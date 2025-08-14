ETV Bharat / state

साखर सुतारवाडीच्या ग्रामस्थांचा संताप; पुनर्वसन न झाल्याने स्वातंत्र्यदिनी आत्मदहनाचा इशारा - SAKHAR SUTARWADI VILLAGE

रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील साखर सुतारवाडी ग्रामस्थांनी शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.

साखर सुतारवाडीच्या ग्रामस्थांचा आत्मदहनाचा इशारा (ETV Bharat Reporter)
Published : August 14, 2025 at 6:03 PM IST

रायगड : जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील साखर सुतारवाडी ग्रामस्थांनी शासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त करत आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. 2021 च्या दरड दुर्घटनेत गाव उद्ध्वस्त झाले, घरे मोडली, पण चार वर्ष उलटूनही पुनर्वसन झाले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी गावातच सरण रचून, स्वातंत्र्यदिनी सामूहिक आत्मदहन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

भाड्याच्या घरात राहण्यास भाग पाडले : 2021 मध्ये साखर सुतारवाडीत भीषण दरड कोसळून मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. त्यावेळी शासनाने गावातील पक्की घरेही धोकादायक घोषित करून रहिवाशांना बाहेर पडण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर गावातील 44 कुटुंबांना तात्पुरता आधार म्हणून भाड्याच्या घरात राहण्यास भाग पाडले गेले, असा आरोप रहिवाशांनी केलाय.

पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत गती नाही : गेली चार वर्षे शासनाकडून पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत कोणतीही गती आलेली नाही. या काळात दर महिन्याला भाड्याचा बोजा, घरांच्या अभावामुळे होणारा मानसिक त्रास आणि अस्थिर जीवनामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, प्रशासनाकडून वारंवार आश्वासने मिळाली तरी प्रत्यक्षात काहीच कृती झाली नाही, असा आरोप गावकऱयांनी केलाय.

लाकडाचे सरण रचले : ग्रामस्थांनी सांगितले की, "आम्ही स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशाचे नागरिक आहोत, पण आमच्या डोक्यावर स्वतःचे छप्पर नाही. चार वर्षांनीही आमचे पुनर्वसन झाले नाही. त्यामुळे आता आम्हाला या जगण्यापेक्षा मृत्यूच बरा वाटतो." या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी गावाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी लाकडाचे सरण रचले आहे. 15 ऑगस्ट, स्वातंत्र्यदिनी हे आपद्ग्रस्त कुटुंबीय सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा देत आहेत.

प्रशासन अलर्ट मोडवर : या आंदोलनाची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि महसूल विभाग सतर्क झाले असून, ग्रामस्थांना समजावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ग्रामस्थांचा निर्धार पाहता परिस्थिती गंभीर बनली आहे. साखर सुतारवाडीच्या ग्रामस्थांचा हा संघर्ष केवळ त्यांच्या गावापुरता मर्यादित नसून, कोकणातील इतर दरडग्रस्त भागातील पुनर्वसन प्रक्रियेतील शासनाच्या उदासीनतेवरही प्रश्नचिन्ह उभं होतं.

