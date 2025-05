ETV Bharat / state

वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरण : शशांक, लता, करिश्मा हगवणे यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी - VAISHNAVI HAGAVANE DEATH CASE

वैष्णवी हगवणे ( File Photo )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 29, 2025 at 5:17 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 5:31 PM IST 2 Min Read

पुणे : सासरच्या मानसिक आणि शारिरीक त्रासाला कंटाळून वैष्णवी शशांक हगवणे हिने राहत्या घरात आत्महत्या केली आहे. या घटनेतील आरोपी वैष्णवी हगवणेच्या सासू लता हगवणे, नणंद करिष्मा हगवणे, पती शशांक हगवणे यांची गुरूवारी पोलीस कोठडी संपल्यावर त्यांना सत्र न्यायालयात हजर केलं. यावेळी सत्र न्यायालयानं या तिघांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.



वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणातील आरोपींना न्यायालयीन कोठडी : वैष्णवी हगवणे प्रकरणातील पाचही आरोपींची पोलीस कोठडी बुधवारी संपल्यावर त्यांना न्यायालयात हजर केलं. यावेळी वैष्णवी हगवणेचा पती शशांक हगवणे, सासू लता हगवणे, करिष्मा हगवणे यांना एक दिवसाची तर, सासरे राजेंद्र आणि सुशील हगवणे यांना ३१ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती.आज पती शशांक हगवणे, सासू लता हगवणे, करिष्मा हगवणे यांना शिवाजीनगर सत्र न्यायालयानं १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.



हगवणेंच्या वकिलांनी घेतला वैष्णवीच्या चारित्र्यावर संशय : वैष्णवी हगवणे प्रकरणात बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत हगवणे यांच्या वकिलांनी वैष्णवी हगवणे यांच्या चारित्र्यावर संशय व्यक्त करत तिचं नको त्या व्यक्तीसोबत नको ते चॅट सुरु होतं, ते आम्ही पकडलं होतं, असं म्हटलं होत. यानंतर वैष्णवीच्या घरच्यांनी याच खंडन केलं होत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी देखील वकिलांच्या विरोधात वक्तव्य केलं होत. मात्र, आज पती शशांक हगवणे, सासू लता हगवणे, करिष्मा हगवणे यांना शिवाजीनगर सत्र न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं या तिघांनी १४ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. सुनावणीत काय घडलं? : पोलिसांनी तिघांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिसांनी यापूर्वी दोनवेळा पोलीस कोठडी मागितली होती. पोलिसांना आता आरोपींकडं जी चौकशी करायची होती ती पूर्ण झाली आहे. पुन्हा गरज वाटली तर पोलीस या आरोपींची पोलीस कोठडी मागू शकतात. मात्र, आता न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानं तिघांना येरवडा कारागृहात पाठवण्यात येणार आहे. वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील फरार असलेल्या निलेश चव्हाणला पकडल्याचा फोन करुन दिशाभूल करणाऱ्या संतोष दत्तात्रय गायकवाड या व्यक्तीला ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी फोन करणाऱ्या व्यक्तीचं फोन नंबरच्या आधारे लोकेशन शोधून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

