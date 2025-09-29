नागपुरात तयार झालेल्या 'रावणा'ला मध्य भारतात मोठी मागणी, बिनवार कुटुंबाने शेकडो वर्षांपासून जपली कला आणि संस्कृती
विजयादशमीच्या दिवशी रावणाचा अंत करून रामाने विजय मिळवलेला होता, त्याचं प्रतिक म्हणून 'रावण दहन' करतात. तर नागपुरात तयार झालेल्या रावणाला मध्य भारतात मागणी आहे.
Published : September 29, 2025 at 8:47 PM IST
नागपूर : सांस्कृतिक आणि धार्मिक उत्सवाच्या आपल्या देशात प्रत्येक सण व उत्सावाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. म्हणूनच भारताला उत्सव प्रिय देश म्हंटल जातं. प्रत्येक सण, उत्सवाला ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली आहे. त्यामागे धार्मिक दाखले सुद्धा दिले जातात. अशीच एक परंपरा म्हणजे विजयादशमीला (Vijayadashami) 'रावण' दहन (Ravan Dahan) करण्याची परंपरा अविरतपणे सुरू आहे. गेल्या हजारो वर्षांपासून 'रावण दहन' करण्याची परंपरा सुरू असली तरी त्याचं स्वरूप पण बदलत्या काळानुसार बदलत आहे.
कला जिवंत ठेवण्याचा अभिमान : नागपूरच्या बिनवार कुटुंबाला याचं रावणाने आधार दिला आहे. गेल्या अनेक पिढ्यांपासून बिनवार कुटुंबीय रावण तयार करतात आणि त्याची विक्री करून कुटुंबाचं पालण-पोषण करतात. आजोबा आणि वडिलोपार्जित कला जिवंत ठेवण्याचा अभिमान आहे. मात्र आता निर्माण झालेल्या अनेक अडचणीमुळं पुढे किती काळ ही कला जिवंत ठेवू याबाबत साशंकता वाटत असल्याचं कलाकार अमरसिंग बिनवार म्हणाले.
रावण दहन करण्याची परंपरा : प्रभू श्रीरामाने लंकापती नरेश रावणाचा पराभव करून त्याचा अहंकार आणि गर्व नष्ट केला होता. तेव्हापासून भारतात विजयोत्सव म्हणून रावण दहन करण्याची परंपरा सुरू झाली. गर्विष्ठ 'रावण'कडं समाज तिरस्काराच्या नजरेने बघत असला तरी याच रावणाने नागपूर येथील बिनवार कुटुंबाला समाजात मान, सन्मान आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. एवढंच नाही तर याच रावणाने बिनवार कुटुंबाला कलेचं वरदान दिलंय.
कला आणि कलाकार जिवंत राहावा : भारतीय संस्कृतीत विजयादशमीच्या उत्सवाला रावण दहनाच्या परंपरेला धार्मिक, ऐतिहासिक महत्त्व लाभलं आहे. असत्यावर सत्याचा विजय साजरा करण्यासाठीच विजयादशमीच्या संध्येला रावण दहन केलं जातं. जरी रावणाकडं तिरस्काराच्या नजरेतून पाहिलं जात असलं तरी तोच रावण बिनवार कुटुंबाचा पोषणकर्ता ठरला आहे. नागपूर शहरातील महाल भागात राहणारे बिनवार कुटुंबाच्या आत्तापर्यंत 6 पिढ्या रावणाने जागवल्या आहेत. रावण तयार करण्याची ऐतिहासिक पारंपरिक कला बिनवार कुटुंबाने जोपासलेली आहे. वडिलोपार्जित कला जिवंत राहावी यासाठी ते झटत आहेत.
रावणाला महागाईची झळ: बिनवार कुटुंबीय १०० फूट पेक्षाही उंच रावणाचे पुतळे तयार करण्यासाठी मध्य भारतात प्रसिद्ध आहेत. काही वर्षांपूर्वी बिनवार कुटुंबाने तयार केलेल्या या रावनांना प्रचंड मागणी होती. मात्र, रावण तयार करण्यासाठी लागणारे लाकूड, बांबू आणि इतर साहित्य महागले आहे, त्यामुळं रावनांची मागणी घटली आहे.
रावणामुळंच समाजात ओळख : लंकापती रावणाने आम्हाला समाजात ओळख दिली, रोजगार दिला. आमच्या संपूर्ण कुटुंबाचं पालण पोषण केलं. एवढंच नाही तर आजवर आमच्या अनेक पिढ्या या रावणाने जगवलेल्या आहेत. आमच्या करिता रावण म्हणजे आमचा पालनकर्ता आहे. रावण तयार करण्याची कला आणि संस्कृती जपण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर राहू असं बिनवार सांगतात.
मध्य भारतात रावनांना मोठी मागणी : करणसिंग आणि अमरसिंग बिनवार हे दोन भाऊ कला जोपासण्यसाठी सुमारे चार महिन्यांपूर्वीच रावण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. दरवर्षीचे ठरलेले ऑर्डर गृहीत धरून ते कामाला सुरुवात करतात. बिनवार यांनी तयार केलेल्या रावणाला केवळ नागपूरातच नाही तर मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि विदर्भातील मोठी मागणी आहे.
उत्सवाचे स्वरूप बदलले: असत्यावर-सत्याचा विजय म्हणून संपूर्ण भारतभर साजरा होणारा विजयादशमी उत्सव आता भव्यदिव्य स्वरूपात साजरा होऊ लागला आहे. शेकडो फूट उंच रावणाचे पुतळे लक्ष वेधत जरी असले तरी त्यामागे कलाकारांची अपार मेहनत आणि श्रम लागलेले असतात ते मात्र, कुणालाच दिसत नाही. गेल्या काही वर्षात जरी उत्सवाचे स्वरूप बदलत असले तरी कलाकारांना त्याच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याची खंत दोन्ही भावांनी व्यक्त केली आहे.
