मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक वेल्हे तालुक्याचं नाव 'राजगड' असं करण्याचा प्रस्ताव 13 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र सरकारकडं पाठवला होता. त्याला आता मंजुरी मिळाली असून, केंद्रीय गृह मंत्रालयानं त्यावर मोहोर उमटवली आहे. आता राज्याच्या महसूल आणि नगर विकास विभागाकडून नामांतराची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक फलकावर वेल्हे ऐवजी राजगड तालुका असं नाव झळकणार आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तब्बल 27 वर्षे स्वराज्याचा कारभार राजगडावरून चालवला. स्वराज्याची पहिली राजधानी असलेला राजगड स्वराज्य स्थापनेतील अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. त्यामुळं राजगडाचं ऐतिहासिक महत्त्व, वेल्हे आणि महाराष्ट्रवासीयांच्या मनातलं राजगडाबद्दलचं आदराचं स्थान लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचं नामांतर 'राजगड' करण्यात यावं, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं केली जात होती.
तालुक्याचं नामांतर राजगड करण्याचा ठराव सादर - पुणे जिल्हा परिषदेच्या 22 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत वेल्हे तालुक्याचे नामांतर राजगड करण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी वेल्हे तालुक्यातील 70 पैकी 58 ग्रामपंचायतींनी, तालुक्याचं नामांतर राजगड करण्याचा ठराव सादर केले. किल्ले राजगडाबद्दल वेल्हे तालुकावासीयांच्या, तमाम महाराष्ट्रवासीयांच्या मनात असलेली आदर, अभिमानाची भावना लक्षात घेऊन वेल्हे तालुक्याचं नामांतर तातडीनं करण्यात यावं, अशी मागणी पुणे विभागीय आयुक्तांकडं करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी 5 मे 2022 रोजी तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार, 13 मार्च 2024 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा ठराव संमत करून तो केंद्र सरकारकडं मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. त्याला आता केंद्रानं मंजुरी दिल्यानं नामांतराचा मार्ग मोकळा झालाय.
पुढची प्रक्रिया कशी असेल? - पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचं नाव राजगड करण्यासंदर्भात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी मागण्या केल्या होत्या. स्थानिक लोकभावना आणि वेल्हे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी केलेले ठराव लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
वेल्हे तालुक्याचं महत्त्व काय? - वेल्हे तालुका हा शिवकालीन, ऐतिहासिक वारसा असलेला आणि किल्ल्यांच्या मालिकेतील किल्ले राजगड आणि किल्ले तोरणा असे दोन महत्त्वपूर्ण किल्ले समाविष्ट असलेला तालुका आहे. या तालुक्याचे जुने दस्त पाहता किल्ले तोरणाचे नाव प्रचंडगड या नावाने तालुक्याची ओळख होती. तथापि या तालुक्याचं मुख्य ठिकाण हे वेल्हे बु. घेरा या ठिकाणी असलेलं तालुक्याचं नाव वेल्हे असं नमूद आहे. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या भावना या राजगड किल्ल्याशी जोडलेल्या असून, छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रथम राजधानी या तालुक्यामध्ये स्थित असल्याने किल्ले राजगडावरून या तालुक्याचं नामकरण ''राजगड'' करावं, अशी मागणी सातत्यानं होत होती. त्याला आता मूर्त स्वरूप मिळालं आहे.
