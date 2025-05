ETV Bharat / state

वैष्णवी हगवणे यांचं बाळ वैष्णवी यांच्या आई-वडिलांकडं सुपूर्त! - VAISHNAVI HAGAWANE

वैष्णवी हगवणे ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 22, 2025 at 3:51 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:42 PM IST 1 Min Read

पिंपरी चिंचवड : पुण्यातील राजकीय पुढाऱ्याची सून असलेल्या वैष्णवी हगवणे यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या दहा महिन्यांच्या बाळाला हगवणे कुटुंबीयांनी एका अज्ञात स्थळी लपवून ठेवलं होतं. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्तक्षेपानंतर वैष्णवी हगवणे यांच्या माहेरच्या कुटुंबीयांना दहा महिन्यांच्या बाळाचा ताबा मिळाला आहे. चिमुकल्याचा ताबा मिळताच कुटुंबीयांना अश्रू अनावर : वैष्णवी हगवणे यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर त्यांच्या सासरच्या कुटुंबातील तीन आरोपींना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. तर या प्रकरणातील दोन आरोपी अद्याप फरार आहेत. वैष्णवी हगवणे यांचं बाळ अवघ्या दहा महिन्याचं असल्यानं बाळाचा ताबा नेमका कुणाला आणि कसा मिळवून द्यायचा असा पेच पोलीस विभागाला पडला होता. मात्र, या प्रकरणात स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातीनं लक्ष घातल्यानंतर एका अज्ञात व्यक्तीनं बाणेर रोडवर वैष्णवी यांच्या माहेरच्या कुटुंबीयांना दहा महिन्याचं चिमुकलं बाळ आणून दिलं. वैष्णवी हगवणे यांच्या बाळाला पाहून माहेरच्या कुटुंबीयांना अश्रू अनावर झाले.

Last Updated : May 22, 2025 at 4:42 PM IST