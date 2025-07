ETV Bharat / state

गोदावरी नदीचा जलस्तर वाढला; धार्मिक विधींसाठी नागरिकांची होतेय अडचण - GODAVARI RIVER NASHIK

गोदावरी नदी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 5, 2025 at 9:39 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 9:53 AM IST 1 Min Read

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात काही दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळं गंगापूर धरणातून गोदावरी नदीच्या पात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळं गोदावरी नदीच्या पाण्याची पातळी वाढली आहे. गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळं रामकुंड परिसरात नागरिकांना अस्थी प्रवाहित करण्यासोबतच धार्मिक विधी करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. धार्मिक विधी करण्यात अडचणी : नाशिक जिल्ह्यात मागील पंधरा दिवसांपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. तसंच धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम असल्यानं नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून पाच हजार क्युसेस वेगानं गोदावरी नदीत पाणी सोडण्यात येत आहे. परिणामी गोदावरी नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. त्यामुळं पंचवटी इथलं रामकुंड परिसरातील बहुतांश लहान, मोठी मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. अशात देशभरातून पंचवटी परिसरातील रामकुंड इथं आपल्या नातलगांच्या अस्थी विसर्जन करण्यासाठी तसंच इतर धार्मिक विधी करण्यासाठी येणाऱ्या नातेवाईकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून त्यांना गोदावरी नदीच्या इतर काठावर धार्मिक विधी पार पडावे लागत आहेत. इतरत्र ठिकाणी होत आहेत धार्मिक विधी : "गोदावरी नदीला पाणी वाढल्याने रामकुंड पाण्याखाली आहे. मूळ रामकुंडाच्या 10 फूटवर पाणी आलं आहे. त्यामुळं गोदावरी नदीच्या काठावर इतर ठिकाणी विधी होत आहेत. पाणी वाढल्यानं आम्ही अस्थी विसर्जन, धार्मिक विधीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना पाण्यात उतरू नये, स्वतःच्या जवळच्या वस्तूंची काळजी घ्यावी अशा सूचना देत आहोत .पावसाचा जोर कमी झाला आणि गंगापूर धरणातून पाण्याचा विसर्ग बंद झाल्यावर पुन्हा मूळ जागेवर अस्थी विसर्जन होतील," असं पुरोहित सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.

