फिरण्यासाठी फिलीपिन्स देशात गेलं वसईचं दाम्पत्य; भरधाव ट्रकच्या धडकेत दोघांचा मृत्यू - VASAI COUPLE DIES IN PHILIPPINES

जेरॉल्ड आणि प्रिया परेरा ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 13, 2025 at 5:23 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 5:54 PM IST 2 Min Read

वस‌ई : फिलीपिन्स देशात फिरायला गेलेल्या वसईच्या दाम्पत्याचा अपघातात मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. जेरॉल्ड परेरा ( वय 50) आणि प्रिया परेरा (वय 46) असं फिलीपिन्स देशातील अपघातात मृत्यू झालेल्या वसईच्या दाम्पत्याचं नाव आहे. जेराल्ड आणि प्रिया हे दोघं वसईच्या सांडोर इथं राहत होते. दोघांचा फिलीपिन्स देशातील सेबूमधील बाडियानमध्ये भीषण अपघातात मृत्यू झाला आहे. त्यांचा अपघातात मृत्यू झाल्याची बातमी वसई प्रांतातील सांडोर चर्चचे प्रमुख धर्मगुरू रेमंड रुमाव यांनी सोमवारी दिल्यानंतर वस‌ईत शोक पसरला आहे. जेरॉल्ड परेरा आणि प्रिया परेरा (Reporter) वसईतील दाम्पत्याचा फिलीपिन्स देशात अपघात : वसई तालुक्यातील सांडोर इथं राहणाऱ्या जेरॉल्ड परेरा आणि प्रिया परेरा हे दाम्पत्य परदेशवारी करण्यासाठी गेलं होतं. तिथं दुचाकीवरून फिरायला जाताना झालेल्या भीषण अपघातात ते जागीच ठार झाले. ही दुर्दैवी घटना फिलीपिन्स देशातील सेबूमधील बाडियान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 10 मे रोजी घडली. या घटनेनंतर या अपघाताची अधिकृत घोषणा वसई धर्मप्रांत अंतर्गत सांडोर चर्चचे प्रमुख धर्मगुरू रेमंड रुमाव यांनी दिली आहे. "सांडोर येथील जेरॉल्ड परेरा आणि प्रिया परेरा यांचे 10 मे रोजी फिलीपिन्स देशामधील सेबूमधील बाडियान येथे झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला आहे," असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

