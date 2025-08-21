अमरावती : इंग्रजांनी १८८९ मध्ये अमरावती शहरात कॅम्प परिसरात पाणी पुरवठा व्हावा यासाठी निर्माण केलेला वडाळी तलाव गत वीस वर्षांपासून घातक अशा जलपर्णीनी व्यापला आहे. या जलपर्णींमुळं तलावातील मासेमारी बंद झाली. पोहण्यासाठी देखील पाण्यात उतरण्याचं धाडस कोणी करत नाही. तलावात ही जलपर्णी नेमकी आली कुठून आणि ती कशी नष्ट होणार याबाबत 'ईटीव्ही भारत' नं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता केवळ अमरावती शहरातल्या वडाळी तलावाची ही समस्या नाही तर देशभरातील अनेक जलस्त्रोतांवर या जलपर्णींचा गालिचा पसरला असल्याची माहिती मिळाली. विशेष म्हणजे, या जलपर्णी संकटावरचा पर्याय थेट दक्षिण अमेरिकेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जलसाठ्यांना खराब करणारी ही जलपर्णी नेमकी काय आहे आणि त्यावर पर्याय काय यासंदर्भात 'ईटीव्ही भारत' चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
'अशी' आहे जलपर्णी : वॉटर हाइसिंथ अर्थात जलपर्णी ही दूषित पाण्यात वाढते. ही अशी वनस्पती आहे जिचे मुळे पाण्यात तरंगतात. पाणी ज्या दिशेनं वाहतं तिकडं ती वाहत जातात. ही जलपर्णी ज्या जलाशयात वाढते ते जलाशय खराब होतात. ही जलपर्णी एकदा जलाशयात आली की, तिला बाहेर काढणं फार कठीण असल्याची माहिती, अमरावतीच्या श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक राजेंद्र पाटील यांनी दिली. "ग्लायफोसेंट आणि गॅलीफिसेट या तणनाशाकांचा फवारा ड्रोणद्वारे मारून या जलपर्णीना आळा घालण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. यामुळं मात्र पाण्यातील माशांना धोका आहे, त्यामुळं हा प्रयोग करणं धोक्याचं आहे. लोकस्ट नावाचे भुंगे या जलपर्णीवर सोडले तर बऱ्याच अंशी जलपर्णी आटोक्यात येऊ शकतात. मात्र, हे लोकस्ट भुंगे परिसरातील इतर पिकं आणि वनस्पतीसाठीही धोकादायक आहेत," असं प्रा. राजेंद्र पाटील म्हणाले.
जलपर्णीचा 'असा' आहे धोका : जलपर्णी जलसाठ्याचवर गालिचा सारखी पसरते. यामुळं पाण्याखाली प्राणवायू आणि सूर्यप्रकाश पोचत नाही. जलपर्णींनी व्यापलेल्या जलसाठ्यात मासेमारीसाठी जाळं टाकणं अशक्य होतं. जलपर्णीमुळं माशांसह जलचरांना सूर्यप्रकाश मिळत नसल्यानं ते नष्ट होण्याची भीती आहे. जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात पाणी शोषते. यामुळं पाण्याचं बाष्पीभवन वाढतं आणि पाणी साठा आटतो. जलपर्णीच्या मुळांचा अतिशय घाण वास येतो. यामुळं मानव आणि प्राण्यांसाठी हे पाणी उपयोगाचं नाही. जलचरांसाठीही मोठा धोका आहे. जलपर्णीमुळं मच्छर वाढतात आणि त्यासोबतच डेंग्यू, मलेरिया यासारखे बरेच आजार वाढतात.सिंचन क्षेत्रात जलपर्णी वाढली तर शेतापर्यंत पाणी पोचत नाही. कमळ हे जलसाठ्यांचं सौंदर्य वाढवत असलं तरी त्याचा जलसाठ्यात अतिरेक जलपर्णी सारखाच धोकादायक आहे.जलपर्णीचा नायनाट झाला नाही तर भविष्यात मोठं जलसंकट उभं ठाकणार.
जलपर्णी दक्षिण अमेरिकेतून आली भारतात : आज देशातील सर्वच जलसाठ्यांसाठी धोकादायक ठरणारी जलपर्णी ही शोभिवंत वनस्पती म्हणून इंग्रजांनी खास दक्षिण अमेरिकेतून सन १९०० मध्ये भारतात आणली. जलाशयात वाढणाऱ्या या जलपर्णीला अतिशय सुंदर दिसणारे निळ्या आणि जांभळ्या रंगाची फुलं येतात. आज जलस्त्रोतांवर दुष्परिणामकारक ठरणारी ही जलपर्णी मोठं संकट ठरली असल्याची माहिती श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. समीर लांडे यांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना दिली.
उपाय दक्षिण अमेरिकेतच : भारतातील जलसाठ्यांसाठी मोठा धोका असणारी ही जलपर्णी मुळात दक्षिण अमेरिकेतली आहे. यामुळं तिच्या निर्मुलनाकरिता आपण रासायनिक असोत किंव्हा इतर कुठलेही उपाय करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणारा नाही. दक्षिण अमेरिकेतील या जलपर्णीचा विनाश करणारे न्यूचिकीना बुर्ची आणि न्यूचिकीना युकॉर्निया हे दोन किडे या जलपर्णीवर जागतात. दक्षिण अमेरिकेतील जलपर्णी भारतीय वातावरणात आली तसेच या जलपर्णीला नियंत्रणात आणणारे न्यूचिकीना बुर्ची आणि न्यूचिकीना युकॉर्निया हे किडे भारतीय वातावरणात आणणे हाच महत्वाचा उपाय आहे असं बंगलोर येथील नॅशनल ब्युरो ऑफ इन्सेक्ट या संस्थेनं स्पष्ट केल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. समीर लांडे यांनी दिली.
बंगळुरुमध्ये २००१ मध्ये झाला प्रयोग : बंगळुरु शहरासह लगतच्या अनेक भागात तलाव, नद्या या जलपर्णीमुळं खराब झाल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलोजिल कंट्रोल आणि आताच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ इन्सेक्ट या संस्थेनं प्रायोगिक तत्वावर प्लास्टिकचे तलाव तयार करून त्यामध्ये जलपर्णींनी व्यापलेल्या जलसाठ्यातील पाणी आणि जलपर्णी टाकली. त्यानंतर दक्षिण अमेरिकेतून आणलेले न्यूचिकीना बुर्ची आणि न्यूचिकीना युकॉर्निया हे किडे त्यात सोडलेत. तब्बल ३२ महिन्यांनी त्या पाण्यातील ९५ टक्के जलपर्णी नष्ट झाल्याचं स्पष्ट झालं. यानंतर बंगळुरूमध्ये काही जलसाठे याच पद्धतीनं जलपर्णी मुक्त करण्यात आल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. समीर लांडे यांनी दिली.
अशी आहे जलपर्णी : जलपर्णी पंधरा दिवसात शंभर पट वाढते. जलपर्णी जगण्याची क्षमता प्रचंड आहे. तिचे मुळे पाण्यात तरंगत राहतात. जलस्थळं कोरडा पडला तरी जलपर्णीचं बी मातीत कायम जिवंत राहतं. जलस्थळं तीन, चार वर्ष कोरडी ठेऊन पुन्हा भरली तरी जलपर्णी त्यात वाढायला लागते. जलपर्णी २८ ते ३० वर्ष जगते. यादरम्यान तिचे बीज शेकडो जलपर्णी निर्माण करतात.