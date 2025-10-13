ETV Bharat / state

भ्रष्टाचारमुक्त ठाण्यासाठी आम्ही एकत्र, महामोर्चातून महाविकास आघाडीमधील नेत्यांचा एल्गार

ठाणे महापालिका भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आज महामार्चा आयोजित करुन केला. त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त ठाण्यासाठी आयुक्तांना एक निवेदन दिलं.

आयुक्तांना निवेदन सादर करताना महाविकास आघाडीचे नेते
आयुक्तांना निवेदन सादर करताना महाविकास आघाडीचे नेते (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 13, 2025 at 9:55 PM IST

|

Updated : October 13, 2025 at 10:59 PM IST

3 Min Read
ठाणे : ठाणे महापालिका ही भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनली आहे. तिला आता सुधारावंच लागेल. अधिकारी वर्गाने तिला पोखरून टाकलं. गोल्डन गँगच्या लीडरने ठाण्याचं वाटोळे केलं आहे, या भ्रष्टाचारापासून रोखण्यासाठी आणि ठाणे महापालिकेतील दरोडेखोरांना रोखण्यासाठी तसंच ठाणेकरांना न्याय देण्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत, असा नारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी धडक मोर्चाच्या निमित्ताने दिला. तसंच यावेळी महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन सादर केलं.


ठाणे महापालिका हद्दीतील विविध प्रश्नावर सोमवारी उद्धव सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्यावतीने धडक मोर्चा महापालिकेवर काढण्यात आला. या मोर्चानंतर महापालिका मुख्यालयाजवळ महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची एक संयुक्त सभा पार पडली. यावेळी उपस्थित नेत्यांनी भ्रष्टाचार विरोधाचा सूर आवळला. या मोर्चात उद्धव सेनेचे नेते भास्कर जाधव, माजी खासदार राजन विचारे, जिल्हा प्रमुख केदार दिघे, कल्याण जिल्हा महिला प्रमुख वैशाली दरेकर, दीपेश म्हात्रे, मनसेचे नेते अभिजित पानसे, शहर अध्यक्ष रवींद्र मोरे, शरद पवार राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, शहर अध्यक्ष मनोज प्रधान आणि काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण, प्रवक्ते राहुल पिंगळे आदींसह मोठ्या संख्येने महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

महामोर्चातून महाविकास आघाडीमधील नेत्यांचा एल्गार (ETV Bharat Reporter)

महाविकास आघाडीचा पालिका आयुक्तांना घेराव - यावेळी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केलं. यावेळी शहरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यावरील खड्डे, पाणी समस्या, अनधिकृत बांधकाम, भ्रष्टाचार, एका एका विभागात अधिकारी काम करत असून त्यांच्या बदल्या केल्या जात नाहीत, आदींसह इतर मुद्यावरून आयुक्त सौरभ राव यांना धारेवर धरलं. या सर्व प्रकरणांची योग्य ती चौकशी करण्याची मागणी या शिष्टमंडळाने केली. भास्कर जाधव, जितेंद्र आव्हाड, राजन विचारे, विक्रांत चव्हाण यांनी आयुक्तांसमोर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तक्रार करून कारवाई होत नाही, अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोषी असलेल्या त्या सहायक आयुक्तावर काय कारवाई केली, कोणत्या दबावाखाली वावरत आहात असा सवाल यावेळी भास्कर जाधव यांनी केला.



ठाणे महापालिकेचे नाव एकनाथ शिंदे मंडळ करा - आज सर्व मोर्चेकऱ्यांचे नेते आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे निवेदन देताना अनेक चौकशी बदल्या, बढत्या यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करताना या महापालिकेचे नाव बदलून एकनाथ शिंदे मंडळ का ठेवत नाही असा प्रश्न आयुक्तांना विचारला. शंकर पाटोळे यांच्यावर मोर्चेकऱ्यांचे अनेक आरोप केले. ठाणे महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात काढलेल्या या मोर्चामध्ये सर्वपक्षीय मोर्चेकर्‍यांचा रोख हा निलंबित उपायुक्त शंकर पाटोळे यांच्यावरच होता. शंकर पाटोळे यांची चौकशी सुरू असताना त्यांना प्रमोशन दिले कसे गेले त्यांनी प्रमोशनसाठी दहा कोटी रुपये दिल्याने त्यांना उपयुक्तपद मिळाले असा आरोप देखील विरोधकांनी आयुक्तांकडे केला.



सहाय्यक आयुक्त सचिन बोरसे यांना हाकलण्याची मागणी - महानगरपालिकेच्या सेवेत असलेले निवडणूक विभागाचे अधिकारी सचिन बोरसे यांच्यावर विरोधकांनी टीका करत आगामी निवडणुकीमध्ये हेरफेर टाळायची असेल तर सचिन बोरसे या भ्रष्ट अधिकाऱ्याला निवडणुकीच्या पदावरून काढण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

पालिका प्रशासनाचं उत्तर - आतापर्यंत सात अधिकाऱ्यांना आम्ही निलंबित केलं असून विविध प्रकरणाच्या चौकशी सुरू आहेत. अशाच प्रकारे कारवाई होईल असं आश्वासन यावेळी ठाणे महानगर पालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी दिलं आणि तत्कालीन राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी केलेल्या कायद्यानुसार म्हणजेच अवैध बांधकाम सुरू असलेल्या प्रभागातील वॉर्ड अधिकारी निलंबनाची कारवाई देखील भविष्यात पाहायला मिळेल असं सांगितलं.

मोर्चा दोघांचा पाच पक्ष झाले सहभागी - ठाण्यातील सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधात मनसे आणि ठाकरे पक्षाने या मोर्चाचं आयोजन केलं होतं त्यांनी ठाणेकरांना या मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं असं असताना शरद पवार राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि रिपब्लिकन नेते देखील या मोर्चामध्ये सहभागी झाले. पालिका मुख्यालयासमोर निवेदन दिल्यानंतर सभा झाली आणि या सभेत शिंदे शिवसेनेला टार्गेट करण्यात आले. पालिकेला काही दिवसात टाळे ठोकावे लागेल अशी परिस्थिती शिवसेनेने आणली असल्याचा आरोप देखील करण्यात आला.

उपमुख्यमंत्र्यांचे ओ एस डी बैठकीत नको - या मोर्चाआधी आयुक्तांना निवेदन देण्यासाठी जात असताना मनसेने ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांच्यावर आक्षेप घेतला. माळवी यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ओ एस डी असा पदभारही आहे. त्यांनी या बैठकीत उपस्थित राहू नये असं सांगितल्यावर माळवी हे या बैठकीआधीच निघून गेले आणि मग मनसे नेते आयुक्त दालनात उपस्थित झाले.

Last Updated : October 13, 2025 at 10:59 PM IST

TAGGED:

MAHA VIKAS AGHADI
भ्रष्टाचारमुक्त ठाण्यासाठी
ठाणे महापालिका
भ्रष्टाचाराचा अड्डा
CORRUPTION FREE THANE

