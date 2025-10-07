वॉटर मेट्रोसाठी सल्लागारांची नियुक्ती, डिसेंबर अखेरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर होणार!
या प्रकल्पासाठी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड या अनुभवी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
Published : October 7, 2025 at 8:35 PM IST
मुंबई : मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कोचीच्या धर्तीवर मुंबईतही 'वॉटर मेट्रो' सेवा सुरू करण्याच्या दिशेनं राज्य सरकरानं मोठं पाऊल टाकलं आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली असून, येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड या अनुभवी संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.
8 महत्त्वाच्या मार्गांवर जलवाहतूक सेवा : महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत वॉटर मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 8 महत्त्वाच्या मार्गांवर जलवाहतूक सेवा सुरू होणार आहे. यामध्ये नरिमन पॉइंट ते वांद्रे आणि वांद्रे ते वर्सोवा हे दोन प्रमुख मार्ग निश्चित झाले आहेत. उर्वरित सहा मार्गांवर सध्या काम सुरू असून, यात मीरा-भाईंदर, वसई, गेटवे ऑफ इंडिया, मांडवा, ऐरोली, बेलापूर, कल्याण अशा भागांचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाकडे सोपवण्यात आली असून, स्थानिक प्रशासन, पोर्ट ट्रस्ट आणि पर्यावरण विभागाशी समन्वय साधून काम सुरू आहे.
पर्यावरणपूरक आणि जलद प्रवासाचा पर्याय : जागा अधिग्रहण, परवानग्या, टर्मिनल्सचे नियोजन, बोटींची निर्मिती या सर्व टप्प्यांवर काम वेगाने सुरू असून, वॉटर मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर मुंबईकरांना एक नवीन, पर्यावरणपूरक आणि जलद प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. रस्त्यावरील वाहतूककोंडी आणि लोकलमधील गर्दीला पर्याय म्हणून ही सेवा उपयुक्त ठरणार आहे. शिवाय, ही सेवा पर्यटनाच्या दृष्टीनेही मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकते, अशी माहिती महाराष्ट्र सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
असे असतील संभाव्य मार्ग...
- नारंगी-खारवाडेश्वर
- वसई-मीरा-भाईंदर
- फाऊंटन जेट्टी-गायमुख-नारगी
- कोलशेत-काल्हेर-मुंब्रा-कल्याण
- कल्याण-मुंब्रा-मुलुंड-ऐरोली
- वाशी-भाऊचा धक्का
- मीरा-भाईंदर-वसई-बोरिवली
- नरीमन पॉइंट-मांडवा
- बेलापूर-गेटवे-मांडवा
- बोरिवली-गोराई-नरीमन पॉइंट
प्रवाशांना मिळणार कॉमन कार्ड प्रणाली : मुंबई वॉटर मेट्रोमध्येही हायब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स, वातानुकूलित टर्मिनल्स, क्यूआर कोड तिकिट बुकिंग, मोबाइल अॅप अशा आधुनिक सुविधा प्रवाशांना मिळणार आहेत. विशेष म्हणजे, प्रवाशांना 'मुंबई वन' ही कॉमन कार्ड प्रणाली मिळणार असून, एकाच कार्डने लोकल, मेट्रो, बस आणि वॉटर मेट्रो अशा सर्व सेवांचा वापर करता येणार असल्याची माहिती सागरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
