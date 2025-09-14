ETV Bharat / state

९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी 'विश्वास पाटील' यांची निवड

यंदा ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन साताऱ्यात होणार आहे. या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वास पाटील (Vishwas Patil) यांची निवड झाली आहे.

Vishwas Patil
साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी विश्वास पाटील यांची निवड (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

September 14, 2025

पुणे: सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वास पाटील (Vishwas Patil) यांची निवड करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची शाहूपुरी शाखा आणि मावळा फाऊंडेशनने या संमेलनाचं आयोजन केल्याची माहिती, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.


सर्वांनी एकमताने घेतला निर्णय : साहित्य महामंडळाची बैठक आज पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीला उपाध्यक्ष गुरय्या स्वामी, कार्यवाह सुनिताराजे पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, मराठवाडा साहित्य परिषदेचे डॉ. दादा गोरे, आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित सर्वांनी एकमताने हा निर्णय घेतला.

प्रतिक्रिया देताना मिलिंद जोशी (ETV Bharat Reporter)

साताऱ्यातील शाहू स्टेडीअम येथे संमेलन : यावेळी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी म्हणाले की, "आज झालेल्या बैठकीत घटक संस्थांनी तसेच महामंडळातील सर्व समाविष्ट, संलग्न संस्थांनी विश्वास पाटील यांचं नाव अध्यक्षपदासाठी अग्रक्रमाने सुचविलं होतं. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेने संमेलनाचे आयोजन केलं असल्यानं पुण्याच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने कोणाचेही नाव अध्यक्षपदासाठी सुचवलं नाही. संस्थांकडून शिफारस करण्यात आलेल्या नावातून मराठी साहित्याचे दालन समृद्ध करण्यासाठी दिलेले योगदान विचारात घेऊन, विश्वास पाटील यांची एकमताने निवड करण्यात आली. हे संमेलन ४ दिवस होणार असून १, २, ३ आणि ४ जानेवारी २०२६ रोजी साताऱ्यातील शाहू स्टेडीअम येथे होणार आहे."


ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन : ते पुढे म्हणाले की, "ग्रंथदिंडी संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या आदल्या दिवशी निघणार असून त्याचदिवशी दुपारी ग्रंथ प्रदर्शनाचे, कवीकट्टा आणि बालकुमारांसाठीच्या आनंद मेळाव्याचे उद्घाटन होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी संमेलनाचे उद्घाटन होणार आहे. तसेच निमंत्रितांचे कविसंमेलन, समकालीन गाजलेल्या पुस्तकावरील चर्चा, मान्यवर लेखकांच्या मुलाखती, नामवंत कादंबरीकारांशी संवाद असे विविध दर्जेदार कार्यक्रम होणार आहेत. या संमेलनासाठी प्रथमच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या सर्व पूर्वाध्यक्षांना, सरस्वती सन्मानप्राप्त लेखकांना, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निवडक लेखकांना तसेच साहित्य महामंडळाच्या माजी अध्यक्षांना निमंत्रित केलं जाणार आहे."



साताऱ्यातील ४ थे संमेलन : साताऱ्यात होणारे हे ४ थे संमेलन आहे. १८७८ मध्ये लोकहितवादी आणि न्यायमूर्ती रानडे यांनी ग्रंथकार संमेलन सुरु केल्यानंतर ३ रे संमेलन १९०५ साली रघुनाथ पांडुरंग करंदीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली साताऱ्यात झाले होते. १९६२ मध्ये न. वि. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ४४ वे तर १९९३ साली विद्याधर गोखले यांच्या अध्यक्षतेखाली ६६ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन संपन्न झाले होते.



शाहू स्टेडीअमवर होणार संमेलन : नियोजित संमेलन स्थळ छत्रपती शाहू स्टेडियम आहे. योगायोग असा की १९९३ साली ६६ वे संमेलन इथेच झाले होते. हे स्टेडियम १४ एकरात असून तिथे मुख्य मंडप, इतर मंडप, ग्रंथ प्रदर्शन, कवी गझल कट्टा, तसेच भोजन व्यवस्था करण्यात येणार आहे. इतर छोटे कार्यक्रम करण्यासाठी तीन सभागृहे उपलब्ध आहेत. स्टेडियममध्ये २५००० प्रेक्षक क्षमता असलेली गॅलरी आहे. हे स्टेडियम सातारा बस स्थानकापासून पायी चालत जाण्याच्या अंतरावर असून शहराच्या मध्यभागी असल्याने शहरातील आणि बाहेरून येणाऱ्या साहित्य रसिकांची सोय होणार आहे. स्टेडियमच्या पाठीमागील बाजूस पोलीस परेड ग्राउंडची ८ एकर जागा असून तिचा वापर पार्किंगसाठी करता येणार आहे.

विश्वास पाटीलMARATHI SAHITYA SAMMELANअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनVISHWAS PATILMARATHI SAHITYA SAMMELAN

