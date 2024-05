ETV Bharat / state

पाणी चोरावर सेन्सर असलेले सीसीटीव्ही ठेवणार नजर, भीषण पाणीटंचाईत शेतकऱ्यानं लढविली शक्कल - water scarcity problem

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 29, 2024, 9:25 AM IST | Updated : May 29, 2024, 10:51 AM IST

पाणी टंचाई ( ETV Bharat reporter )

Last Updated : May 29, 2024, 10:51 AM IST