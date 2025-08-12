ETV Bharat / state

दोन-दोन मतदार ओळखपत्र प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापलं; बिहारचे मंत्री विजय कुमार चौधरी साई चरणी नतमस्तक - VIJAY KUMAR CHAUDHARY

बिहारचे जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) यांनी सोमवारी (११ ऑगस्ट) शिर्डीमध्ये साई दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.

Vijay Kumar Chaudhary
जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat Reporter)
Published : August 12, 2025 at 7:40 AM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर) : बिहारमध्ये दोन-दोन मतदार ओळखपत्र ठेवण्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. तेजस्वी यादव आणि उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांच्याजवळ दोन मतदार ओळखपत्र असल्याच्या आरोपांमुळं राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी हे नियमविरोधी असल्याचं सांगितलं. तर एकच मतदार ओळखपत्र वैध आहे आणि बनावट किंवा दुसरे ओळखपत्र त्वरित रद्द केले जावे अशी मागणी त्यांनी केली.

साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीला लावली हजेरी : बिहार राज्याचे जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी सोमवारी (११ ऑगस्ट) शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या मध्यान्ह आरतीला हजेरी लावली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलताना जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी म्हणाले, "दोन मतदार ओळखपत्र ठेवणं चुकीचं आहे. तेजस्वी यादव यांनी स्वतःच आपल्याजवळ दोन मतदार ओळखपत्रं असल्याची गोष्ट सार्वजनिक केली होती. तर उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांनी ती स्वतःहून उघड केलेली नव्हती. तेजस्वी यादव यांनी सुरुवातीला दावा केला होता की त्यांचं नाव मतदार यादीत नाही. मात्र निवडणूक आयोगाने नोंदी सादर केल्यानंतर दुसरे ओळखपत्र समोर आले.

प्रतिक्रिया देताना बिहारचे जलसंपदा मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat Reporter)



दोन मतदार ओळखपत्रं ठेवणं चुकीचं : "दोन मतदार ओळखपत्रं ठेवणे हे पूर्णपणे नियमांच्या विरोधात आहे. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणत्याही व्यक्तीकडे एकच वैध मतदार ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे. जर एखाद्याकडं दोन ओळखपत्रे असतील तर त्यापैकी जे वास्तव निवासाशी जुळत नाही ते त्वरित सरेंडर केले पाहिजे" असं बिहारचे जलसंपदा मंत्री विजय कुमार म्हणाले.



निवडणूक आयोगाविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत : विजय कुमार चौधरी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधत म्हटलं, "गेल्या अनेक महिन्यांपासून निवडणूक आयोगाबाबत विविध प्रकारचे आरोप केले जात आहेत. पण आजपर्यंत एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही. त्यांनी सांगितलं की, निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे आणि तिच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करणं योग्य नाही. विशेषतः तेव्हा, जेव्हा कोणतेही ठोस पुरावे नसतात".



राहुल गांधी लोकांना गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अलीकडील वक्तव्यावरून वाद वाढला आहे. राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं की, त्यांच्याजवळ अणुबॉम्ब आहे. जो ते बिहार निवडणुकांमध्ये सोडू शकतात. यावर प्रतिक्रिया देताना एनडीए नेत्यांनी म्हटलं की, विरोधक केवळ 'बयानबाजी' करत आहेत आणि जनतेला गोंधळात टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संपूर्ण देश निवडणूक आयोग आणि एनडीए इच्छित आहेत की तो अणुबॉम्ब सोडला जावा. पण विचार करा बिहारमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना राहुल गांधी अनेक वर्षांपूर्वी कर्नाटकमध्ये झालेल्या निवडणुकीशी संबंधित तथ्य सांगत आहेत.



निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित करणं चुकीचं : विजय चौधरी यांनी सांगितलं, "त्या काळातही निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना पुरेशी संधी दिला होती आणि आजही देत आहे. आमचे अधिकारी घराघरात जाऊन पडताळणी करून यादी देतात. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, सर्व पक्षांनी आपल्या एजंटांना प्रत्येक बूथवर ठेवावं. निवडणूक आयोगानं हेही स्पष्ट केलं की, आपल्या एजंटांकडून विचारावं जर कोणाचं नाव सुटलं असेल तर ते जोडलं जाईल आणि चुकीचं नाव असेल तर ते वगळलं जाईल".



साईबाबांवर पूर्ण श्रद्धा : मंत्री विजयकुमार चौधरी यांनी सांगितलं की, "एनडीए आणि भाजपा भ्रष्टाचारमुक्त आणि गुन्हेमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. ते लोकशाहीच्या नियमांवर आणि साईबाबांच्या आशीर्वादावर पूर्ण श्रद्धा ठेवतात. भ्रष्टाचार आणि गुन्ह्यांविरुद्ध सरकारची शून्य सहनशीलतेची नीती आहे. जर कोणताही अधिकारी किंवा नेता दोषी आढळला तर त्याला कायद्यानुसार शिक्षा दिली जाते आणि हाच चांगल्या सरकारचा खरा गुणधर्म आहे.


