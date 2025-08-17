अमरावती : अमरावती शहरात पर्यटन स्थळ म्हणून ओळख असणारा वडाळी तलाव रविवारी पहाटे ओव्हर फ्लो झालाय. तीन दिवसांपासून कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळं तलावाच्या पाण्याची पातळी वाढली आणि आज पाण्यानं तलावाची पातळी ओलांडताच तलावाच्या भिंतीवरून खाली पाणी कोसळायला लागलं. अमरावती शहराला पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, यासाठी इंग्रजी 136 वर्षांपूर्वी वडाळी तलाव निर्माण केला.
नागरिकांची वाढणार गर्दी : वडाळी तलावाला पूर्वीसारखी शान उरली नसली तरी वडाळी तलाव ओव्हर फ्लो झाला की तलावाचं सुंदर दृश्य पाहण्याचा आनंद लुटण्यासाठी शहराच्या विविध भागातून नागरिकांची गर्दी तलाव परिसरात वाढते. रविवारी सकाळीच तलाव ओव्हर फ्लो झाल्याचं काळातच अनेक भागातील रहिवाशांनी आपल्या नेहमीचा फिरण्याचा मार्ग बदलवून थेट वडाळी तलाव गाठला.
1889 मध्ये बांधला तलाव : अमरावती शहराच्या पूर्व आणि दक्षिण भागात असणाऱ्या टेकड्यांवरून वाहत येणारं पावसाचं पाणी अडवून इंग्रजांनी 1889 मध्ये वडाळी तलावाची निर्मिती केली. पूर्वी या जागेवर शेती करणाऱ्यांना त्याच्या शेतीपेक्षा दुप्पट जमीन दुसऱ्या भागात त्यांना देण्यात आली.
आणखी दोन तलावांचा आधार : अमरावती शहरात कॅम्प परिसरात पाणीपुरवठा व्हावं, यासाठी वडाळी तलाव 1889 मध्ये तयार केला. या तलावाला आधार व्हावा यासाठी 1899 मध्ये वडाळी तलावाच्या मागे फुटका आणि भवानी तलाव तयार करण्यात आला. डोंगरावरून वाहत येणारं पाणी आधी भवानी तलावात साचवलं जातं. भवानी तलाव ओव्हर फ्लो झाल्यावर त्यातलं पाणी नैसर्गिक प्रवाहाद्वारे फुटका तलावात येतं. फुटका तलाव ओव्हर झाला की त्यातलं पाणी वडाळी तलावात सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आलीय.
तलावाखाली जलतरण तलाव : वडाळी तलाव बांधल्यावर इंग्रजांनी तलावाखाली दोन जलतरण तलाव तयार केले होते. एक जलतरण तलाव लहान मुलांसाठी तर दुसरा मोठ्या व्यक्तींसाठी होता. या जलतरण तलावात पोहण्यासाठी शुल्क देखील आकारलं जायचं. वडाळी परिसरातील अनेक जण या तलावात पोहणं शिकून पाहण्यात तरबेज झालेत. दुर्दैवानं 20 वर्षांपासून तलावातील पाणी खराब झाल्यानं या पाण्यात कोणीही साधा हातदेखील बुडवत नाही.
पाणी शुद्धीकरण केंद्र : तलावाच्या बाजूला पाणी शुद्धीकरण केंद्राची व्यवस्था होती. आज मात्र हे सारं उद्ध्वस्त झालं असलं तरी जुन्या काळी पाणी शुद्धीकरणासाठी वापरलं जाणारं तंत्र याठिकाणी आज देखील पाहायला मिळतं. याठिकाणी पाणी शुद्ध केल्यावर ते कॅम्प परिसरातील रहिवाशांना मिळायचं.
महात्मा गांधींनी दिली भेट : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1932 मध्ये वर्धा जिल्ह्यात सेवाग्रामला जात असताना त्यांनी वडाळी तलावाला भेट दिली. त्यांच्या स्मृतीत एक छोटासं स्मारक उभारण्यात आलं होतं. तलाव परिसर सौंदर्यीकरणात ते स्मारक उद्ध्वस्त झालंय.
तलावाची आजची परिस्थिती काय? :15-20 वर्षांपूर्वी अमरावती शहरातील महत्त्वाचं पर्यटन केंद्र म्हणून वडाळी तलावाची ओळख होती. तलावाच्या पाण्यात 20 वर्षांपूर्वी चिला नावाची वनस्पती वाढली आणि त्या वनस्पतींनं पूर्ण तलाव व्यापला. यासह कमळाची वेल तलावाच्या पाण्यात पसरली आणि तलावाची दुर्दशा होण्यास सुरुवात झाली. परिसरातील रहिवासी पूजेतील साहित्य, अनेकदा उरलेलं अन्न तलावात फेकायला लागल्यामुळं तलावातील पाण्याला दुर्गंध आला. 20 वर्षांत तलाव एकदा पूर्णतः कोरडा पडला होता, मात्र तलावातील गाळ काढणे आणि तलावाच्या स्वच्छतेकडं प्रामाणिकपणं लक्ष दिलं गेलं नाही, त्यामुळे तलावात पुन्हा खराब वनस्पती वाढल्या. तलावाचा परिसरदेखील अस्वच्छ असल्यानं तलावाची दुर्दशा झाल्याची खंत परिसरातील रहिवासी व्यक्त करतात.
नाल्याची सफाई नाही : वडाळी तलाव आता ओव्हरफ्लो झालाय. असं असताना तलावाखालून अमरावती शहरात वाहत जाणाऱ्या नाल्याची हवी तशी स्वच्छता झाली नाही. आता मुसळधार पाऊस कोसळल्यावर तलावाचं पाणी आणखी ओसंडून वाहणार असल्यानं नाल्याला पूर येण्याची शक्यता आहेच.
पाण्याचा आणखी वेग वाढणार : वडाळी तलाव आज ओव्हर फ्लो झालाय. हवामान खात्यानं अमरावती शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात आणखी मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केलाय. मुसळधार पाऊस कोसळल्यावर तलावाच्या भिंतीवरून खाली कोसळणाऱ्या पाण्याचा वेग आणखी वाढणार आहे.
