मुंबई : महादेवी हत्तीण (माधुरी) पुन्हा सुखरूप नांदणी मठाकडे परत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी याचिका करण्याचे ठरविले, त्यात वनतारानेदेखील सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली. वनतारा व्यवस्थापनाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थानी सविस्तर चर्चा केली. याबाबत माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महादेवी हत्तीण (माधुरी) पुन्हा सुखरूप नांदणी मठाकडे परत देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी याचिका करण्याचे ठरविले, त्यात सहभागी होण्याचा निर्णय वनताराने घेतला असल्याचे त्यांनी मला आश्वस्त केले आहे. या चर्चेदरम्यान त्यांनी मला सांगितले की, आम्ही केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले. महादेवी हत्तिणीचा ताबा घेण्याचा आमचा कुठलाही प्रयत्न नव्हता.
हत्तिणीसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्यास वनतारा सरकारला मदत करणार : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी मठानजीक वन विभागाने निवडलेल्या जागेवर या महादेवी हत्तिणीसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्यास राज्य सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्याची तयारी सुद्धा वनताराने दर्शविली आहे. विविध समाजांच्या धार्मिक भावनांचा आम्ही सन्मानच करतो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच पुनर्विचार याचिका : नांदणी मठातील महादेवी (माधुरी) हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जनभावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तिणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी नांदणी मठ आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना दिले.
हत्तिणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार : जनभावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे आणि उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तिणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल आणि त्याप्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचाः
नर्मदेतील वाढलेल्या जलपातळीमुळे तरंगता दवाखाना पाण्याखाली; बोटअॅम्बुलन्स बुडाल्यानं ग्रामस्थ संतप्त
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या दौर्याआधीच शिवसेनेत फूट? मेंगाळ-दराडेंच्या आरोप-प्रत्यारोपामुळं खळबळ