कोल्हापुरातील हॉस्टेलमधल्या विद्यार्थ्यांना मारहाण प्रकरण; पोलीस अधीक्षकांनी पालकांना केलं 'हे' आवाहन

कोल्हापुरात शाळांतील विद्यार्थ्यांना मारहाणीचे व्हिडिओ व्हायरल झाला. यानंतर पालकांना संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या. कोल्हापूरचे पालकांना अशा घटनांविरोधात तक्रार देण्याचं आवाहन केलं आहे.

File Photo
बेल्ट, बॅट, दांडक्यांनी विद्यार्थ्यांकडून अमानुष मारहाण (KOLHAPUR HOSTEL RAGGING CASE)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 7:57 PM IST

कोल्हापूर : कोल्हापुरातील तळसंदेतील निवासी शाळेत विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाणीचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाला होता. शनिवारी दिवसभर याचे पडसाद जिल्ह्यात उमटत होते. तर पेटवडगाव येथील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना मारहाण होत असल्याचा दुसरा व्हिडिओ समोर आला आहे. यामुळं पालकांचा तीव्र संताप पहायला मिळतोय. याप्रकरणी आता कोल्हापूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी पालकांना निर्भयपणे समोर येऊन तक्रार देण्याचा आवाहन केलं आहे.

हा व्हिडिओ जुना : ऑक्टोबर महिन्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका शिक्षण संस्थेत विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण झाली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्यानंतर पेठवडगाव पोलिसांनी रेक्टरवर गुन्हा दाखल केला. या घटनेमुळं जिल्ह्यात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. यानंतर शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी थेट वसतिगृहात धाव घेत प्रशासनाला याबाबतचा जाब विचारला. शाळेच्या प्रमुख रूपाली पाटील यांनी या व्हिडिओबाबत स्पष्टीकरण देताना हा व्हिडिओ जुना असल्याचा सांगितलं. या प्रकरणामुळं शाळा प्रशासनाची बदनामी होत असं पाटील यांनी माध्यमांना सांगितलं.

जिल्हा प्रशासानाची कारवाईला सुरूवात : विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण होत असल्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमातून सर्वांपर्यंत पोहोचला. यानंतर जिल्हा प्रशासनानं तातडीनं कारवाईला सुरुवात केली. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना चौकशीचे आदेश दिलेत. पेठ वडगाव येथील एका शाळेत विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण होत असल्याचा व्हिडिओ समोर आला. यामुळं पालकांमध्ये वर्गात चिंतेचं आहे. त्यामुळं कोल्हापूर जिल्ह्यात नेमकं चाललय तरी काय? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.

पोलीस अधीक्षकांनी पालकांना केलं 'हे' आवाहन : पेठ वडगाव पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी करून पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांना याबाबतचा अहवाल दिला आहे. मात्र पोलीस अधीक्षक गुप्ता यांनी हा रॅगिंगचा प्रकार नाही असं म्हणत व्हायरल झालेला व्हिडिओ जुना असल्याचं सांगितलं. "याबाबतची सखोल चौकशी सुरू असल्याचं सांगितलं तर पालकांकडं या प्रकारचे व्हिडिओ किंवा कुणाकडून दबाव येत असेल तर तत्काळ त्यांनी पोलिसांना संपर्क करावा. असे प्रकार घडत असतील तर पोलीस प्रशासनाकडून त्याची गांभीर्यानं दखल घेतली जाईल. नागरिकांनी घाबरू नये," असं आवाहन पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी केलं.

