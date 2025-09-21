पुराच्या पाण्यात पूर्णा नदीवरील पूल तगला, पण किती दिवस टिकेल? जीर्ण पुलावरुन वाहतूक सुरुच
वाठोडा शुक्लेश्वर येथील पूर्णा नदीवर बांधलेला पूल पूर्णपणे खचलेला आहे. अशा स्थितीत कोणत्याही क्षणी येथे मोठी दुर्घटना होऊ शकते, अशी भीती गावकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
अमरावती : पूर्णा नदीला यावर्षी मोठा पूर आला. पुराचं पाणी पुलावरुन गेलं. अशा स्थितीत पूल वाहून गेला असावा, असं ग्रामस्थांना वाटलं. मात्र, पूल कसाबसा टिकून राहिला. मात्र, तो आणखी किती दिवस तग धरू शकेल? आणि कोणत्या क्षणी घातक अपघात होईल? अशी भीती या पुलावरुन प्रवास करणाऱ्यांना वाटत आहे. वाठोडा शुक्लेश्वर येथील पूर्णा नदीवर बांधलेला हा पूल खालून पूर्णपणे खचलेला आहे. याठिकाणी कुठल्याही वेळी मोठ्या अपघाताची भीती निर्माण झाली आहे. तरीही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष का करत आहेत, असा प्रश्न ग्रामस्थांकडून उपस्थित होत आहे.
अशी आहे पुलाची अवस्था : मुसळधार पावसामुळे पूर्णा नदीला मोठा पूर आला. चार दिवसांपासून वाठोडा शुक्लेश्वर येथील पुलावरुन पाणी वाहत होतं. त्यामुळे पूल पाण्याबरोबर वाहून गेला, असा अंदाज गावकऱ्यांना बांधला होता. पण पूल कसाबसा टिकला. मात्र, या पुलाच्या खालचा एक भाग पूर्णपणे खचला आहे. खचलेल्या सिमेंटच्या ढिगाऱ्यांवर हा पूल कसाबसा तग धरून आहे. पुलाची अवस्था पाहिल्यानंतर वाहनचालकांची या पुलावरुन आपलं वाहन पुढं नेण्याची हिंमत होणार नाही, इतकी भयानक अवस्था आहे. खालून पूल खचला असतानाही, पुलाच्या वर अनेक ठिकाणी मोठ्या भेगा असून काही ठिकाणी आरपार छिद्र आहेत, तर एका ठिकाणी मोठे भगदाड सुद्धा पडलेलं आहे.
ग्रामस्थांची शेती आणि अनेक गावांना जोडणारा मार्ग : "वाठोडा शुक्लेश्वर गावातील 80 टक्के ग्रामस्थांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी हा पूल ओलांडावा लागतो. काही दिवसात शेतमाल निघाल्यावर या पुलावरुन ट्रॅक्टर चालवले जातील. आजही अनेक लहान मोठी वाहनं या पूलावरुन धाडसानं जात आहेत. डोंगरगाव, चंडिकापूर, टाकरखेडा, खल्लार अशा अनेक गावांना या मार्गावरुन जाणं अनिवार्य आहे. या सर्व गावांतील वाहतूक याच मार्गावरुन होते. ट्रक, ट्रॅक्टर, कार अशा वाहनांनी जीर्णावस्थेत असलेला हा पूल ओलांडणं अतिशय धोकादायक आहे," असं वाठोडा शुक्लेश्वर येथील ग्रामस्थ योगेश पारे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं.
मंदिराची जमीनही खचली : पूर्णा नदीच्या काठावर अनेक मंदिरं आहेत, त्यापैकी जागृत शिवलिंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाठोडा शुक्लेश्वर येथील शुक्लेश्वर मंदिराचा समावेश होतो. नदीकाठी असलेली मंदिराची जमीन पाण्याच्या जोरदार धक्क्यांमुळे सतत खचत आहे. या मंदिराला अनेक भाविक सतत भेटी देतात. मंदिरात जाण्याचा मार्ग देखील या पूलावरुनच आहे.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना समस्येची माहिती : ग्रामसभेनं या पुलाच्या दुरुस्तीबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. खासदार बळवंत वानखेडे आणि आमदार राजेश वानखडे यांनी या पुलाच्या गंभीर अवस्थेची पाहणी केली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला येथील परिस्थितीची पूर्ण माहिती आहे. मात्र, अद्याप पुलाच्या दुरुस्तीबाबत कुठलाही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही, जे ग्रामस्थांसाठी मोठं आश्चर्याचे कारण आहे.
