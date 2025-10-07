टँकर माफिया अन् अधिकाऱ्यांची मिलीभगत? टँकर माफियांविरोधात मनसे नेते अविनाश जाधवांचा इशारा
घोडबंदरमध्ये अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळं टँकर माफिया सक्रिय झालेत. त्यामुळं मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी पालिकेला दीर्घकालीन उपाययोजनेची मागणी करत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला.
Published : October 7, 2025 at 8:18 PM IST
ठाणे : घोडबंदरमधील नागरिकांना होणारा अपुरा पाणीपुरवठा आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी पडत असल्यामुळं पाणी वितरण व्यवस्थेचा गैरफायदा टँकर लॉबी उचलत आहे. घोडबंदर रोडवरील अनेक सोसायट्यांमध्ये टँकरनं पाणी पुरवठा होत आहे. टँकरनी होणाऱ्या पाणी वाटपामध्ये टँकर माफिया आणि अधिकाऱ्याचं साटंलोटं आहे, असा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केला. मंगळवारी मनसेनं घोडबंदरमधील नागरिकांसह महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली. "पाणी पुरवठ्याची दीर्घकालीन उपाययोजना करून घोडबंदर परिसर टँकर मुक्त करावा, अन्यथा उद्रेक होईल," असा खरमरीत इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला.
घोडबंदर भागात टँकर माफिया फोफावले : मुंबई लगत असलेल्या ठाणे शहराची ओळख तलावांचे शहर अशी आहे. मात्र, मागील काही काळापासून ठाण्याची लोकसंख्या वाढत असून पाण्याची मागणीही वाढत आहे. सर्वाधिक बांधकामं सुरू असलेल्या घोडबंदर परिसराला तर नेहमीच पाणी टंचाईची झळ बसत आहे. एकीकडं पाणी पुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्याबरोबरच घोडबंदर भागात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असं न्यायालयानं बजावलं आहे. तरीही नवीन बांधकामं उभारण्याची कामं सुरूच आहेत. त्यामुळं स्थानिक नागरिकांना पिण्यासाठीही पाणी मिळणं कठीण झालं आहे. यामुळं घोडबंदर भागात टँकर माफिया फोफावले आहेत. पाणी पुरवठा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात टँकर माफिया सक्रिय झाले आहेत, असा आरोप नागरिक आणि मनसेनं केला आहे.
...अन्यथा उद्रेक होईल : या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानं मंगळवारी मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी घोडबंदरमधील नागरिकांसोबत आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेतली. ठाणे महापालिका पाणी पुरवठा विभागात वर्षानुवर्षे एकच अधिकारी बसत असल्यानं त्या अधिकाऱ्यांचं बांधकाम व्यावसायिक आणि टँकर माफियांशी संगनमत असल्याचा आरोप अविनाश जाधव यांनी केला. "अशा पालिका अधिकाऱ्यांची त्वरित बदली करून टँकर लॉबीला आळा घालावा अन्यथा पाण्यासाठी उद्रेक होईल," असा इशारा अविनाश जाधव यांनी दिला.
पाटोळेंसारखे अधिकारी पालिकेच्या प्रतिमेला घातक : महानगर पालिकेत शंकर पाटोळे यांना एसीबीने अटक केल्यावर पालिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. पालिकेची प्रतिमा बदलायची असेल तर अधिकाऱ्यांनी पारदर्शक व्यवहार करावा आणि लोकांच्या अडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न करावेत. पालिका आयुक्तांनी शिस्त लावल्यास पालिकेची प्रतिमा सुधारू शकते, असं घोडबंदरमधील नागरिकांनी पालिका आयुक्तांना सांगितलं.
