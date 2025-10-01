ETV Bharat / state

दादर फुल मार्केट सजलं; मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून विजयादशमीनिमित्त खरेदीकरिता ग्राहकांची गर्दी

दसऱ्यानिमित्त मुंबईकरांनी खरेदीसाठी दादरच्या फुल मार्केटमध्ये मोठी गर्दी केली आहे. या हवामानाच्या बदलाचा परिणाम फुलांच्या उत्पादनावर झाल्यानं फुलांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे.

Dadar Flower market
दादर फुल मार्केट (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 5:46 PM IST

मुंबई – साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या दसऱ्याच्या निमित्तानं पूजेसाठी आणि घराच्या सजावटीसाठी फुलांची खरेदी करण्याकरिता मुंबईकरांची लगबग सुरू झाली आहे. दादरच्या फुल मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली आहे. संपूर्ण मुंबई महानगरामधून नागरिक दादरच्या फुल मार्केटमध्ये फुलांच्या खरेदीसाठी आली आहेत. महाराष्ट्रात एका बाजूला अवकाळी पावसामुळे ओल्या दुष्काळाची स्थिती आहे. तर, दुसरीकडे या दुष्काळाच्या परिणाम फुलांच्या किमतीवर झाल्याचं दिसून येत आहे. मागील वर्षापेक्षा यावर्षी फुलांच्या किमती अधिक आहेत. अवकाळी पावसामुळे या किमतीमध्ये वाढ झाल्याचं दादर फुल मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी सांगितलं.



मुंबईतील दादर फुल मार्केट हे शहरातील सर्वात जुने आणि मोठे विस्तारित फुल मार्केट आहे. घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या फुलांपासून ते मोठ्या कार्यक्रमांच्या सजावटीपर्यंत लागणारी सर्व फुले, हार, गुच्छ, सुट्टी फुले, पाकळ्या आणि गुलाब असं सर्वकाही या दादरच्या फुल मार्केटमध्ये मिळतं. त्यामुळे इथे नेहमीच गर्दी पाहायला मिळते. सणासुदीच्या दिवसात तर ही गर्दी प्रचंड वाढलेली असते. मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून सर्वजण इथे फुले खरेदी करण्यासाठी येत असतात. इथे आलेल्या काही ग्राहकांनी यावर्षी फुलांच्या किमती जरा जास्तीच वाढल्याचं म्हटले आहे. फुलांच्या दरावर कुठेतरी नियंत्रण असणं आवश्यक असल्याचं ग्राहकांनी म्हटलं आहे.

Dadar Flower market
दादर फुल मार्केट (Source- ETV Bharat Reporter)


फुलविक्रेत्यानं काय सांगितलं?- माहिती देताना दादर फुल मार्केटचे अध्यक्ष पांडुरंग आमले यांनी सांगितलं की, दरवर्षी फुलांच्या किमतीत थोडी तरी वाढ होत असते. यावर्षीदेखील तशीच वाढ झाली आहे. मात्र, मराठवाड्यात ओला दुष्काळ आहे. त्याचा परिणाम या फुलांच्या दरावर झाला आहे. असे असले तरी ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. फुलविक्रेते पांडुरंग आमले यांनी म्हटलं, फुलांच्या किमती ग्राहकांना जरा जास्त वाटत आहेत. पण, जो मार्केट रेट आहे, त्यानुसारच आम्हाला सर्व विक्रेत्यांना फुलं विकावी लागतात. अवकाळी पावसाचा परिणाम फुलांच्या दर्जावरदेखील झाल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे कमी दर्जाच्या फुलांची किमती कमी आहेत. तर, चांगल्या दर्जाच्या फुलांच्या किमती या अधिक आहेत.

ओला दुष्काळाचा फुलांच्या बाजारपेठेवर परिणाम नाही-मराठवाड्यातील पुरामुळे फुलांची आवक कमी झाली का? असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितलं की, मराठवाड्यातून मुंबईत अत्यंत कमी प्रमाणात फुलांची आवक होते. मुंबईत येणाऱ्या फुलांची आवक मोठ्या प्रमाणात नाशिक, सातारा आणि सांगली या महाराष्ट्रातील भागातून होते. तर, चेन्नई, कर्नाटक आणि गुजरात इथून दखील मुंबईत मोठ्या प्रमाणात फुलांची आवक होत असते. त्यामुळे मराठवाड्यातील ओल्या दुष्काळाचा फुलांच्या आवकवर फार परिणाम झाला नसल्याचं पांडुरंग आमले यांनी सांगितलं.

