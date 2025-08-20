ETV Bharat / state

रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा'; 14 वर्षांत अडीच हजार भटक्या प्राण्यांना जीवनदान! - AMRAVATI

गेल्या चौदा वर्षांत अडीच हजार भटक्या प्राण्यांना जगण्याची नवी संधी देणारी संस्था म्हणून 'वसा' अमरावतीत ओळखली जातेय.

'Vasa' social organization to save the silent creatures struggling on the streets, Amravati
रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा' (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 8:34 PM IST

अमरावती : रस्त्यावर अनेकदा अंगावरून वाहन गेलं, तर किंचकणारी कुत्र्याची पिल्लं, वाहनाची धडक लागल्यावर तुटलेला पाय घेऊन तडफडणारी एखादी गाय... अशा विविध दुखःद प्रसंगात तडफडणाऱ्या किंवा वेदनेनं विव्हळणाऱ्या मुक्या जीवांना उपचार मिळावा, यासाठी या मुक्या जीवांच्या अंगावरून प्रेमाचा हात फिरवत शहरातील तरुणाई त्यांच्या उपचारासाठी पुढं सरसावलीय. वयाच्या एकवीस, बावीस वर्षांत मुक्या प्राण्यांना माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून आधार देण्याचा तरुणांचा हा प्रयत्न पुढं त्यांच्या आयुष्याचा वसा बनलाय. तरुणांच्या या कामातून आज 'वसा' या नावानं मुक्या प्राण्यांना आधार देणारी सामाजिक संस्था स्थापन झालीय.

अडीच हजार भटक्या प्राण्यांना जीवनदान : 'वसा' सामाजिक संस्था म्हणजे मुक्या प्राण्याचं दुःख, त्यांच्या भावना अगदी आपल्या बाळाप्रमाणं समजून घेऊन त्यांनाही जगण्याची संधी, जगण्याचा आधार देणारी संस्था आहे. गेल्या चौदा वर्षांत अडीच हजार भटक्या प्राण्यांना जगण्याची नवी संधी देणारी संस्था म्हणून 'वसा' अमरावतीत ओळखली जातेय. तर पशु प्रेमातून निमार्ण झालेल्या पशु सेवेचा हा वसा नेमका कसा? याबाबत "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.....

'Vasa' social organization to save the silent creatures struggling on the streets, Amravati
रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा' (ETV Bharat Reporter)

अशी झाली सुरूवात : अमरावती जिल्ह्यात भातकुली तालुक्यात येणाऱ्या उत्तमसरा गावातील युवक शुभम सायंके आणि त्याचा लहान भाऊ भूषण हे दोघं अमरावती शहरात महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी रोज गावातून येत. यादरम्यान रस्त्यावर अपघातग्रस्त कुत्र्यांना, गाईंना ते पाणी पाजत. हळूहळू मुक्या प्राण्यांवर त्याचं प्रेमच जडलं. रस्त्यात आजारी कुत्र्या मांजरांना ते आपल्या घरी आणायला लागले. त्यांची होईल तशी सुश्रुषा करून त्यांची काळजी घेत. निखिल फुटाणे हा त्यांचा मित्र पण त्यांच्या या प्राणी सेवेत सहभागी झाला.

घरातच पहिलं केंद्र केलं सुरू : 2011 सालातले ते दिवस होते. त्याच काळात वसा सामाजिक संस्थेची शुभम सायंके यांनी स्थापना केली. शहरात कुठं वन्यप्राणी शिरला आणि त्याला पकडण्यासाठी वन विभागाची मोहीम राबविली जात असेल, तर त्या मोहिमेत 'वसा' सामाजिक संस्थेचे युवक सहभागी व्हायला लागले. 2014 मध्ये पहिल्यांदा सायंके यांच्या उत्तमसरा या गावात आपल्या घरातच प्राणीसेवेचं पहिलं केंद्र सुरू केलं. त्याठिकाणी 47 प्राण्यांना ठेवण्याची क्षमता होती. अमरावती शहरात अडचणीत सापडलेल्या प्राण्यांना गावातील केंद्रात ठेवलं जात होतं.

'Vasa' social organization to save the silent creatures struggling on the streets, Amravati
रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा' (ETV Bharat Reporter)

कॉल यायला लागलेत : "मुक्या आणि भटक्या प्राण्यांची आम्ही सुश्रुषा करतो, याची माहिती अमरावतीकरांना बऱ्यापैकी झाली. त्यामुळं कोणाला कुठल्याही भागात अडचणीत असणारा मुका प्राणी दिसला की आम्हाला कॉल यायला लागलेत. मी, माझा भाऊ, आमचे मित्र कॉल आला, तर त्या ठिकाणी पोहोचत असतो. या मुक्या प्राण्यांसाठी आम्हाला आता अमरावती शहरातच जागेची गरज भासायला लागली होती, " असं शुभम सायंके यानं "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.

गौरक्षण संस्थेनं दिली पाच एकर जमीन : "जखमी मुक्या प्राण्यांची व्यवस्थित सुश्रुषा व्हावी, यासाठी आम्ही अनेकांकडे जागेची मागणी केली. मात्र प्राण्यांसाठी जागा द्यायला कोणाचीही तयारी दिसत नव्हती. एकदा अमरावती शहरातील सर्वात जुनी संस्था असणाऱ्या श्री गोरक्षण संस्थेचे अध्यक्ष आर.बी. अटल यांना भेटलो. आमच्या कामाची माहिती त्यांना होतीच. शहरालगत मंगलधाम परिसरात पहाडावर श्री गोरक्षण संस्थेची मोठी जागा आहे. त्यापैकी आमच्या संस्थेला त्यांनी 2020 मध्ये 5 एकर जागा आम्हाला करारनामा करून दिली. या जागेवर श्रीकृष्ण व्हेटर्निटी हॉस्पिटल आणि वसा अॅनिमल रेस्क्यू सेंटर सुरू केलं," असं शुभम सायंकेनं सांगितलं.

