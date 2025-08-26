ठाणे - मुंब्य्राच्या रेतीबंदर खाडी परिसरात कचऱ्यात मतदान कार्डे सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. गणेशघाटाची साफसफाई करणार्या कर्मचार्यांना कचर्याच्या ढिगार्यात ही ओरिजनल मतदान कार्डे सापडली. याबाबतचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. एवढी मतदान कार्डे नेमकी आली कुठून? ती कोणाची आहेत? या मतदान कार्डांचा वापर दुबार मतदानासाठी केला गेला का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी व्होट चोरीचा भांडाफोड केला आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांवर आधीच संभ्रम निर्माण झाला असताना मुंब्य्राच्या खाडीत मतदान ओळख पत्रांचा खच सापडला. रेतीबंदर येथील गणेशघाट परिसरात गणेशोत्सवानिमित्त साफसफाईचे काम सुरू असताना तेथील कर्मचार्यांना पिशवीत मतदान कार्ड, पॅन कार्ड सापडली असल्याने संशय निर्माण झाला आहे. काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी गणेशघाट परिसरात धाव घेत या कार्डांचा फोटो आणि व्हिडिओ तयार केला. या सर्व कार्डांची तपासणी केली असता ही कार्डे कळवा परिसरातील असल्याचे समोर आले आहे.
मतदान कार्डांवरील पत्त्यांचा शोध घेत असताना यांच्या हाती ७२ क्रमांकाची यादी हाती लागली. या यादीत नमूद केलेल्या मतदारांची नावे आणि त्यासमोर लिहिलेल्या पत्त्यांमध्ये तफावत असून यादीतील नावांमध्ये हेराफेरी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
मतदार यादीतदेखील फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. जवळपास २५०हून अधिक बोगस नावे मतदान यादीत आढळून आली आहेत. त्या यादीतील इमारती आणि पत्त्यांची माहिती ही चुकीची असल्याचा आरोप करत वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली याप्रकरणी तक्रार नोंदवणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश पाटील यांनी दिली. रेतीबंदर परिसरात गणेशोत्सवानिमित्त साफसफाई सुरू असताना त्या ठिकाणी ओरिजनल व्होटर आयडी मिळाले. कळवामधील कार्डे असल्याचं समोर आलं आहे. याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार करणार असून निवडणूक आयोगाकडे याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करणार आहे.
