मुसळधार पावसात नाशिकमध्ये लाडक्या बाप्पाला निरोप

राज्यात आज लाडक्या बाप्पाला भक्तिमय वातावरणात निरोप दिला जातो. नाशिकमध्ये मुसळधार पावसात गणरायाची विसर्जन मिरवणुक सुरू आहे.
Published : September 6, 2025 at 4:47 PM IST
नाशिक : नाशिकमध्ये सकाळपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. अशात जुने नाशिक भागातील वाकडी बारव इथून पारंपरिक सार्वजनिक विसर्जन मिरवणूक सुरू आहे. शहरात सुरू असलेल्या मुसधार पावसात ढोल पथक वादन सादर करत उत्साहाच्या वातावरणात आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देत आहेत. यंदा पारंपरिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीत पंचवीस मोठ्या सार्वजनिक मंडळांचा सहभाग आहे.
गोदावरी नदीला पूर : नाशिकमध्ये मागील तीन दिवसापासून पावसाची संततधार सुरू आहे. तसंच गंगापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात जोरदार पाऊस होत असल्यानं गंगापूर धरणातून दोन हजार क्यूसेक वेगानं गोदावरी नदीत पाण्याचा विसर्ग केला जातोय. त्यामुळं गोदावरी नदीला पूर आला आहे. पंचवटी रामकुंड परिसरातील लहान, मोठी मंदिरं पाण्याखाली गेली आहेत. भाविकांनी धोका पत्करून नदीमध्ये उतरू नये, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आल्या आहेत.
मिरवणुकीतील मंडळांचा क्रम : 1 महानगरपालिका मित्र मंडळ, 2) रविवार कारंजा मित्र मंडळ, 3) गुलालवाडी व्यायाम शाळा, 4) भद्रकाली कारंजा मंडळ, 5) श्रीराम सत्यवादी मित्र मंडळ, 6) सूर्यप्रकाश नवप्रकाश मित्र मंडळ, 7) सरदार चौक मित्र मंडळ, 8) रोडकडोबा मित्र मंडळ, 9) शिवसेना मित्र मंडळ, 10) शिवमुद्रा मित्र मंडळ, 11) युवक मित्र मंडळ, 12) दंडे हनुमान मित्र मंडळ, 13) युनायटेड फ्रेंड सर्कल, 14) श्री शनेश्वर युवक समिती, 15) नेहरू चौक मित्र मंडळ, 16) वेलकम सहकार्य मित्र मंडळ, 17) गणेश मूकबधिर मित्र मंडळ, 18 )गजानन मित्र मंडळ, 19) महालक्ष्मी सोशल फाउंडेशन, 20) बुरुड गल्ली लोकप्रिय मित्र मंडळ, 21) भोई मित्र मंडळ, 22 )नवक्रांती मित्र मंडळ, 23) अंबिका मित्र मंडळ, 24) विनय नगर मित्र मंडळ, 25) श्री तिळभांडेश्वर मित्र मंडळ.
