस्तार करणं हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही.

Bombay High court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2025 at 7:46 AM IST

मुंबई : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर अन्य कारणासाठी केला जात असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयान नकार दिलाय. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या वितरणावर कोर्ट लक्ष ठेवू शकत नाही, परंतु ज्या उद्देशासाठी हा निधी वापरला जात आहे, त्याचा गैरवापर होणार नाही, निधी वाटपात कोणतेही विचलन होणार नाही, अशी आशा बाळगतो, असं मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं सांगितलंय.

काय आहे याचिका? - मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी ज्या कारणासाठी स्थापन करण्यात आलाय, त्या व्यतिरिक्त इतर वेगळ्या कारणांसाठी हा निधी वापरला जातोय, असा आरोप करत पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेनं हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि दुर्घटनांमधील पीडितांना मदत करण्यासाठी केला जावा हे उद्दिष्ट होतं. परंतु नोव्हेंबर 2001 मध्ये ही उद्दिष्ट्ये आणखीन वाढविण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त इतर घटनांमधील पीडितांच्या वाढत्या मागण्या लक्षात घेऊन इतर पीडितांनाही हा निधी वितरित केला जाऊ लागला आणि त्याचा गैरवापर होऊ लागला, त्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे ऑडिट करण्यासाठी हायकोर्टान एक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.

राज्य सरकारची भूमिका - या याचिकेला विरोध करताना राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं की, सुरुवातीला मुख्यमंत्री मदत निधीची स्थापना केवळ नैसर्गिक आपत्ती आणि आपत्तींमधील पीडितांना मदत करण्यासाठी करण्यात आली होती. तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या उद्दिष्टांना मंजुरी देणे आणि त्यांचा विस्तार करणे हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यावर हायकोर्टान 31 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केलंय की, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागून निधीच्या व्यवहारांची माहिती जनतेला नेहमीच मिळू शकते. मात्र आम्ही मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कामकाजावर लक्ष ठेवू शकत नाही. तरीही आम्हाला आशा आणि विश्वास आहे की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर योग्य त्या कारणांसाठीच होईल, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.

CHIEF MINISTER RELIEF FUNDDEVENDRA FADANVISMAHAYUTI GOVERNMENTमुख्यमंत्री सहाय्यता निधीBOMBAY HIGH COURT

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

