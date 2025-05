ETV Bharat / state

वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण : अखेर निलेश चव्हाण नेपाळ बॉर्डरवर जेरबंद, 'असा' केला प्रवास - VAISHNAVI HAGAWANE SUICIDE CASE

निलेश चव्हाण पोलिसांच्या ताब्यात ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 30, 2025 at 6:19 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 7:01 PM IST 1 Min Read

पिंपरी-चिंचवड (पुणे) : वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणात पिंपरी- चिंचवड शहर पोलिसांना मोठं यश आलं आहे. बंदुकीच्या धाकावर वैष्णवीचं दहा महिन्याचं बाळ स्वतःकडं ठेवणाऱ्या निलेश चव्हाण याला पिंपरी चिंचवड शहर पोलिसांनी अखेर नेपाळ बॉर्डरवर बेड्या ठोकल्या आहेत. नेपाळ बॉर्डरवरून अटक : निलेश चव्हाण हा मागील दहा ते बारा दिवसांपासून फरार होता. त्याला ताब्यात घेण्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहर पोलिसांनी बावधन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. निलेश चव्हाण विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पिंपरी चिंचवड शहर पोलिसांची पाच पथकं त्याच्या मागावर होती. तो परराज्यात निघून गेल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली होती. अखेर पिंपरी चिंचवड शहर पोलिसांनी नेपाळ बॉर्डरवरून निलेश चव्हाण याला ताब्यात घेतलं आहे. शनिवारी पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस निलेश चव्हाण याला न्यायालयासमोर हजर करण्याची शक्यता आहे.

