'आम्हाला थट्टेची सवय आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची चिंता करू नये'; जॉली एलएलबी 3 वर मुंबई हायकोर्टची स्पष्टोक्ती
"आम्हाला थट्टेची सवय आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची चिंता करू नये" असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं कोणताही दिलासा नाकारत याचिका फेटाळून लावली.
Published : September 17, 2025 at 11:30 PM IST
मुंबई : "आमच्यावर केलेल्या व्यंगात्मक टिप्पणीची चिंता करू नका", असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं जॉली एलएलबी 3 या सिनेमावरील स्थगितीची मागणी फेटाळून लावली. अक्षय कुमार आणि अर्शद वारसी यांची मुख्य भूमिका असलेला जॉली एलएलबी 3 येत्या 19 सप्टेंबर रोजी जगभरात प्रदर्शन होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
काय आहे प्रकरण - जॉली एलएलबी 3 या चित्रपटात न्यायाधीश आणि वकिलांची थट्टा केल्याचा आरोप करत 'असोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस' या संस्थेनं मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड चंद्रकांत गायकवाड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या चित्रपटातून न्यायव्यवस्थेवर व्यंगात्मक टिप्पणी केली असल्यानं चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यात यावी, तसंच ‘भाई वकील है’ हे गाणं चित्रपटातून वगळण्यात यावं अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.
हायकोर्टाकडून सिनोमाचं प्रदर्शन रोखण्यास नकार - या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. या चित्रपटातील एका दृश्यात न्यायाधीशांना थेट ‘मामू’ असं संबोधण्यात आलं असून न्यायव्यवस्थेचा अपमान केल्याचं खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं. मात्र, "आम्हाला थट्टेची सवय आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाची चिंता करू नये" असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं कोणताही दिलासा नाकारत ही याचिका फेटाळून लावली.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे या चित्रपटाच्या विरोधात बिहारमधील पाटणा उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टाचा अवमान तसंच वकिलांचा अवमान या चित्रपटाच्या माध्यमातून केला असल्याचा आरोप याही याचिकेत आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील न्यायालयातही यासंदर्भात जॉली एल एल बी 3 विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
