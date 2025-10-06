मुंबईकडून मिळणाऱ्या पाण्यात कपात झाल्याने ठाण्यात मंगळवार ते गुरुवार पाणी कपात
ठाण्यात मंगळवार ते गुरुवार पाणी कपात करण्यात येणार आहे. मुंबईकडून मिळणाऱ्या पाण्यात कपात झाल्याने ही कपात करण्यात येत आहे.
Published : October 6, 2025 at 8:17 PM IST
ठाणे - मुंबई महापालिकेच्या पिसे, पांजरापूर येथील विद्युत केंद्रात वीज मीटर्स अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात येत आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने पाणी पुरवठ्यात १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कपात लागू झाल्याने मुंबई महापालिकेकडून मिळणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा होणाऱ्या ठाणे शहरातील काही भागात मंगळवार, ०७ ऑक्टोबर ते गुरुवार, ०९ ऑक्टोबर, २०२५ या काळात १० टक्के पाणी कपात लागू होणार आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात विविध स्रोतांमधून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्यापैकी, ८५ एमएलडी पाणी हे मुंबई महापालिकेच्या स्रोतांतून ठाण्याला मिळते. या पाणी साठ्यातून महानगरपालिका हद्दीतील नौपाडा, पाचपाखाडी, हाजुरी, लुईसवाडी, रघुनाथ नगर, नामदेव वाडी, साईनाथ नगर, रामचंद्र नगर 1. किसन नगर नं १, किसन नगर नं २, शिवाजी नगर, पडवळ नगर, जनता झोपडपट्टी, शिवशक्ती नगर, करवालो नगर, अंबिका नगर, ज्ञानेश्वर नगर, जय भवानी नगर, काजुवाडी, जिजामाता नगर, बाळकुम पाडा नं १, लक्ष्मी नगर, आंबेडकर नगर, मानपाडा (नळपाडा), कोपरी धोबीघाट, गावदेवी (लुईसवाडी) जलकुंभ, टेकडी बंगला जलकुंभ, भटवाडी, इंदिरानगर, आनंद नगर, गांधी नगर, कोपरी कन्हैया नगर या परिसरात पाणी पुरवठा केला जातो.
याच भागात मंगळवार, ०७ ऑक्टोबर ते गुरुवार, ०९ ऑक्टोबर या काळात १० टक्के पाणी कपात लागू होणार आहे. या पाणी कपातीच्या कालावधीत पाण्याचा आवश्यक साठा करून ठेवावा आणि त्याचा काटकसरीने वापर करून ठाणे महापालिकेस सहकार्य करावे, असे नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे. ही तात्पुरती पाणी कपात असली तरी नागरिकांनी त्याची नोंद घ्यावी, असं प्रशासनानं सांगितलं आहे.