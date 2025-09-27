ETV Bharat / state

वय नाही, जिद्द महत्वाची... संगमनेरच्या शेतकऱ्यानं 70 व्या वर्षी एकट्यानं फुलवली सेंद्रिय केळीची बाग

संगमनेर तालुक्यातील विलास घाटकर यांनी वयाच्या 70 व्या वर्षी केळीची बाग फुलवलीय. त्यांनी एका एकरावर 1100 केळीच्या रोपांची लागवड केली असून त्याचं फळ त्यांना मिळालंय.

Vilas Ghatkar
विलास घाटकर यांची यशोगाथा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील अंबिखालसा येथील 70 वर्षीय शेतकरी विलास घाटकर यांनी वयाच्या अडथळ्यांना मागे टाकत आपल्या शेतीत एक एकर केळीची बाग फुलवली आहे. त्यांच्या या मेहनतीमुळे तरुण शेतकऱ्यांसमोर एक प्रेरणादायी उदाहरण उभं राहिलं आहे.

G9 जातीच्या केळीच्या रोपांची लागवड : संगमनेर तालुक्यातील पठार भागात असलेल्या अंबिखालसा येथील घाटकर यांच्याकडे वडिलोपार्जित दोन एकर शेती आहे. त्यांना दोन मुलं असून, एक मुलगा किराणा दुकान चालवतो तर दुसरा मुलगा परदेशात नोकरी करतो. त्यामुळे शेतीकडे लक्ष देणारं कोणी नाही. अशा स्थितीत 70 व्या वर्षी त्यांनी स्वतः पुन्हा शेती करण्याचा निर्णय घेतला.

ऑगस्ट 2024 मध्ये त्यांनी पारंपरिक शेती सोडून, कमी खर्चात जास्त उत्पादन देणारी आणि कमी मेहनतीची सेंद्रिय शेती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी एका एकर क्षेत्रावर अकराशे G9 जातीच्या केळीच्या रोपांची लागवड केली. सध्या या केळीच्या बागेला 12 महिने पूर्ण झाले असून, बागेतील झाडांवर मोठे केळीचे घड तयार झाले आहेत. शेतकरी घाटकर यांच्या जिद्द, मेहनत आणि दूरदृष्टीचं हे फळ आता प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर दिसू लागलं आहे.

बागेसाठी एक लाख रुपयांचा खर्च : घाटकर यांना एक रोप 20 रुपयांना पडलं. त्यांनी रासायनिक खतांऐवजी सात ट्रॉली शेणखत आणि नैसर्गिक उपायांचा वापर करून ड्रीपद्वारे पाणी देत पिकांची निगा राखली. ही केळीची बाग उभी करण्यासाठी त्यांना एकूण जवळपास एक लाख रुपयांचा खर्च आला.

Vilas Ghatkar
विलास घाटकर (ETV Bharat)

आंतरपिकातूनच निघाला सगळा खर्च : केळीची बाग पूर्ण विकसित होईपर्यंत त्यांनी आंतरपीक म्हणून मेथीची भाजी आणि सोयाबीन घेतलं. या आंतरपिकातून झालेल्या उत्पन्नातून केळी बागेवरील एक लाख रुपयांचा खर्च भरून निघाल्याचं घाटकर यांनी सांगितलं. त्यामुळे आता केळीच्या बागेतून मिळणारं उत्पादन निव्वळ नफा ठरणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. श्रम आणि चिकाटीनं शेती केल्यास कोणतंही पीक चांगले येतं, त्यात केळीचे पीक विशेष फायदेशीर ठरतं. आगामी काळात केळीच्या बागेतून चांगलं उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

Vilas Ghatkar
विलास घाटकर यांची केळीची बाग (ETV Bharat)

तरुणांसाठी प्रेरणादायी : शेतकरी विलास घाटकर वयाच्या 70व्या वर्षीही शेताच्या कामांत मागे नाहीत. त्यांच्या मेहनतीमुळे आज त्यांच्या शेतात एक एकरावर 1100 केळीची रोपं थाटात उभी आहेत आणि मोठमोठे घड लटकताना दिसत आहेत. आज बहुतेक लोक साठी-सत्तरीत शारीरिक कामं टाळतात, पण विलास घाटकर यांची मेहनत आणि जिद्द पाहून तरुण शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श उभा राहिला आहे.

Vilas Ghatkar
विलास घाटकर (ETV Bharat)

केळी बागेची हिरवीगार शोभा, रोपांवर लागलेले घड आणि सेंद्रिय पद्धतीनं तयार झालेलं पीक हे सर्व मिळून घाटकर यांच्या श्रमाचं फलित ठरत आहे. वय कितीही झालं तरी मेहनत आणि जिद्द असेल तर शेती यशस्वी करता येते, हे विलास घाटकर यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे.