'Vasa' social organization to save the silent creatures struggling on the streets, Amravati
रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा' (ETV Bharat Reporter)

हक्काचं घर हा प्रकल्प : दरम्यान, या केंद्रात जे प्राणी बरे होतात. अशा प्राण्यांना हक्काच घर पशुप्रेमींनी द्यावं, असा प्रकल्प राबविला जातो. या प्रकल्पांतर्गत आजवर अमरावती, वर्धा, यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण 658 विविध प्राण्यांना पशुप्रेमींनी दत्तक घेतलंय.

गोरक्षण शेड

- रस्त्यावर मोकाट फिरणाऱ्या गायी, मालकांनी सोडून दिलेल्या गायी, गाढव, घोडे यांच्या राहण्याची व्यवस्था गोरक्षण शेडमध्ये आहे.

- याठिकाणी या प्राण्यांची काळजी घेतली जाते. याठिकाणी काही गयी कायमस्वरूपी राहतील.

- या प्राण्यांसाठी चाऱ्याची मुबलक व्यवस्था पहाडावरच आहे.

पपी शेड

- कुत्र्यांची बेवारस लहान पिल्ल पपीशेडमध्ये आहेत.

- अपघातग्रस्त पिल्लांवर उपचार करून त्यांना या पपी शेडमध्ये ठेवलं आहे.

- या लहान पिलांना दुधाची व्यवस्था याठिकाणी आहे.

14 वर्षांत अडीच हजार भटक्या प्राण्यांना जीवनदान! (ETV Bharat Reporter)

कॅट शेड

- याठिकाणी मांजरीच्या अनाथ पिल्लांना ठेवण्यात आलाय.

- या पिल्लांना दुधाची व्यवस्था या ठिकाणी केलीय.

- आजारी मांजरींना राहण्याची स्वतंत्र व्यवस्था आहे.

- एक पाय तुटलेला असणारी तीन पायांची पर्शियन मांजर याठिकाणी उपचार घेत आहे.

फ्री रोमिंग शेड

- याठिकाणी आजारावर उपचार घेणारी कुत्री, गाय, गाढव आहेत.

- एक पाय नसलेली गाय, आंधळी कुत्री या शेडमध्ये राहतात.

- ज्या कुत्र्यांना आनंदनं वागवलं आणि ते आता म्हातारे होताच त्यांना त्यांच्या मालकांनी रस्त्यावर सोडलं. अशा चांगल्या प्रजातीच्या कुत्र्यांना या ठिकाणी हक्काचा निवारा मिळालाय.

असं आहे व्हेटर्निटी हॉस्पिटल!

- याठिकाणी मुक्या प्राण्यांवर उपचार होतो.

- पडण्याच्या फॅमिली प्लॅनिंगची व्यवस्था याठिकाणी आहे.

- डॉ. सुमित वैद्य या व्हेटर्निटी डॉक्टरसोबत निवृत्ती गावंडे, द्वारका बेलेकर, यश अजनेरिया हे याठिकाणी सेवा देतात.

'Vasa' social organization to save the silent creatures struggling on the streets, Amravati
रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा' (ETV Bharat Reporter)

'या' सुविधांची गरज

- एक्स रे मशीन

- सोनोग्राफी मशीन

- ब्लड टेस्टिंग मशीन

- मोठ्या प्राण्यांसाठी रुग्णवाहिका

प्राण्यांसाठी रुग्णवाहिका

- बांधकाम व्यवसायी जगदीश बख्तार यांनी 2023 मध्ये प्राण्यांसाठी मोठी रुग्णवाहिका दिली.

- एका छोटी कार आणि बाईक अॅम्बुलन्स सतत बाहेर चकरा मारते.

- अनेकदा उपचाराच्या ज्या सुविधा केंद्रात उपलब्ध नाहीत, त्या सुविधांसाठी प्राण्यांना रुग्णवाहिकेतून इतर रुग्णालयात हलविल्या जातं.

- गायी, घोडे, गाढव अशा जनावरांना उपचारासाठी मोठं वाहन भाड्यानं आणून व्यवस्था केली जाते.

'Vasa' social organization to save the silent creatures struggling on the streets, Amravati
रस्त्यावर तडफडणाऱ्या मुक्या जीवांना जगवण्याचा 'वसा' (ETV Bharat Reporter)

लोकवर्गणीतून चालतं काम

- मुक्या प्राण्यांवर प्रेम करणारी माणसं संस्थेला देणगी देतात.

- अनेकजण आपल्या मुलांच्या वाढदिवसानिमित्त या प्राण्यांसाठी एक दिवसाच्या खाण्याची व्यवस्था करतात.

- काही औषध दुकानमलक अनेकदा आपल्याकडून औषध पुरवतात.

- संस्थेला समाजाकडून प्रेम आणि सहकार्य मिळत असलं तरी आणखी लोकवर्गणीची गरज आहे.

'या' युवकांच योगदान

- अक्षय चंबटकर

- पुरुषोत्तम डोंगरे

- ऋग्वेद बैसे

- आदेश सावरकर

- धनंजय मावळे

- खंडू वानखडे

- आर्यन जवंजाळ

- राजेश वंजारी

- आशिष रामटेके

- मयुरी मेश्राम

- कांचन ठक्कर

- पर्ज्योत माकडे

