अमेरिकेतील 'एआय' पोर्टलविरोधात आशा भोसले यांची हायकोर्टात याचिका; काय आहे नेमकं प्रकरण?

बॉलीवुडमधील प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दोन एआय पोर्टलविरोधात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात दोन आठवड्यांकरिता सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.

Asha Bhosle moved bombay high court
संग्रहित- आशा भोसले (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2025 at 9:25 PM IST

मुंबई : एआयचा वापर सर्वच क्षेत्रात वाढत असताना त्याचा विविध क्षेत्रातील बुद्धीमान लोकांना फटका बसत आहे. प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांना असलाच फटका बसल्यानं त्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) विरोधात जगप्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. अमेरिकेतील दोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) प्लॅटफॉर्म ऑडिओ आणि व्हिज्युअल सामग्री तयार करण्यासाठी अत्याधुनिक अल्गोरिदम वापरतात. यात त्यांनी 'एआय'द्वारे आशाताईंचा आवाज, त्यांची गायन शैली यांची हुबेहूब नक्कल करत तंत्र आणि आवाजाची प्रतिकृती बनवत आपल्या रेकॉर्डिंगमध्ये बेकायदेशीररित्या वापर केल्याचा दावा आशा भोसले यांनी त्यांच्या याचिकेतून केलाय.

bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat)



हायकोर्टाचे काय आहेत निर्देश - वैयक्तिक हक्कांच्या रक्षणासाठी आशा भोसले यांनी वकील अंकित लोहिया यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं आशा भोसले यांना अंतरिम दिलासा देण्याबाबत लवकरच सविस्ततर आदेश जारी केले जातील, असं स्पष्ट केले. अशाच एका प्रकरणात हायकोर्टानं गायक अरिजीत सिंह यालाही नुकताच दिलासा दिल्याचा दाखला आशा भोसले यांच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आलाय.

काय आहे प्रकरण - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) प्लॅटफॉर्म तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं आशा भोसले यांच्या ध्वनी रेकॉर्डिंगमध्ये बेकायदेशीररित्या बदल केले जातात. अशा एआय मॉडेल्सला सार्वजनिकरित्या वापर करण्याची परवानगी मिळते. याआधारे कोणालाही आशा भोसले यांच्या 'आवाजाची' ऑडिओ रेकॉर्डिंग तयार करण्याचा अधिकार मिळेल. अशा पद्धतीनं आशा भोसलेंचा आवाज आणि प्रतिमेची ऑनलाइन बाजारपेठेद्वारे सर्रासपणे विक्री केली जातेय. अशा प्रकारे आशा भोसले यांच्यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तिमत्त्वाच्या वैयक्तिक अधिकारांचं उल्लंघन केल जातंय. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना अशा पद्धतीनं तयार केलेल्या ध्वनी रेकाॅर्डिंगचा गैरवापर करण्यापासून रोखा, अशी विनंती आशा भोसले यांच्यावतीनं हायकोर्टाकडे केली गेलीय. याची नोंद घेत न्यायमूर्ती आरिफ डाॅक्टर यांच्या एकलपीठानं आशा भोसले यांना तात्पुरता दिलासा देत या याचिकेची सुनावणी दोन आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.

एआय प्लॅटफॉर्मवरून कसा होतोय आशा भोसलेंच्या आवाजाचा वापर- आशा भोसले यांचे एआय सॉन्ग जनरेटर उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यामधून गाणी रीमिक्स आणि ट्रान्सफॉर्म करण्याची परवानगी देते. यामध्ये काही एआय प्लॅटफॉर्म हे वापरकर्त्याचा गाणे आणि आवाजाचे विश्लेषण करून आशा भोसलेंच्या आवाजात एआय रिमिक्स करते. त्यासाठी काही शुल्कदेखील आकारले जाते.

