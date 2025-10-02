ETV Bharat / state

दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ठाण्यात वाहन खरेदीचा उत्साह; आरटीओत ४२२६ वाहनांची नोंदणी

जीएसटी दरकपातीमुळं नवरात्री-दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ठाण्यात वाहन विक्रीत मोठी वाढ झालीय. दुचाकी-चारचाकी नोंदणी वाढली असून ग्राहकांना तत्काळ डिलिव्हरी आणि लाखोंची बचत मिळत आहे.

Dussehra 2025
दसऱ्यानिमित्त गाड्यांची खरेदी-विक्री (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
ठाणे : यंदा केंद्र सरकारने जीएसटीमध्ये दर कपात केल्याने सणासुदीच्या काळात वाहन विक्री आणि खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नवरात्री आणि दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर वाहन खरेदीसाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने धाव घेतली आहे. ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) गुरुवारी दुपारपर्यंत १०५ तर आदी नवरात्री काळात ४२२६ दुचाकी चारचाकी वाहनांची नोंदणी झाली. शुभ दिन म्हणून मानल्या जाणाऱ्या या दिवसात वाहन विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली आहे.


अर्जदारांना अडचणीशिवाय मिळाली सेवा : सकाळपासूनच शहरातील विविध वाहन विक्री दुकानाच्या आवारात वाहन खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. अनेक वाहन वितरकानी यासाठी विशेष काऊंटर, वाहन ताब्यात देण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी आणि संगणकीय नोंदणीसाठी वेगळी सोय उपलब्ध करून दिली होती. यामुळं अर्जदारांना अडचणीशिवाय सेवा मिळाली.

प्रतिक्रिया देताना ऑटोमोबाईल एक्स्पर्ट जय गर्जे (ETV Bharat Reporter)

हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावूनच वाहन दिले : आज सकाळपासूनच शोरूमसमोर सजवलेल्या नव्या गाड्यांची रांग लागली होती. ग्राहकांनी परिवारासोबत गाडी खरेदी करून ती देवळात नेऊन पूजा केली. शासनाच्या वाहन नोंदणी बाबतच्या नियमानुसार वाहन वितरकाने नोंदणी केल्यावर वाहनास त्या नोंदणी क्रमांकाची हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट लावूनच वाहन मालकाच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे. त्यामुळं बहुतांश वाहन मालकानी १-२ आठवड्यापूर्वीच वाहन बुक करून त्या वाहनाची डिलीवरी आज घेतली. वाहन घेणाऱ्या ग्राहकामध्ये विशेष वाहन क्रमांक VIP नंबर आरक्षित करणाऱ्या वाहन मालकांची संख्या जास्त आहे.

चारचाकी गाड्यांमध्येही वाढली नोंदणी : गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारात मंदीचं वातावरण असतानाही नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीचा सण हा नेहमीच ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी हंगामी पर्वणी ठरतो. यंदाही ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांनी वाहन खरेदीला मोठा प्रतिसाद दिला. दुचाकी वाहनांना कायमच मागणी असते, मात्र यंदा चारचाकी गाड्यांमध्येही वाढलेली नोंदणी पाहायला मिळाली. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवरात्र आणि दसऱ्याच्या एका दिवसात वाहनांची नोंदणी होणं ही लक्षणीय वाढ आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आकडा अधिक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वाहन विक्रेते आणि आरटीओ प्रशासन यांच्यामते, सणासुदीच्या काळात आणखी वाहन विक्री वाढण्याची चिन्हे आहेत. विशेषत: दिवाळीपर्यंत विक्रीचा आकडा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.



लाखोंची बचत आणि कमी वेटींग लिस्ट : करात कमी झाल्याने मागील अनेक महिन्यापासून ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री ही विक्री वाढीचा अंदाज लावून होती. त्यासाठी त्यांनी तयारी देखील केलेली होती. यामुळं सर्वच वाहन कंपन्यांनी वाहनांचा अधिकचा स्टॉक उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. एवढ नव्हं तर ग्राहकांना कर कमी केल्याने लाखो रुपयांची सूट मिळाली आहे. यासोबत वेटींग लिस्ट ही कमी असल्यामुळं बुकिंग केल्यावर लागलीच डिलिव्हरीसाठी वाहने देखील उपलब्ध आहेत. त्यामुळं दरवर्षीप्रमाणे यंदा ग्राहकांना वाहनांसाठी वाट पहावी लागली नाही.

२२ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर काळात ठाणे आरटीओमध्ये झालेल्या वाहनांची नोंदणी

  • मोटर सायकल - २४८२
  • चार चाकी (कार) - १००८
  • इतर - ७३६



