रायगड : देशभरात मतदार याद्यांतील गैरव्यवहार आणि मतचोरीच्या आरोपांमुळे राजकीय वातावरण तापलं असताना रायगड जिल्ह्यातील खोपोलीत एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. खोपोली शहरातील प्रभाग क्रमांक 10 मधील मतदार यादी तपासताना तब्बल 140 मतदारांची नावं दोन वेळा आढळल्याचा आरोप आम आदमी पक्षानं केला आहे. आम आदमी पक्षानं यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करत, या प्रभागातील संपूर्ण मतदार यादीची पुन्हा तपासणी करण्यात यावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
मृत नागरिकदेखील मतदार यादीत : आप पक्षाचे प्रदेश संघटन सचिव डॉ. रियाज खान पठाण यांनी खोपोलीतील मतदार यादींचा सखोल अभ्यास करून धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रभाग क्रमांक 10 मधील एकूण 5 मतदार याद्यांचे परीक्षण करण्यात आलं. या याद्यांमध्ये सुमारे 4,500 ते 5,000 मतदारांच्या नावांचा तपशील तपासला असता यात 140 मतदारांची नावं दोन वेळा नोंदवलेली आढळली. या दुहेरी नोंदींव्यतिरिक्त, कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले मतदार तसेच गेल्या अनेक वर्षांपूर्वी निधन पावलेले नागरिक यांची नावेदेखील अद्याप मतदार याद्यांमध्ये कायम असल्याचा गंभीर मुद्दा डॉ. पठाण यांनी उपस्थित केला आहे.
आम आदमी पार्टीची निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार : खोपोलीतील मतदार यादीतील गंभीर त्रुटींवर लक्ष वेधत आम आदमी पक्षाने खालापूर तहसीलदार आणि निवडणूक आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. पक्षाचे शहराध्यक्ष ग्यासुद्दीन खान यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितलं की, या चुका केवळ खोपोलीपुरत्याच मर्यादित नाहीत. तर संपूर्ण कर्जत विधानसभा मतदारसंघातही अशाच प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळण्याची शक्यता आहे. खान यांच्या मते, अशा चुका निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात आणि त्यामुळे तातडीने संपूर्ण मतदार यादीचे पुनर्परीक्षण करून आवश्यक दुरुस्ती करणं अत्यंत गरजेचं आहे.
अशा गोंधळामुळे निकालावर थेट परिणाम होऊ शकतो : विशेष म्हणजे, मागील विधानसभा निवडणुकीत कर्जत-खालापूर मतदारसंघात आम आदमी पक्षाचे उमेदवार सुधाकर घारे यांना केवळ 5 हजार मतांनी पराभव स्विकारावा लागला होता. एवढ्या कमी फरकानं निकाल ठरला असताना दुबार नावांची नोंद, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची उपस्थिती यांसारख्या गोंधळामुळे निकालावर थेट परिणाम होऊ शकतो, असा आरोप आप नेत्यांनी केला आहे.
- राहुल गांधींनी केले होते निवडणूक आयोगावर आरोप : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीनंही अलीकडेच मतदार याद्यांतील त्रुटींवरून निवडणूक आयोगावर मतचोरीचे आरोप केले होते. त्यानंतर आता रायगडमधून समोर आलेला हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
तहसीलदारांनी काय सांगितलं? : मतदार यादीतील नावं दोनदा आढळून आल्यास ती थेट रद्द केली जाऊ शकत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्ये एक नाव रद्द करण्यासाठी मतदारानं ‘फॉर्म नंबर 7’ भरून अर्ज करणं आवश्यक असते, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा खालापूर नायब तहसीलदार भोईर यांनी दिली आहे. तक्रारदार डॉ. रियाज पठाण यांना दिलेल्या उत्तरात भोईर यांनी स्पष्ट केलं की, मतदार यादी अद्ययावत केली जात असताना आणि नाव दोनदा असलेल्या मतदारांना नोटीस पाठवून प्रत्यक्ष बोलावलं जातं. त्या प्रक्रियेनंतरच कोणते नाव कायम ठेवायचं आणि कोणते नाव रद्द करायचं, याचा निर्णय घेतला जातो.
