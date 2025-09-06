'विष्णू नाद' शंख पथकानं विसर्जन मिरवणुकीमध्ये घेतलं लक्ष वेधून; शंख पथकाचं सर्वत्र होतंय कौतुक

गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या! या गजरात, ढोल-ताशांच्या निनादात, आणि गुलालाच्या उधळणीत संपूर्ण महाराष्ट्र आज बाप्पाला भावपूर्ण निरोप देत आहे.
Published : September 6, 2025 at 2:29 PM IST
पुणे : पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये यंदा विष्णू नाद या शंख वादन पथकाचं आकर्षण पहायला मिळतय. पुण्यातील मानाच्या गणपतींपैकी तांबडी जोगेश्वरी मंडळांच्या मिरवणुकीत लहान मुलांचा आणि महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असलेल्या विष्णू नाद शंख पथकानं आपल्या वादनाच्या माध्यमातून गणेशभक्तांना मोहित केलय. प्रसन्न वातावरणात केशरी रंगाच्या वेशभूषेत पारंपरिक पद्धतीच्या वाद्यांना महत्व देत हे पथक सर्वांना मोहित व आकर्षित करत आहे. "तांबडी जोगेश्वरी मंडळांनं मागील दहा वर्षांपासून शंखनाद कला सादर करण्यासाठी संधी देत आहे. शंख वादनाचे आरोग्याला महत्त्वपूर्ण फायदे होतात. हेच फायदे नागरिकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम आम्ही करत आहोत," अशी प्रतिक्रिया विष्णू नाद शंख पथकाचे प्रमुख यांनी दिली.
पुण्याच्या विसर्जन मिरवणुकीत पथक : "प्रामुख्यानं पाहिलं तर शंख नादाचे वेगवेगळे ठेके आम्ही सादर करतो. आम्ही शंख वाद्याचा कोर्स नागरिकांसाठी खुला केला आहे. त्याचप्रमाणं शंख वादनाचे प्रमाणपत्र देतो. शंख या पारंपरिक वाद्याची ही अनमोल शक्ती नागरिकांपर्यंत पोहचवण्याचं काम आम्ही या पथकाच्या माध्यमातून करत आहोत. यामुळं पुण्याच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकांमध्ये विष्णू नाद हे पथक एक पारंपरिक आणि महत्त्वाचं पथक ठरलं आहे. मिरवणुकीमध्ये प्रसन्न आणि चैतन्यमय वातावरण तयार होऊन भक्तांच्या भक्तीला साज देण्याचं काम आम्ही करतो, अशी माहिती पथकाच्या प्रमुखांनी दिली.
शंख नादाचे आरोग्याला अनेक फायदे : "शंख नादामुळं आरोग्याला चांगले फायदे होतात. लहान मुलांची एकाग्रता वाढण्यासाठी शंख नादाचा खूप चांगला उपयोग होतो आहे. त्यामुळं लहान मुलांचा या पथकामध्ये आम्ही जास्त प्रमाणात सहभाग नोंदवत असतो. तसंच वाचाशुद्धी म्हणजे,अडखळत किंवा तुटक स्वरूपात बोलणाऱ्यांची वाणी सुधारण्यासाठी देखील शंख नादाचा खूप चांगला उपयोग होतो. फुफ्फुसांवर होणारा आघात शंख नादानं दूर होतो. श्वास घेण्यासाठी कोणतेही अडचण निर्माण होत नाहीत असा दावा केला जातो. या पथकामध्ये जवळजवळ 150 महिलांचा आणि लहान मुलांचा समावेश आहे. त्यांचं सामुदायिक वादन विसर्जन मिरवणुकीत मोठं आकर्षण ठरलं आहे," अशी माहिती विष्णू नाद पथकाच्या प्रमुखांनी दिली.
