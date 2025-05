ETV Bharat / state

वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण; जाणून घेऊयात संपूर्ण घटनाक्रम - VAISHNAVI HAGVANE DEATH CASE

वैष्णवी हगवणे ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 23, 2025 at 5:52 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:03 PM IST 4 Min Read

पुणे : राज्यात सध्या वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणी हगवणे कुटुंबातील आरोपी सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण समोर आल्यानंतर राजेंद्र हगवणेची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. यातील जवळ-जवळ सर्वच आरोपींनी पोलिसांनी अटक केली आहे, पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. आज या प्रकरणी आरोपी सासरे राजेंद्र हगवणे आणि दीर सुशांत हागवणे यांना 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. पाहूयात या संपूर्ण प्रकरणाचा घटनाक्रम... पालकांच्या विरोधाला न जुमानता वैष्णवीनं केलं शशांकशी लग्न : वैष्णवीनं कुटुंबाच्या विरोधाला झुगारून शशांक हगवणेशी लग्न केलं. तिचे वडील आयसीयूमध्ये असताना वैष्णवीनं पळून जाऊन लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तिच्या आग्रहानंतर तिच्या कुटुंबानं भव्य लग्नसोहळा आयोजित केला. वैष्णवीच्या वडिलांनी लग्नासाठी ५१ तोळ्यांहून अधिक सोनं, एक आलिशान चारचाकी गाडी आणि जवळजवळ सात किलो चांदीची भांडी भेट म्हणून दिली. २८ एप्रिल २०२३ रोजी लग्नानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत हगवणे कुटुंबानं वैष्णवीला त्रास देण्यास सुरुवात झाली. लग्न निश्चितीच्या बैठकीत वाद : "लग्नाच्या बैठकीदरम्यान हगवणे कुटुंबानं विविध मागण्या केल्या. यावेळी वैष्णवीचे वडील आणि आई म्हणाले, "आम्हाला तुम्हाला मुलगी द्यायची नाही." तरीही, हगवणे कुटुंबानं वाद घालत मोठी गाडी मागितली. वैष्णवीच्या वडलांनी एक मोठं वाहन बुक केलं. परंतु, हगवणे कुटुंबानं वैष्णवीच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणत दुसरी अलिशान गाडी घ्यायला भाग पाडलं. त्याचवेळी त्यांनी सोन्याची आणि दीड लाख किंमतीचं घड्याळही मागितलं," अशी माहिती वैष्णवीच्या मामांनी दिली. गरोदरपणात वैष्णवीचा छळ : "ऑगस्ट २०२३ मध्ये, वैष्णवी गरोदर होती, तेव्हा पती शशांकनं तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत हे आपत्य आपलं नसल्याचं सांगितलं. यानंतर वैष्णवीच्या सासरच्यांनीही तिचा छळ केला. तर, शशांकनं वैष्णवीशी वाद घालत तिला मारहाण ही केली, तिला घराबाहेर हाकलून लावलं," अशी माहिती वैष्णवीच्या वडिलांनी दिली. २०२३ मध्ये वैष्णवीचा आत्महत्येचा प्रयत्न : हगवणे कुटुंबाकडून होणाऱ्या सततच्या छळाला कंटाळून वैष्णवीनं २७ नोव्हेंबर २०२३ ला आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. आत्महत्या केल्याचा प्रकार लक्षात येताच तिला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केलं होतं. त्यामुळं तिचा जीव वाचला होता. २ कोटी रुपयांची सतत मागणी : वैष्णवी रुग्णालयातून घरी परतल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत तिच्याकडं हगवणे कुटुंबानं २ कोटी रुपयांची मागणी केली. प्रेमविवाहादरम्यान वैष्णवीच्या आई-वडलांनी ५१ तोळे सोने, अलिशान कार आणि चांदीची भांडी दिली होती. तरीही, जमीन खरेदीसाठी २ कोटींची मागणी करण्यात आली होती. वैष्णवीचे सासरे राजेंद्र हगवणे, सासू, पती, मेहुणी आणि मेहुण्यावर २ कोटी रुपयांसाठी अमानुष छळ केल्याचा आरोप आहे. मोठ्या सुनेलाही सहन करावा लागला छळ : हगवणे कुटुंबानं घरातील धाकटी सून वैष्णवीवर छळ केल्याचं समोर आलं. परंतु, हगवणे कुटुंबानं मोठ्या सुनेवरही असाच अत्याचार केल्याचं उघड झालं. नोव्हेंबर २०२४ साली हगवणे यांच्या मोठ्या सुनेनं पौड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तिचे सासरे राजेंद्र यांनी तिला अमानुष मारहाण केली होती. परंतु, राजकीय दबावामुळं त्यावेळी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. वैष्णवीची ऑडिओ क्लिप व्हायरल : वैष्णवी हगवणे तिच्या मैत्रिणीला नेमकं काय घडलं ते सांगतानाची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. तिनं क्लिपमध्ये म्हटलं आहे की, "मी माझ्या प्रेमासाठी पालकांविरुद्ध जाऊन शशांकशी लग्न केलं होतं. ती माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक होती. आता माझे वडील ही चूक सुधारण्यासाठी मला पाठिंबा देणार आहेत, मी लवकरच घटस्फोट घेणार आहे". वैष्णवीनं तिच्या मैत्रिणीशी बोलताना हे सांगितलं होतं. परंतु, त्यापूर्वीच वैष्णवीचा मृत्यू झाला. वैष्णवीनं केली आत्महत्या : वैष्णवीनं हगवणे कुटुंबाच्या छळाला कंटाळून १६ मे २०२५ रोजी आत्महत्या केली. वैष्णवी ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी राजेंद्र हगवणे यांची सून होती. वैष्णवीच्या मृत्यूनं राज्यात खळबळ उडाली आहे. वैष्णवीच्या नातेवाईकांनी आरोप केला आहे की, "तिच्या सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला." पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट : पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, पोस्टमॉर्टम रिपोर्टनुसार मृत्यूचं कारण आत्महत्या असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. परंतु, कोणतीही सुसाईड नोट सापडलेली नाही. त्यामुळं आम्ही सर्व शक्यता पाहून प्रकरणाचा तपास करत आहोत. हे प्रकरण केवळ आत्महत्या असू शकत नाही, त्यामुळं हत्येच्या दृष्टिकोनातूनही या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे.

