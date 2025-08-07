Essay Contest 2025

नागपूरकरांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. रेल्वे मंत्रालयाकडून अजनी ते पुणे आणि पुणे ते अजनी या मार्गावर वंदे भारत सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

Vande Bharat Express
नागपूर ते पुणे धावणार वंदे भारत एक्सप्रेस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 12:13 PM IST

नागपूर : गेल्या कित्येक महिन्यांपासून नागपूर ते पुणे 'वंदे भारत एक्सप्रेस' सुरू होणार अशी चर्चा रंगलेली होती. अखेर रेल्वे मंत्रालयाने या बाबतची घोषणा केली आहे. 10 ऑगस्टपासून अजनी (नागपूर) ते पुणे आणि पुणे ते अजनी (नागपूर) मार्गावर वंदे भारत धावणार आहे. या निमित्ताने नागपूरला चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस मिळालेली आहे. सध्या नागपूर येथून नागपूर-सिकंदराबाद, नागपूर-इंदोर आणि नागपूर-भोपाळ अशा तीन वंदे भारत एक्सप्रेस धावत आहेत. नागपूर-पुणेबरोबरच नागपूर-मुंबई या मार्गावर देखील वंदे भारत ट्रेनची मागणी जोर धरत असल्यानं, येत्या काळात याबाबत देखील घोषणा होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.

वंदे भारत एक्सप्रेस (ETV Bharat Reporter)



असे आहे वेळापत्रक : सकाळी 9 वाजून 50 मिनिटांनी अजनी स्टेशन येथून वंदे भारत एक्सप्रेस सुटेल. त्यानंतर वर्धा, बडनेरा, अकोला, भुसावळ, जळगाव, मनमाड, कोपरगाव, अहमदनगर, दौंड मार्गे पुणे येथे त्याचदिवशी संध्याकाळी 9 वाजून 50 मिनिटांनी गाडी पोहचेल. हा प्रवास पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण 12 तासांचा कालावधी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे ही गाडी पुणे येथून सकाळी 6 वाजून 25 मिनिटांनी सुटेल आणि अजनी स्टेशन येथे संध्याकाळी 6 वाजून 25 मिनिटांनी पोहचेल. यादरम्यान ही गाडी दौंड, अहमदनगर, कोपरगाव, मनमाड, जळगाव, भुसावळ, अकोला बडनेरा, वर्धा या स्थानकांवर थांबेल.

Vande Bharat Express Timetable
वंदे भारत एक्सप्रेस वेळापत्रक (ETV Bharat Reporter)



वेटिंग लिस्ट कमी होणार : नागपूर-पुणे आणि नागपूर-मुंबई या दोन मार्गवर प्रवाश्यांची प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळं भलीमोठी वेटिंग लिस्ट कायमच असते. गाड्यांची संख्या मर्यादित असल्यानं गरजू प्रवाशांन आगाऊ पैसे खर्च करून खासगी ट्रॅव्हलबस पर्याय निवडावा लागतो. त्यामुळं यासंदर्भात गेल्या वर्षांपासून नागपूर ते मुंबई आणि नागपूर ते पुणे या दोन्ही मार्गावर नवीन गाड्या सुरू करण्याची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत होती. मात्र, रेल्वेच्या मंडळाने रेल्वे बोर्डाकडून नागपूर-अजनी ही वंदे भारत सुरू करण्याची घोषणा केल्यामुळं वेटिंग लिस्ट मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे.



