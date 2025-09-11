ETV Bharat / state

शरीर संबंधास नवरा असमर्थ; सासऱ्याचा सुनेवर बेडरुममध्ये बळजबरीचा प्रयत्न, पुण्यातील प्रकार

सासऱ्याने सुनेवर बळजबरीनं शरीर संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पीडितेनं पोलीस तक्रारीत केलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांत विविध गुन्ह्यात वाढ होताना पाहायला मिळत आहे. शहरातील सहकार नगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत धक्कादायक घटना घडली. एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याकडून सुनेच्या बेडरूममध्ये घुसून शरीर संबध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पुण्यातील सहकार नगर पोलीस स्टेशन येथे निवृत्त पोलीस अधिकारी, महिलेचा पती आणि सासूच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

संपूर्ण घटनाक्रम : याबाबत अधिक माहिती अशी की, पीडित सून आणि आरोपी पती यांचं मे 2025 मध्ये लग्न झालं. लग्नानंतर पती- पत्नी फिरण्यासाठी बाहेर गेले असता पती हा पत्नीशी बोलत नव्हता. काही काळानंतर त्यांच्यात वाद झाला आणि तेव्हा पती पत्नीला म्हणायला लागला की, मी तुझ्यासोबत संबंध ठेवू शकत नाही. मी अकार्यक्षम आहे. तू माझ्या वडिलांबरोबर संबंध ठेवून आम्हाला मूल दे. असं त्यानं सांगताच पीडितेला धक्का बसला आणि ते दोघे घरी आल्यावर सासरे हे बेडरूममध्ये आले आणि त्यांनी शरीर संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यावर पीडितानं विरोध केला आणि या घटनेनंतर तत्काळ पोलीस स्टेशन येथे जाऊन तक्रार दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय.

आरोपींवर गुन्हा दाखल : या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक सुरेखा चव्हाण म्हणाल्या की, "या प्रकरणी 30 वर्षीय पीडित सुनेनं सहकार नगर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली असून, याबाबत तक्रार दाखल करत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पती- पत्नी लग्नानंतर बाहेर जेव्हा फिरायला गेले असता त्यांच्यामध्ये तिथे वाद झाला. घरी आल्यानंतर पीडित सून तिच्या बेडरूममध्ये बसली असता, आरोपी सासरा हा तिच्या रुममध्ये घुसून संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्यावर पीडित सुनेनं विरोध केला. याबाबत सासूला सांगितल्यावर,सासूने देखील पती आणि मुलाला साथ दिली. त्यामुळं सुन दुसर्‍या दिवशी तिच्या घरी माहेरी निघून गेली. घडलेल्या प्रकाराबाबत तिने तिच्या कुटुंबीयांना सांगितलं. त्यानंतर आमच्याकडं तक्रार येताच या प्रकरणी पती, सासरे आणि सासू या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला." पुढील तपास करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

